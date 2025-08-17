Ft
08. 17.
vasárnap
Steve Witkoff NATO Oroszország Egyesült Államok

Breaking: NATO-szintű nyugati védelmet kaphat Ukrajna, és Putyin ebbe belement!

2025. augusztus 17. 16:58

A hihetetlen bejelentésről Steve Witkoff, Trump különleges megbízottja beszélt, aki váratlan részleteket is elárult. A lényeg: a NATO-tagsághoz hasonló biztonsági garanciák.

2025. augusztus 17. 16:58
null

Szinte egyidőben azzal, hogy Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök Volodimir Zelenszkij társaságában megköszönte Donald Trump amerikai elnöknek, ha hozzájárulna az 5. cikkelyhez hasonló biztonsági garanciákhoz Ukrajna számára, ugyancsak vasárnap elképesztő eredményt tárt a nyilvánosság elé Steve Witkoff, Trump különleges megbízottja.

Ezt is ajánljuk a témában

Witkoff kijelentette, hogy „Vlagyimir Putyin orosz elnök a Donald Trump elnökkel tartott csúcstalálkozóján megállapodott abban, hogy

lehetővé teszi az Egyesült Államok és európai szövetségesei számára, hogy a NATO kollektív védelmi mandátumához hasonló biztonsági garanciát nyújtsanak Ukrajnának”.

Pontosabban az AP amerikai hírügynökség szerint így fogalmazott:

„A következő engedményt tudtuk elérni: hogy az Egyesült Államok az 5. cikkelyhez hasonló védelmet nyújthasson, ami az egyik valódi oka annak, hogy Ukrajna a NATO-ban akar lenni.”

Witkoff erről a CNN „State of the Union” című műsorában beszélt, hozzátéve,

ez volt az első alkalom, hogy az oroszok beleegyeztek ebbe”.

A különleges megbízott elmondta, a két fél „olyan szilárd biztonsági garanciákban állapodott meg, amelyeket korszakalkotónak neveznék”.

Hozzátette, Oroszország közölte, törvényi kötelezettséget vállal arra, hogy nem követel további területeket Ukrajnában.

A fent már említett sajtótájékoztatón egyébként Zelenszkij is megköszönte az Egyesült Államoknak a közelmúltbeli jelzéseket, amelyek szerint Washington hajlandó támogatni az Ukrajna számára nyújtott biztonsági garanciákat, de azt mondta, a részletek továbbra sem tisztázottak. Európai együttműködést követelt az amerikaiakkal, és azt is közölte, nem mondhat le az ukrán alkotmány szerint területekről.

Witkoff egyébként megvédte Trump döntését, miszerint felhagyott azzal, hogy Oroszország beleegyezzen az azonnali tűzszünetbe, mondván, az elnök azért fordult a békemegállapodás felé, mert jelentős előrelépés történt.

„Szinte az összes többi, a békemegállapodáshoz szükséges kérdést is átbeszéltük” – fogalmazott Witkoff.

Emlékezetes: Trump korábban konkrétan megfenyegette Putyint abban az esetben, ha nem sikerül tűzszünetet kötni. Marco Rubio külügyminiszter azonban megjegyezte, hogy semmilyen fegyverszüneti megállapodás nem születhet, ha Ukrajna nem vesz részt a tárgyalásokon. Ő maga is a teljes békemegállapodást hangoztatta az egyszerű tűzszünet helyett, s azt is jelezte, a szankciók nem kényszerítenék térdre Moszkvát, illetve rontja a tárgyalásos rendezés esélyeit.

„Azt hiszem, mindenki egyetértett abban, hogy előrelépést értünk el. Talán nem eleget egy békemegállapodáshoz, de most először haladunk a helyes úton” – mondta Witkoff. Ugyanakkor ismét előkerültek a területi problémák, Witkoff elismerte, a területi kérdéseket nem sikerült megvitatni.

Ismert: Zelenszkij és az európai vezetők hétfőn találkoznak Trumppal a Fehér Házban. 

Nyitókép: MTI/AP/Julia Demaree Nikhinson

movavi
2025. augusztus 17. 19:23
Mellesleg egy ilyen lépés az egész NATO-ra tartozik, és az összes tagállamára, hisz az mindannyiukat veszélybe és háborúba sodorhatja. Akik nélkül ilyesmiről senki sem dönthet.
nempolitizalok-0
2025. augusztus 17. 19:23
tengereszek111 2025. augusztus 17. 19:05 Vétó Viktor agyvérzért kap." Vagy inkább te, amikor felfogod mibe kerül neked az ukránok védelme.
Syndicalist-Cat
2025. augusztus 17. 19:23
Ja persze, hohol népmesék...
Stego
2025. augusztus 17. 19:21
Könnyű szájjal tett ígéretek, de már ez is szép eredmény. Egyáltalán hol lesznek annak az Ukrajnának a határai, amit majd a jól megvéd az USA?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!