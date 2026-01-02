Vérfagyasztó évkezdet rázta meg a magyar települést: embert ölt a tinédzser, majd magára hívta a rendőrséget

Január 1-jén hajnalban egy szatmárcsekei fiatal tett bejelentést a rendőrségi segélyhívón, amelyben azt állította, hogy megölt egy helybeli nőt, majd felgyújtotta a házát – tájékoztatott a rendőrség.

A rendőrök azonnal a helyszínre siettek, és megkezdték a szükséges intézkedéseket.