Már csak ez hiányzott Magyar Péternek: újabb rejtélyes fotó szivárgott ki a párttársáról

Sokan összerezzentek most a Tisza Pártban: új fejlemények érkeztek Magyar Péter drogos bulijáról
Új hírt közölt a Tisza Párt elnökét lebuktató portál.
Budai Gyula boríthatja a bilit.
„Coming soon... Radnai Márk & strómanok” címmel osztott meg a Facebook-oldalán egy rejtélyes fotót Budai Gyula, a Fidesz országgyűlési képviselője.
A fotón két ismeretlen személy társaságában látható Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke.
Budai Gyula felhívta rá a figyelmet, hamarosan bemutatja a részleteket.
