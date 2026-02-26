Ft
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Menczer Tamás Tisza Párt Bujdosó Andrea Magyar Péter ellenzék Fidesz baloldal

Most már biztos: Magyar Péter embere nem a magyarokért dolgozik – döbbenetes adatok láttak napvilágot

2026. február 26. 22:30

Meglehetősen beszédes adatot mutattak be.

2026. február 26. 22:30
null

Menczer Tamás egy fontos hírre hívta fel a figyelmet csütörtökön a Facebook-oldalán.

Bujdosó Andrea Shell-részvényeinek értéke 10 százalékkal nőtt mióta Zelenszkij elzárta a Barátság vezetéket”

– írta a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója, majd ennek kapcsán megállapította, hogy Bujdosó nem érted dolgozik. A Fidesz a biztos választás!”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/Purger Tamás

 

 

elfújta az ellenszél
2026. február 26. 23:49
Na és ki az a Bujkáló Andrea?
74bro
2026. február 26. 23:15
Politikai kalandorok. Könnyen zsarolható alakok. De hát ez kell Brüsszelnek, ez a baloldalnak, hogy pajzsként maguk előtt tarva őket, bomlasszák a társadalmat, a magyar nemzetet.
Treeoflife
2026. február 26. 22:48
Szemernyi kétség sem volt, hogy ezek saját zsebre játszanak. Tökéletes egyezést mutatnak a brüsszeli korrupt csürhével.
states-2
2026. február 26. 22:43
Hű de meglepi. Az egész Tiszar, élén Drogospetivel egy hazaáruló komcsi csürhe, leánykori nevén az úgynevezett baloldal. A komcsi nem vész el, csak alakot, neveket vált. Most éppen Tiszar és Drog Péter.
