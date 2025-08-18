Kezdődik Trump és Zelenszkij találkozója, az ukrán elnök és az európaiak már megérkeztek

Az amerikai és ukrán delegációk mellett Ukrajna pártját fogván jelen lesz még Európa szinte összes fontos vezetője:

érkezik Emmanuel Macron francia elnök, Keir Starmer brit miniszterelnök, Friedrich Merz német kancellár, Giorgia Meloni olasz miniszterelnök és Alexander Stubb, Finnország elnöke

– ők azok az erősen Ukrajna-párti európai vezetők, akiknek sikerült megfelelő személyes kapcsolatot kiépíteniük és fenntartaniuk Trump elnökkel. Washingtonba érkezik továbbá Mark Rutte NATO-főtitkár és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is. A találkozó előtt Vlagyimir Putyin telefonvonalai is izzottak: az orosz elnök hétfőn tárgyalt Luiz Ináció Lula da Silva brazil és Cyril Ramaphosa dél-afrikai elnökkel, valamint Narendra Modival, India miniszterelnökével.

Ismert a mai találkozó időrendje is: magyar idő szerint már este hat órától érkeznek a Fehér Házba az európai vezetők, de ők egyelőre még csak Volodimir Zelenszkijjel tárgyalnak különböző formátumokban.

Trump magyar idő szerint este héttől csatlakozik be az eseménysorba, akkor fogadja Zelenszkijt a Fehér Házban, s 15 perccel ezután egyórás kétoldalú találkozójuk következik.

Magyar idő szerint este negyed kilenckor kerül sor az európai vezetők hivatalos fogadására, s este kilenckor kezdődik majd el a protokoll szerint a tárgyalás köztük és Trump elnök között. Hogy sajtótájékoztatót mikor és ki tart pontosan, az még nem ismert, az este során bőven elképzelhetők meglepetések. Az azonban biztosnak látszik, hogy akárcsak a katasztrofálisan elsült februári csúcson, úgy most is a sajtó kamerái előtt zajlik majd a Trump-Zelenszkij találkozó első néhány perce.

19:15. Volodimir Zelenszkij elnök megérkezett a Fehér Házba, ezzel kezdetét vette a csúcstalálkozó. A teremben egyelőre csak az ukrán és az amerikai delegáció tartózkodik.