Ezer kilométert is repül Oroszország új harci drónja – félelmetes előnyök körvonalazódnak

Az oroszok folyamatosan innoválnak és fejlesztenek, ezúttal a drónjaikat tökéletesítették.
Az idei Ukrajna elleni légicsapások során az orosz erők először vetették be az új ,Geran-5 nevű harci drónt – erről az Index írt az ukrán védelmi minisztérium kijelentései alapján.
Hozzáteszik: a drón hossza körülbelül hat méter, szárnyfesztávolsága pedig nagyjából öt és fél méter.
A korábbi modellektől eltérően a Geran-5 hagyományos aerodinamikai kialakítást kapott,
miközben a kulcsfontosságú egységek és alkatrészek nagy része megegyezik a sorozat többi tagjával – olvashatjuk a részleteket.
A csúcskategóriás drón navigációját 12-csatornás Kometa műholdas rendszer, Raspberry-alapú mikroszámítógépes nyomkövető és 3G/4G modemek segítik.
A meghajtást a Geran-3 drónnál is használt Telefly sugárhajtású motor biztosítja, de a Geran-5 nagyobb tolóerővel rendelkezik. A Geran-5 tömege körülbelül 90 kilogramm, a hivatalosan megadott hatótávolsága pedig mintegy 1000 kilométer.
