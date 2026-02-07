A svájciaké az első arany Olaszországban, a közönség 36 éves dobogóst ünnepelt ötödik olimpiáján

Megdöbbentő dolgok derültek ki Kapitány Istvánról – és Magyar Péternek nem tesz jót
A férfiak lesiklásában osztottak először érmet, egy világbajnoké a történelmi arany. Az izraeli színekben versenyző Szőllős Barnabás a top 30-ban végzett.
A svájci világbajnok, Franjo von Allmen nyerte Bormióban a férfi lesiklást, amely a milánói-cortinai téli olimpia első éremosztó versenyszáma volt. Mögötte két hazai versenyző, Giovanni Franzoni és Dominik Paris zárt, utóbbi ötödik olimpiáján először állhatott dobogóra 36 évesen.
A budapesti születésű, de már izraeli színekben versenyző Szőllős Barnabás 32-es számmal rajtolt és a 30. helyen végzett. „Előzetesen az volt a célom, hogy a legjobb harmincban végezzek, ez éppen megvan.
Akik jobbak voltak nálam, azok mind rendszeres világkupa-résztvevők, a világ legjobb sízői. Összességében ez egy jó menet volt.
Kezdem megszeretni ezt a bormiói pályát, amelyen korábban már kétszer versenyeztem világkupán, de akkor decemberben teljesen jeges volt, most sokkal jobb volt a hó. Egy ilyen lejtőre nem lehet felkészülni, egy pillanatnyi pihenő sincs benne, ehhez elképesztően jó kondíció kell” – értékelt az MTI-nek a négy éve kombinációban hatodik helyezett Szőllős.
(MTI)
Nyitókép: MTI/EPA/Guillaume Horcajuelo