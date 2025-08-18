Óriási pofon Trumptól: Ursula von der Leyent és Emmanuel Macront a Fehér Házban csak a protokollfőnök fogadta

A hétfői Trump–Zelenszkij csúcstalálkozó előtt nem Donald Trump, hanem Monica Crowley, a Fehér Ház protokollfőnöke fogadta a delegációkat – írja a vg.hu.

Bár a protokoll szerint az amerikai elnök szokta üdvözölni a világ vezetőit, ezúttal Trump nem jelent meg a fogadáson.

Crowley fehér kosztümben köszöntötte többek között a NATO főtitkárát, Mark Ruttét, a brit miniszterelnököt, Keir Starmert, az olasz kormányfőt, Giorgia Melonit, Emmanuel Macront és Ursula von der Leyent.

A szokatlan megoldás azért keltett feltűnést, mert a Wall Street Journal szerint Trump általában személyesen fogadja a kiemelt európai vendégeket, különösen egy ilyen nagyszabású találkozó előtt.

A Fehér Ház nem indokolta a protokolláris változtatást.

