Dermesztő üzenetet küldtek az ukránok: új, rémületes fegyvert vethetnek be az oroszok

Ezer kilométert is repül Oroszország új harci drónja – félelmetes előnyök körvonalazódnak
Az oroszok folyamatosan innoválnak és fejlesztenek, ezúttal a drónjaikat tökéletesítették.
Az év elején az orosz haderő egy eddig nem látott eszközt vetett be az ukrajnai harcokban. A hírszerzési információk szerint egy új, sugárhajtású drón jelent meg a támadások során, amely technológiai szempontból is eltér a korábbi modellektől. Az eszköz hatótávolsága az egész országot lefedheti.
Az orosz erők az év elején először alkalmazták az új Geran–5 drónt Ukrajna ellen – erről az ukrán katonai hírszerzés számolt be. A The Kyiv Independent beszámolója szerint az eszköz jelentős eltéréseket mutat a korábbi Geran-modellekhez képest, és fontos szerepet kaphat Moszkva légi hadjáratában.
A hírszerzés szerint a Geran–5 egy sugárhajtású támadó drón, amely az iráni fejlesztésű Karrar modellhez hasonlít, ám nagyobb tolóerejű Telefly hajtóművel rendelkezik, mint a korábbi Geran–3 változat. Az eszköz körülbelül hat méter hosszú, szárnyfesztávolsága 5,5 méter.
Eltérően a korábbi, iráni Sahed típusokra épülő modellektől, a Geran–5 hagyományos aerodinamikai kialakítást kapott.
Ugyanakkor több elemében megmaradtak a korábbi sorozatok jellemzői, így például a 12 csatornás Cometa műholdas navigációs rendszer, valamint a Raspberry Pi mikroszámítógépre és 3G/4G modemekre épülő követőrendszer.
A drón 90 kilogrammos robbanófejet képes hordozni, hatótávolsága pedig megközelíti az ezer kilométert, ami azt jelenti, hogy Ukrajna bármely pontját elérheti.
Ezt is ajánljuk a témában
Az oroszok folyamatosan innoválnak és fejlesztenek, ezúttal a drónjaikat tökéletesítették.
Az ukrán hírszerzés szerint Oroszország azt is mérlegeli, hogy Su–25 típusú támadó repülőgépekre függesztve alkalmazza a Geran–5 drónt, ezzel tovább növelve annak hatósugarát. Emellett felmerült az is, hogy a drónokat R–73 levegő–levegő rakétákkal szereljék fel az ukrán légi eszközök elleni védekezés érdekében.
A támadó drónok kulcsszerepet játszanak Oroszország légicsapásaiban, különösen az ukrán városok és az energetikai infrastruktúra ellen irányuló akciókban, amelyek az elmúlt hetekben felerősödtek.
Miközben Oroszország modernizálja drónflottáját, Ukrajna is új ellenintézkedéseken dolgozik. A nyugati légvédelmi rendszerek mellett az ország növelte az elfogó drónok gyártását, amelyeket kifejezetten az orosz Sahed típusú eszközök elleni védekezésre terveztek. Volodimir Zelenszkij január 11-én azt közölte, hogy az elmúlt valamivel több mint egy hétben az orosz erők közel 1100 csapásmérő drónt, 890 irányított légibombát és 50 rakétát indítottak Ukrajna ellen.
Nyitókép: Oleksandr GIMANOV / AFP