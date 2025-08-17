Kellemetlen: Von der Leyen és Zelenszkij igencsak fogcsikorgatva mondott köszönetet Trumpnak

Ez egyre kínosabb: mutatjuk, kiket vinne még magával Zelenszkij Trumphoz
Úgy tettek, mintha a nemrég pont Putyinnal parolázó amerikai elnök valójában egyetértene velük. Így készülnek a hétfői Trump-Zelenszkij csúcsra; utóbbit az egész brüsszeli társulat elkíséri.
Élőben közvetítette Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök X-oldala a Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel közösen tartott brüsszeli sajtótájékoztatóját, amit elvileg a háborúpárti „hajlandóak koalíciójával” folytatott videokonferencia követ.
Mi történt a viszonylag rövid eseményen, amelyen mindössze két kérdést engedtek feltennie a sajtónak?
Először is von der Leyen örömét fejezte ki, hogy más európai vezetőkkel együtt elkísérheti a hétfői találkozóra Zelenszkijt a washingtoni Fehér Házba a Donald Trumppal tartott találkozóval összefüggésben.
Azután nem fukarkodott az ígéretekkel, közölte, hogy „Európa Ukrajna mellett állt, egységesen, és addig fogjuk támogatni Önöket, ameddig szükséges, hogy igazságos és tartós béke szülessen”. Valószínűleg szándékosan használta Trump egyik kedvenc kifejezését, vagyis, hogy „béke az erő által”.
Von der Leyen elmondta, amit már jópárszor: például, hogy erős biztonsági garanciák kellenek, „amelyek megvédik mind Ukrajnát, mind Európa létfontosságú biztonsági érdekeit”.
„Ukrajnának képesnek kell lennie megőrizni szuverenitását és területi integritását. Nem lehet korlátozni az ukrán fegyveres erőket – sem más harmadik országokkal való együttműködés, sem harmadik országok segítsége terén” – közölte, vagyis elutasította azt az orosz álláspontot, amely Ukrajna NATO-tagságát vétózta volna.
Azt is megmondta, mivé kell válnia Ukrajnának mindezáltal: „acélsünné”, amely „emészthetetlen a lehetséges támadó számára”.
Von der Leyen üdvözölte „Trump elnök készségét, hogy hozzájáruljon az 5. cikk szerinti biztonsági garanciákhoz Ukrajna számára”, és közölte, hogy a „hajlandóak koalíciója” kész kivenni ebből a részét, például a SAFE nevű pénzügyi eszköz révén – ez az a gigaméretű fegyverkezési program, amely komoly kritikákat kapott igen sokfelől.
A Politico szerint a program feszültséget okozott Washingtonnal.
A bizottsági elnök a drónok fontosságát hangoztatta.
Továbbá kiemelte: „ezzel párhuzamosan továbbra is támogatjuk Ukrajna útját az EU-tagság felé. Ez önmagában is biztonsági garancia”.
Ami a határokat illeti, arra is kitért. Bár az utóbbi napokban ismét elindultak a találgatások bizonyos ukrajnai területek feladása kapcsán, most von der Leyen közölte:
„A nemzetközi határok nem változtathatók meg erővel. Ezekről csakis Ukrajna dönthet. Ezeket a döntéseket nem lehet Ukrajna nélkül meghozni”
Putyin már kevesebb területtel is megelégedne, de Zelenszkij továbbra sem adna semmit.
S végül kifejtette, mindaddig ütik majd Oroszországot, amíg az háborúzik, ez „diplomáciai, különösen pedig a gazdasági nyomást” jelent.
Azt is említette, hogy eddig 18 csomag készült, most készítik a büntetőintézkedések 19. pakkját is Moszkva ellen, s szeptember elején fogják azt elfogadni.
Von der Leyen ismét kinyilatkoztatta, hogy a szankciók igenis hatékonyak, és ezek segítik tárgyalóasztalhoz kényszeríteni Putyint.
„Ebben Volodimirral és Trump elnökkel együtt dolgozunk. Holnap a Fehér Házban közösen fogjuk megvitatni mindezt és más kérdéseket is” – fogalmazott, hozzátéve, „csak Ukrajna választhatja meg a saját sorsát – de Ukrajna mindig számíthat Európára”.
