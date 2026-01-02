Vérfagyasztó évkezdet rázta meg a magyar települést: embert ölt a tinédzser, majd magára hívta a rendőrséget

Sistergős pofonokba szaladt bele az év első napján Magyar Péter, miközben a svájci horrorszilveszter sokkolta a világot
Összefoglaltuk 2026 első napjának a legfontosabb híreit.
A 17 éves fiút a rendőrök a helyszínen elfogták, majd emberölés bűntettének gyanújával kihallgatták és őrizetbe vették.
Január 1-jén hajnalban egy szatmárcsekei fiatal tett bejelentést a rendőrségi segélyhívón, amelyben azt állította, hogy megölt egy helybeli nőt, majd felgyújtotta a házát – tájékoztatott a rendőrség.
A rendőrök azonnal a helyszínre siettek, és megkezdték a szükséges intézkedéseket.
A katasztrófavédelem munkatársai eloltották a tüzet, azonban a kiégett ingatlanban egy nőt holtan találtak.
A 17 éves fiút a rendőrök a helyszínen elfogták, előállították a rendőr-főkapitányságra, ahol emberölés bűntettének gyanújával kihallgatták, majd őrizetbe vették. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság a büntetőeljárást igazságügyi szakértők bevonásával folytatja.
Nyitókép: police.hu