Ft
Ft
10°C
5°C
Ft
Ft
10°C
5°C
02. 13.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 13.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Diadalív Párizs támadás rendőr kés

Késsel a kezében támadt rendőrökre egy férfi Párizsban

2026. február 13. 22:53

Elszabadult a pokol a Diadalív alatt pénteken.

2026. február 13. 22:53
null

Késsel felfegyverzett férfi rendőrökre támadt pénteken a párizsi Diadalív alatt, egyikük rálőtt és megsebesítette – közölte a hatóság.

A támadó a Napóleon-korabeli műemlék alatt található ismeretlen katona sírjánál az örökláng meggyújtási szertartásának biztonságán őrködő egyik rendőrt vette célba.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Rejtélyes hálószobai fénykép: az elemző szerint Magyar Péter magára húzta a bajt

Rejtélyes hálószobai fénykép: az elemző szerint Magyar Péter magára húzta a bajt
Tovább a cikkhezchevron

Egy másik rendőr rálőtt a támadóra, aki megsebesült. A belügyminiszter szerint nagyon súlyos az állapota.

A rendőrség szerint a díszőrségen álló egyik rendőrt a támadó a késsel könnyebben megsebesítette, mielőtt a társa rálőtt volna. Az ügyben a francia terrorellenes ügyészség indított vizsgálatot. A Párizs melletti Seine-Saint-Denis-ben lakó férfi terrorellenes megfigyelés alatt áll „radikalizálódás” miatt.

A felvételt itt tudja megtekiteni:

(MTI)

Nyitókép: X

 

 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
DBZ22
2026. február 13. 23:37
Ez van mikor a rendőr kihagyja a lőgyakorlatot , nem tud rendesen célozni .
Válasz erre
0
0
5m007h 0p3ra70r
2026. február 13. 23:30
Arrafelé nincs terrorveszély, a féltékeny férjek ügyeit mindig a terrorelhárítási központ vizsgálja.
Válasz erre
1
0
europész
2026. február 13. 23:30
Remelem tuleli a lovest a migri.A rendort meg bepereli jogtalan fegyverhasznalatert mert a kessel csak szalonnazni akart a diadal iv arnyekaban.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!