Ft
Ft
10°C
-1°C
Ft
Ft
10°C
-1°C
02. 26.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 26.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
Tisza Párt liberális Radnai Márk Magyarország Budai Gyula Magyar Péter ellenzék Fidesz baloldal

Már csak ez hiányzott Magyar Péternek: újabb rejtélyes fotó szivárgott ki a párttársáról

2026. február 26. 19:48

Budai Gyula boríthatja a bilit.

2026. február 26. 19:48
null

„Coming soon... Radnai Márk & strómanok címmel osztott meg a Facebook-oldalán egy rejtélyes fotót Budai Gyula, a Fidesz országgyűlési képviselője.

A fotón két ismeretlen személy társaságában látható Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke.

Budai Gyula felhívta rá a figyelmet, hamarosan bemutatja a részleteket.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Elemző: csak egyetlen ember képes arra, hogy távol tartsa Magyarországot a háborútól (VIDEÓ)

Elemző: csak egyetlen ember képes arra, hogy távol tartsa Magyarországot a háborútól (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Képernyőfotó

 

Összesen 19 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast
2026. február 26. 20:48
MEGDÖBBENTŐ ❗️❗️❗️ youtube.com/watch?v=R1p0Z7JdmYQ 😱😱😱😱😱
Válasz erre
0
0
CirmoS
•••
2026. február 26. 20:34 Szerkesztve
Csak tessék alaposan megnézni a cikk címe alatti fotót....., miden látszik!..szóval ez a szellemi fogyatékos , mitugrász ' akarja leváltani a 4. 2/3- al rendelkező, világpolitikai tényező Orbánt! Mo- nak pusztulni kell ha ilyen drogos, senkiházi agyalágyult - aki ráadásul a globálnácik által felhasznált kapcarongy - csalás nélkül hatalomra tud jutni!
Válasz erre
2
0
Robert-N
•••
2026. február 26. 20:16 Szerkesztve
Tessék buzi. https:// x.com/magyarpeterMP/status/2027057716754104516 Tel vén fos munkásőrökkel a tömeg.
Válasz erre
6
0
Robert-N
•••
2026. február 26. 20:12 Szerkesztve
boldog-vagyok-mert-orban-viktor-azt-mondta-2 2026. február 26. 20:11 Nem látom a tapolcai és a veszprémi MP országjárásról a drónfelvételeket. Hol van most Deák pénisszakértő Danika? ----- Mivan buzi hiányzik a tömeg?
Válasz erre
9
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!