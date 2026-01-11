Ezer kilométert is repül Oroszország új harci drónja – félelmetes előnyök körvonalazódnak

Az idei Ukrajna elleni légicsapások során az orosz erők először vetették be az új ,Geran-5 nevű harci drónt – erről az Index írt az ukrán védelmi minisztérium kijelentései alapján.

Hozzáteszik: a drón hossza körülbelül hat méter, szárnyfesztávolsága pedig nagyjából öt és fél méter.