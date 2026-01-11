Dermesztő üzenetet küldtek az ukránok: új, rémületes fegyvert vethetnek be az oroszok

Az orosz erők az év elején először alkalmazták az új Geran–5 drónt Ukrajna ellen – erről az ukrán katonai hírszerzés számolt be. A The Kyiv Independent beszámolója szerint az eszköz jelentős eltéréseket mutat a korábbi Geran-modellekhez képest, és fontos szerepet kaphat Moszkva légi hadjáratában.

Mit tud az új drón?

A hírszerzés szerint a Geran–5 egy sugárhajtású támadó drón, amely az iráni fejlesztésű Karrar modellhez hasonlít, ám nagyobb tolóerejű Telefly hajtóművel rendelkezik, mint a korábbi Geran–3 változat. Az eszköz körülbelül hat méter hosszú, szárnyfesztávolsága 5,5 méter.