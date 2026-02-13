Késsel a kezében támadt rendőrökre egy férfi Párizsban

Egy másik rendőr rálőtt a támadóra, aki megsebesült. A belügyminiszter szerint nagyon súlyos az állapota.

A rendőrség szerint a díszőrségen álló egyik rendőrt a támadó a késsel könnyebben megsebesítette, mielőtt a társa rálőtt volna. Az ügyben a francia terrorellenes ügyészség indított vizsgálatot. A Párizs melletti Seine-Saint-Denis-ben lakó férfi terrorellenes megfigyelés alatt áll „radikalizálódás” miatt.