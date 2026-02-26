Most már biztos: Magyar Péter embere nem a magyarokért dolgozik – döbbenetes adatok láttak napvilágot

Már csak ez hiányzott Magyar Péternek: újabb rejtélyes fotó szivárgott ki a párttársáról
Budai Gyula boríthatja a bilit.
Meglehetősen beszédes adatot mutattak be.
Menczer Tamás egy fontos hírre hívta fel a figyelmet csütörtökön a Facebook-oldalán.
Bujdosó Andrea Shell-részvényeinek értéke 10 százalékkal nőtt mióta Zelenszkij elzárta a Barátság vezetéket”
– írta a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója, majd ennek kapcsán megállapította, hogy „Bujdosó nem érted dolgozik. A Fidesz a biztos választás!”
