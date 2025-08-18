Kezdődik Trump és Zelenszkij találkozója, az ukrán elnök és az európaiak már megérkeztek

Breaking: NATO-szintű nyugati védelmet kaphat Ukrajna, és Putyin ebbe belement!
A hihetetlen bejelentésről Steve Witkoff, Trump különleges megbízottja beszélt, aki váratlan részleteket is elárult.
Az újabb amerikai békeerőfeszítést a Mandiner élőben közvetíti.
Az Ukrajna számára katasztrofálisan végződő február végi találkozó után ismét asztalhoz ül a Fehér Házban Donald Trump amerikai és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. A tárgyalás egyenes következménye a pénteken Alaszkában megtartott történelmi csúcstalálkozónak Trump és Vlagyimir Putyin orosz elnök között, melyről itt számoltunk be. A találkozó napirendjén minden valószínűség szerint két fontos pont szerepel:
Az amerikai elnök és az amerikai segítségre súlyosan ráutalt ukrán vezető találkozását számos előkészítő megbeszélés előzte meg, s az széles társaságban is zajlik majd. Az amerikai delegációt Trump mellett JD Vance alelnök, Marco Rubio külügyminiszter, Susie Wiles elnöki kabinetfőnök, valamint az elnök Ukrajnáért és Oroszországért felelős különmegbízottjai, Keith Kellogg és Steve Witkoff alkotják majd.
Zelenszkij kíséretében Andrij Jermak elnöki hivatalvezető és – ez a Krím-félsziget elengedésére vonatkozó amerikai javaslat szempontjából fontos – Rusztem Umerov, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács elnöke, korábbi védelmi miniszter foglalnak helyet.
Az amerikai és ukrán delegációk mellett Ukrajna pártját fogván jelen lesz még Európa szinte összes fontos vezetője:
érkezik Emmanuel Macron francia elnök, Keir Starmer brit miniszterelnök, Friedrich Merz német kancellár, Giorgia Meloni olasz miniszterelnök és Alexander Stubb, Finnország elnöke
– ők azok az erősen Ukrajna-párti európai vezetők, akiknek sikerült megfelelő személyes kapcsolatot kiépíteniük és fenntartaniuk Trump elnökkel. Washingtonba érkezik továbbá Mark Rutte NATO-főtitkár és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is. A találkozó előtt Vlagyimir Putyin telefonvonalai is izzottak: az orosz elnök hétfőn tárgyalt Luiz Ináció Lula da Silva brazil és Cyril Ramaphosa dél-afrikai elnökkel, valamint Narendra Modival, India miniszterelnökével.
Ismert a mai találkozó időrendje is: magyar idő szerint már este hat órától érkeznek a Fehér Házba az európai vezetők, de ők egyelőre még csak Volodimir Zelenszkijjel tárgyalnak különböző formátumokban.
Trump magyar idő szerint este héttől csatlakozik be az eseménysorba, akkor fogadja Zelenszkijt a Fehér Házban, s 15 perccel ezután egyórás kétoldalú találkozójuk következik.
Magyar idő szerint este negyed kilenckor kerül sor az európai vezetők hivatalos fogadására, s este kilenckor kezdődik majd el a protokoll szerint a tárgyalás köztük és Trump elnök között. Hogy sajtótájékoztatót mikor és ki tart pontosan, az még nem ismert, az este során bőven elképzelhetők meglepetések. Az azonban biztosnak látszik, hogy akárcsak a katasztrofálisan elsült februári csúcson, úgy most is a sajtó kamerái előtt zajlik majd a Trump-Zelenszkij találkozó első néhány perce.
19:15. Volodimir Zelenszkij elnök megérkezett a Fehér Házba, ezzel kezdetét vette a csúcstalálkozó. A teremben egyelőre csak az ukrán és az amerikai delegáció tartózkodik.
Nyitókép: SAUL LOEB / AFP