Ft
Ft
-4°C
-12°C
Ft
Ft
-4°C
-12°C
01. 11.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 11.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
kometa geran - 5 drón ukrajna oroszország

Ezer kilométert is repül Oroszország új harci drónja – félelmetes előnyök körvonalazódnak

2026. január 11. 11:42

Az oroszok folyamatosan innoválnak és fejlesztenek, ezúttal a drónjaikat tökéletesítették.

2026. január 11. 11:42
null

Az idei Ukrajna elleni légicsapások során az orosz erők először vetették be az új ,Geran-5 nevű harci drónt – erről az Index írt az ukrán védelmi minisztérium kijelentései alapján.

Hozzáteszik: a drón hossza körülbelül hat méter, szárnyfesztávolsága pedig nagyjából öt és fél méter. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ennél rosszabb hírt nem is kaphatott volna Magyar Péter: így áll most a Tisza Párt

Ennél rosszabb hírt nem is kaphatott volna Magyar Péter: így áll most a Tisza Párt
Tovább a cikkhezchevron

A korábbi modellektől eltérően a Geran-5 hagyományos aerodinamikai kialakítást kapott, 

miközben a kulcsfontosságú egységek és alkatrészek nagy része megegyezik a sorozat többi tagjával – olvashatjuk a részleteket.

A csúcskategóriás drón navigációját 12-csatornás Kometa műholdas rendszer, Raspberry-alapú mikroszámítógépes nyomkövető és 3G/4G modemek segítik.

 A meghajtást a Geran-3 drónnál is használt Telefly sugárhajtású motor biztosítja, de a Geran-5 nagyobb tolóerővel rendelkezik. A Geran-5 tömege körülbelül 90 kilogramm, a hivatalosan megadott hatótávolsága pedig mintegy 1000 kilométer.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/EPA/Makszim Sipenkov

Összesen 20 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
fortissima
2026. január 11. 12:47
És akkor még a csodálatos T.14 Armatáról nem is beszéltünk...
Válasz erre
0
0
frankie-bunn
2026. január 11. 12:31
Involvalnak és fejlesztenek!? Felül nem überelik esetleg magukat?
Válasz erre
1
2
Palmoilfree
2026. január 11. 12:21
Az Európai Bizottság elnöke szerint az Oroszország elleni szankciók működnek. – Az orosz hadsereg mosógépekből szereli ki az alkatrészeket, az orosz ipar térdre zuhan, és a Kreml az, ami ilyen nehéz helyzetbe hozta az ország gazdaságát. 2022. Szeptember
Válasz erre
3
0
Nasi12
2026. január 11. 12:18
Tejet lehet vele vinni a lövészárokba? Mert tél tábornok úgy tünik megunta a háborút és közbelép.
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!