Ft
Ft
10°C
5°C
Ft
Ft
10°C
5°C
02. 07.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 07.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
téli olimpia lesiklás alpesi sí

A svájciaké az első arany Olaszországban, a közönség 36 éves dobogóst ünnepelt ötödik olimpiáján

2026. február 07. 17:14

A férfiak lesiklásában osztottak először érmet, egy világbajnoké a történelmi arany. Az izraeli színekben versenyző Szőllős Barnabás a top 30-ban végzett.

2026. február 07. 17:14
null

A svájci világbajnok, Franjo von Allmen nyerte Bormióban a férfi lesiklást, amely a milánói-cortinai téli olimpia első éremosztó versenyszáma volt. Mögötte két hazai versenyző, Giovanni Franzoni és Dominik Paris zárt, utóbbi ötödik olimpiáján először állhatott dobogóra 36 évesen.

PARIS, Dominik
A három boldog dobogós (Fotó: MTI/EPA/Szilágyi Anna)

A budapesti születésű, de már izraeli színekben versenyző Szőllős Barnabás 32-es számmal rajtolt és a 30. helyen végzett. „Előzetesen az volt a célom, hogy a legjobb harmincban végezzek, ez éppen megvan. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Megdöbbentő dolgok derültek ki Kapitány Istvánról – és Magyar Péternek nem tesz jót

Megdöbbentő dolgok derültek ki Kapitány Istvánról – és Magyar Péternek nem tesz jót
Tovább a cikkhezchevron

Akik jobbak voltak nálam, azok mind rendszeres világkupa-résztvevők, a világ legjobb sízői. Összességében ez egy jó menet volt.

Kezdem megszeretni ezt a bormiói pályát, amelyen korábban már kétszer versenyeztem világkupán, de akkor decemberben teljesen jeges volt, most sokkal jobb volt a hó. Egy ilyen lejtőre nem lehet felkészülni, egy pillanatnyi pihenő sincs benne, ehhez elképesztően jó kondíció kell” – értékelt az MTI-nek a négy éve kombinációban hatodik helyezett Szőllős. 

Szőllős Barnabás ugrat a Stelvión (Fotó: MTI/EPA/Michael Buholzer)

(MTI)

Nyitókép: MTI/EPA/Guillaume Horcajuelo

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!