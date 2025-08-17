Kellemetlen: Von der Leyen és Zelenszkij igencsak fogcsikorgatva mondott köszönetet Trumpnak

S végül kifejtette, mindaddig ütik majd Oroszországot, amíg az háborúzik, ez „diplomáciai, különösen pedig a gazdasági nyomást” jelent.

Azt is említette, hogy eddig 18 csomag készült, most készítik a büntetőintézkedések 19. pakkját is Moszkva ellen, s szeptember elején fogják azt elfogadni.

Von der Leyen ismét kinyilatkoztatta, hogy a szankciók igenis hatékonyak, és ezek segítik tárgyalóasztalhoz kényszeríteni Putyint.

„Ebben Volodimirral és Trump elnökkel együtt dolgozunk. Holnap a Fehér Házban közösen fogjuk megvitatni mindezt és más kérdéseket is” – fogalmazott, hozzátéve, „csak Ukrajna választhatja meg a saját sorsát – de Ukrajna mindig számíthat Európára”.

Zelenszkij: köszönjük az oroszellenes szankciókat

„Kedves Ursula, köszönöm ezt a napot. Nagyon fontos számunkra, hogy a háború legelső napjaitól kezdve velünk vagy” – közölte Zelenszkij, aki szintén nagyon örült, hogy fél Brüsszel vele tart Washingtonba.

Kifejtette: szerinte Putyin nem akar tűzszünetet, de tárgyalni nem lehet a fegyverek árnyékában, „erről fogunk Washingtonban tárgyalni. Putyin nem akarja leállítani az öldöklést, de rá kell kényszeríteni” – közölte az ukrán elnök.

Ő ügyesen meghívta Trumpot békecsinálónak: közölte, a jelenlegi frontvonal ismeretében kell tárgyalnia közvetlenül Moszkvának Kijevvel Washington közvetítésével „egy háromoldalú formátumban”. Zelenszkij szerint „Oroszország továbbra sem sikeres a Donyecki régióban. Putyin 12 éve nem tudja elfoglalni”, ezzel szemben Ukrajna alkotmánya is lehetetlenné teszi, hogy feladjanak területet vagy elcseréljék azt.

„De Oroszország eddig nem mutat hajlandóságot erre. Ha pedig visszautasítja, új szankcióknak kell következniük” – fenyegetett.

Kifejtette azt is, hogy Amerika és Európa együtt kell, hogy dolgozzon Ukrajna biztonsági garanciáin, és ő is megköszönte Trumpnak az ötödik cikkely szerinti védelemhez hasonló garancia felvetését. „Az EU-csatlakozást is a biztonsági garanciák részének tekintjük. Hallottuk Trump elnöktől, hogy ő és Putyin is így látják” – tette hozzá.

Zelenszkij kijelentette: nem lehet különválasztani Ukrajna és Moldova csatlakozását, mert az rossz üzenet lenne, Európa megosztottságát mutatná szerinte; egyébként ez indirekt módon üzenet volt hazánknak is, amely Moldova csatlakozását sürgetné, Ukrajna gyorsított felvételével viszont nem ért egyet.