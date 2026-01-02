Ft
szabolcs - szatmár - bereg vármegyei rendőr - főkapitányság szatmárcseke bűntett rendőr emberölés

Vérfagyasztó évkezdet rázta meg a magyar települést: embert ölt a tinédzser, majd magára hívta a rendőrséget

2026. január 02. 07:13

A 17 éves fiút a rendőrök a helyszínen elfogták, majd emberölés bűntettének gyanújával kihallgatták és őrizetbe vették.

2026. január 02. 07:13
null

Január 1-jén hajnalban egy szatmárcsekei fiatal tett bejelentést a rendőrségi segélyhívón, amelyben azt állította, hogy megölt egy helybeli nőt, majd felgyújtotta a házát – tájékoztatott a rendőrség.

A rendőrök azonnal a helyszínre siettek, és megkezdték a szükséges intézkedéseket.

A katasztrófavédelem munkatársai eloltották a tüzet, azonban a kiégett ingatlanban egy nőt holtan találtak.

A 17 éves fiút a rendőrök a helyszínen elfogták, előállították a rendőr-főkapitányságra, ahol emberölés bűntettének gyanújával kihallgatták, majd őrizetbe vették. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság a büntetőeljárást igazságügyi szakértők bevonásával folytatja.

Nyitókép: police.hu

satrafa-2
2026. január 02. 08:03
A világ minden kincséért sem lennék Magyarországon pedagógus. Már a 8 éves gyerekek életveszélyesek egymásra, a tizenévesek meg már ölnek is. Az iskolákban tanítani nem lehet, mert azzal foglalkoznak a pedagógusok, hogy megvédjék őket egymástól, életben tartsák őket. Nem, nem túlzás, nem lehet letagadni a tényeket...
kozarek
2026. január 02. 08:02
Szatmárcseke, ahol a Himnusz született. Finis Hungariae !
chief Bromden
2026. január 02. 07:54
Ha már hamvasztót csinált más házából, ezt is rádobhatták volna.
johannluipigus
2026. január 02. 07:52
tinédzser
