Ft
Ft
31°C
18°C
Ft
Ft
31°C
18°C
08. 18.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 18.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Ukrajna Oroszország Donald Trump Vlagyimir Putyin Volodimir Zelenszkij ukrajnai háború

Kezdődik Trump és Zelenszkij találkozója, az ukrán elnök és az európaiak már megérkeztek

2025. augusztus 18. 18:22

Az újabb amerikai békeerőfeszítést a Mandiner élőben közvetíti.

2025. augusztus 18. 18:22
Kohán Mátyás
Kohán Mátyás

Az Ukrajna számára katasztrofálisan végződő február végi találkozó után ismét asztalhoz ül a Fehér Házban Donald Trump amerikai és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. A tárgyalás egyenes következménye a pénteken Alaszkában megtartott történelmi csúcstalálkozónak Trump és Vlagyimir Putyin orosz elnök között, melyről itt számoltunk be. A találkozó napirendjén minden valószínűség szerint két fontos pont szerepel:

  • az egyik az Ukrajna és Oroszország között feszülő területi kérdések megoldása, melyek kapcsán úgy hírlik, hogy Donald Trump a Krím feladására és a Donbasz ukrán kézen maradt részének elcserélésére buzdítja Zelenszkij elnököt.
  • A másik pedig a vesztes Ukrajna biztonságának kérdése: Steve Witkoff amerikai elnöki különmegbízott arról adott hírt a nap folyamán, hogy Vlagyimir Putyin kész elfogadni azt, ha az USA és európai szövetségesei a NATO ötös cikkelyéhez hasonló védelmi garanciákat adjanak Ukrajnának.

Az amerikai elnök és az amerikai segítségre súlyosan ráutalt ukrán vezető találkozását számos előkészítő megbeszélés előzte meg, s az széles társaságban is zajlik majd. Az amerikai delegációt Trump mellett JD Vance alelnök, Marco Rubio külügyminiszter, Susie Wiles elnöki kabinetfőnök, valamint az elnök Ukrajnáért és Oroszországért felelős különmegbízottjai, Keith Kellogg és Steve Witkoff alkotják majd.

Zelenszkij kíséretében Andrij Jermak elnöki hivatalvezető és – ez a Krím-félsziget elengedésére vonatkozó amerikai javaslat szempontjából fontos – Rusztem Umerov, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács elnöke, korábbi védelmi miniszter foglalnak helyet.

Ezt is ajánljuk a témában

Az amerikai és ukrán delegációk mellett Ukrajna pártját fogván jelen lesz még Európa szinte összes fontos vezetője:

érkezik Emmanuel Macron francia elnök, Keir Starmer brit miniszterelnök, Friedrich Merz német kancellár, Giorgia Meloni olasz miniszterelnök és Alexander Stubb, Finnország elnöke

– ők azok az erősen Ukrajna-párti európai vezetők, akiknek sikerült megfelelő személyes kapcsolatot kiépíteniük és fenntartaniuk Trump elnökkel. Washingtonba érkezik továbbá Mark Rutte NATO-főtitkár és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is. A találkozó előtt Vlagyimir Putyin telefonvonalai is izzottak: az orosz elnök hétfőn tárgyalt Luiz Ináció Lula da Silva brazil és Cyril Ramaphosa dél-afrikai elnökkel, valamint Narendra Modival, India miniszterelnökével.

Ismert a mai találkozó időrendje is: magyar idő szerint már este hat órától érkeznek a Fehér Házba az európai vezetők, de ők egyelőre még csak Volodimir Zelenszkijjel tárgyalnak különböző formátumokban.

Trump magyar idő szerint este héttől csatlakozik be az eseménysorba, akkor fogadja Zelenszkijt a Fehér Házban, s 15 perccel ezután egyórás kétoldalú találkozójuk következik.

Magyar idő szerint este negyed kilenckor kerül sor az európai vezetők hivatalos fogadására, s este kilenckor kezdődik majd el a protokoll szerint a tárgyalás köztük és Trump elnök között. Hogy sajtótájékoztatót mikor és ki tart pontosan, az még nem ismert, az este során bőven elképzelhetők meglepetések. Az azonban biztosnak látszik, hogy akárcsak a katasztrofálisan elsült februári csúcson, úgy most is a sajtó kamerái előtt zajlik majd a Trump-Zelenszkij találkozó első néhány perce.

19:15. Volodimir Zelenszkij elnök megérkezett a Fehér Házba, ezzel kezdetét vette a csúcstalálkozó. A teremben egyelőre csak az ukrán és az amerikai delegáció tartózkodik.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: SAUL LOEB / AFP

Összesen 25 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
bodosoldier-2
2025. augusztus 18. 19:17
Remélem zselé felidegesiti Trampot és JD vancet.
Válasz erre
0
0
llnnhegyi
•••
2025. augusztus 18. 19:15 Szerkesztve
Fehérház bejárata a szemem előtt. Őrség vigyázban áll! Ukrán és USA zászlók a felhajtó két szélén az őrkatonák kezében. Megadják a tiszteletet. Fehér nadrág, kék zakó, fehér tányérsapka, fehér kesztyű,fekete cipő. Befutott Zelensky, fekete öltöny, fekete nyakkendő, fekete ing. Trump fogadta az ajtó előtt. Kézfogás. CNN
Válasz erre
1
0
mai nap
2025. augusztus 18. 19:06
Már megint ebben a sírásó-jelmezben megy tárgyalni?
Válasz erre
2
0
mihint
2025. augusztus 18. 19:05
Rémes, mennyire hülyére veszik a népeket, de aligha meglepő.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!