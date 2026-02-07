A svájciaké az első arany Olaszországban, a közönség 36 éves dobogóst ünnepelt ötödik olimpiáján

A svájci világbajnok, Franjo von Allmen nyerte Bormióban a férfi lesiklást, amely a milánói-cortinai téli olimpia első éremosztó versenyszáma volt. Mögötte két hazai versenyző, Giovanni Franzoni és Dominik Paris zárt, utóbbi ötödik olimpiáján először állhatott dobogóra 36 évesen.

A három boldog dobogós (Fotó: MTI/EPA/Szilágyi Anna)

A budapesti születésű, de már izraeli színekben versenyző Szőllős Barnabás 32-es számmal rajtolt és a 30. helyen végzett. „Előzetesen az volt a célom, hogy a legjobb harmincban végezzek, ez éppen megvan.