Hírek
Vélemények
Hetilap
háború Volodimir Zelesznkij Ukrajna Oroszország Donald Trump Vlagyimir Putyin

A kérdés, ami mindenkit foglalkoztat: térképen mutatjuk, hol húzódhatnak az új határok az ukrajnai háború után

2025. augusztus 11. 17:24

Putyin már kevesebb területtel is megelégedne, de Zelenszkij továbbra sem adna semmit.

2025. augusztus 11. 17:24
null

A közelgő Putyin–Trump-találkozó híre mindenkiben felélesztette a reményt,

hogy talán a két elnöknek sikerül megegyeznie egymással, és végre létrejöhet a háború végét jelentő béke, vagy legalább tűzszünet.

Most, hogy a konfliktus lezárása esély adatik, sokan kérdezgetik, hogyan alakulhat a területek felosztása Oroszország és Ukrajna között.

Bár Zelenszkij továbbra is ragaszkodik hozzá, hogy Ukrajna nem ad át területeket Oroszországnak, és ebben több EU-s vezető is támogatja az elnököt, a háború jelenlegi állása szerint erre nincs sok esély, ha Kijev valóban békét akar.

De akkor vajon hol húzzák majd meg a határokat? Mivel lenne Putyin elégedett? Cikkünkben összegyűjtöttük a jelenlegi állás szerinti lehetséges forgatókönyveket.

Ezekért a területekért indult Oroszország hadba

Amikor három és fél évvel ezelőtt Oroszország megtámadta Ukrajnát, Moszkva azzal az elképzeléssel indult neki, hogy teljes kontrollt szerezzen Luhanszk, Donyeck, Zaporizzsja és Herszon régiók felett. És hogy megtartsa a 2014-ben annektált Krím-félszigetet. Moszkva jelentős kelet-ukrajnai területeket foglalt el, de a frontvonalak lényegében két éve változatlanok.

Az orosz javaslat

Vlagyimir Putyin a napokban felvázolt egy tűzszüneti javaslatot Donald Trump elnöknek, amely nagy területi lemondást követelne Ukrajna részéről. Az orosz elnök akkor hajlandó leállítani a háborút, ha az új területek Oroszországhoz csatolását a nemzetközi közösség is elismeri – állítja a Wall Street Journal európai tisztviselőkre hivatkozva.

Donald Trump különmegbízottjával, Steve Witkoff-fal tárgyalva Putyin konkrétumokat is felvázolt.

Elmondta, a békéért cserébe azt kéri, hogy Ukrajna vonja ki csapatait Donyeck régióból, és Oroszország átvenné az irányítást Donyeck és Luhanszk felett. 

Ez a két terület egyébként már többnyire orosz irányítás alatt áll, de van néhány kulcsfontosságú város, amelyet az ukránok továbbra is védenek. A békéért cserébe Putyin ezekre a területekre is igényt tart.

 

Európai aggodalmak

Az orosz elnök szerdai javaslatát az európai tisztviselők fenntartásokkal fogadták – számolt be a lap. Szerintük ugyanis túl nagy ár Ukrajna számára gyakorlatilag az egész keleti régió átadása a békéért cserébe. Emellett a jelenlegi frontvonalakkal kapcsolatban is merültek fel aggályaik.

Zaporizzsja és Herszon régiókban ugyanis szintén elfoglaltak jelentős területeket az orosz csapatok, és ezekkel kapcsolatban nem mondott Putyin semmit. Így nem tudni, hogy a jövőbeni határokat a mostani frontvonalak mentén, vagy másképp képzeli-e el.

Amerikai források szerint Putyin azt javasolta, fagyasszák be a háborút a jelenlegi frontvonalak mentén, és azt követően Oroszország hajlandó alkudozni Ukrajnával területi cseréket illetően.

Putyin célja, hogy megszerezze a teljes irányítást Zaporizzsja és Herszon felett is, Ukrajna pedig eldöntheti, milyen területeket kér helyette.

Zelenszkij és Trump is reagált

Donald Trump még szerdán reagált a hírre. Szerinte az orosz elnök javaslata nem jelentett áttörést, de már elég ahhoz, hogy megkezdjék a tárgyalásokat. Hangsúlyozta, mindenképp látszik a változás az orosz elnök korábbi álláspontjához képest, aki most már lényegesen kevesebb követelést támaszt, mint eddig.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ugyanakkor még mindig hallani sem akar a területi engedményekről. Szombati X-bejegyzésében azt írta, Ukrajna nem hajlandó egyetlen földterületet sem átengedni az oroszoknak, és hangsúlyozta: „bármilyen döntés Ukrajna bevonása nélkül nem a békét, hanem a háborút hozza közelebb”.

Nyitókép: FREDERICK FLORIN, Brendan SMIALOWSKI, Olga MALTSEVA, AFP

 

 

