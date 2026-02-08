Elszabadult a pokol Olaszországban: ugrásra készen álltak az anarchisták, csak könnygázzal tudták megállítani őket

A téli olimpiai játékok ellen rendezett tüntetés csoportjai összecsaptak a rendőrökkel Milánóban szombaton. Ezzel egy időben szabotázsakciók történtek az olasz vasúti hálózaton.

A természetvédő mozgalmak által meghirdetett tüntetés a „foglaljuk vissza a városokat, szabadítsuk meg a hegyeket” jelszóval indult el a XXV. téli olimpia megnyitójának másnapján. Egy másik jelszó úgy hangzott, hogy a lakóházakat adják a családoknak, a rendőrség pedig távozzon a kerületekből.