„Kedves Ursula, köszönöm ezt a napot. Nagyon fontos számunkra, hogy a háború legelső napjaitól kezdve velünk vagy” – közölte Zelenszkij, aki szintén nagyon örült, hogy fél Brüsszel vele tart Washingtonba.
Kifejtette: szerinte Putyin nem akar tűzszünetet, de tárgyalni nem lehet a fegyverek árnyékában, „erről fogunk Washingtonban tárgyalni. Putyin nem akarja leállítani az öldöklést, de rá kell kényszeríteni” – közölte az ukrán elnök.
Ő ügyesen meghívta Trumpot békecsinálónak: közölte, a jelenlegi frontvonal ismeretében kell tárgyalnia közvetlenül Moszkvának Kijevvel Washington közvetítésével „egy háromoldalú formátumban”. Zelenszkij szerint „Oroszország továbbra sem sikeres a Donyecki régióban. Putyin 12 éve nem tudja elfoglalni”, ezzel szemben Ukrajna alkotmánya is lehetetlenné teszi, hogy feladjanak területet vagy elcseréljék azt.
„De Oroszország eddig nem mutat hajlandóságot erre. Ha pedig visszautasítja, új szankcióknak kell következniük” – fenyegetett.
Kifejtette azt is, hogy Amerika és Európa együtt kell, hogy dolgozzon Ukrajna biztonsági garanciáin, és ő is megköszönte Trumpnak az ötödik cikkely szerinti védelemhez hasonló garancia felvetését. „Az EU-csatlakozást is a biztonsági garanciák részének tekintjük. Hallottuk Trump elnöktől, hogy ő és Putyin is így látják” – tette hozzá.
Zelenszkij kijelentette: nem lehet különválasztani Ukrajna és Moldova csatlakozását, mert az rossz üzenet lenne, Európa megosztottságát mutatná szerinte; egyébként ez indirekt módon üzenet volt hazánknak is, amely Moldova csatlakozását sürgetné, Ukrajna gyorsított felvételével viszont nem ért egyet.
De arról sem mondtak le, hogy meggyőzik a magyar kormányt, változtasson álláspontján Ukrajnával kapcsolatban.
Prioritásnak nevezte a SAFE programokt és a közös munkát a dónok támogatásán, megköszönte a 18. oroszellenes szankciós csomagot, amit ki kell egészíteni továbbival.
„Értjük Oroszország stratégiai irányát: az Európa-ellenes. Ezért tovább kell korlátoznunk potenciálját” – vélekedett, s szót ejtett az ukrán gyermekek iskolai étkeztetéséről is.
A német DPA részéről és egy ukrán médium részéről volt csak idő kérdéseket feltenni, a DPA arra kérdezett rá, hogy egyetértenek-e abban Trumppal, hogy nem kell külön tűzszünet, a béketárgyalásokat kell azonnal megkezdeni.
Itt mindketten kínosan kerülték, hogy szembekerüljenek az Egyesült Államok elnökével, így von der Leyen amellett kardoskodott, hogy meg kell állítani a gyilkolást, akármi is a neve a folyamatnak.
Mi több, már Európa szerepvállalását se forszírozta, hanem beállt Zelenszkij Kijev-Moszkva-Washington háromoldalú ötlete mellé.
Zelenszkij ismét megdicsérte Trumpot, akinek az ötlete volt a tűzszünet márciusban, amivel ők, ukránok, nagyon is egyetértettek, de ehhez tartós és helyes lépések kellenek – idézte fel, más kérdés, hogy az ehhez vezető, meglehetősen kacskaringós útnak éppen ezt a pontját emelte ki, és nem azt, amikor pont Orbán Viktor miniszterelnököt akarta ledorongulni ugyancsak azért, mert a tűzszünet mellett érvelt.
Orbán Viktor mindent megtett, hogy legalább karácsonykor hallgassanak el a fegyverek, ám Zelenszkij válogatott sértésekkel mondott nemet – ez bizony csúnya fordulópont volt!
MTI/EPA/Szerhij Dolzsenko