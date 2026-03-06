Ft
Ft
15°C
2°C
Ft
Ft
15°C
2°C
03. 07.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 07.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
robert fico volodimir zelenszkij szlovákia európai unió magyarország hitel

Szlovákia is blokkolhatja a 90 milliárdos ukrán háborús kölcsönt – Fico kiállt Magyarország mellett és rendre intette a fenyegetőző Zelenszkijt (VIDEÓ)

2026. március 06. 07:59

A szlovák miniszterelnök felszólította az Európai Unió legfőbb vezetőit.

2026. március 06. 07:59
null

Szlovákia nem hajlandó részt venni a háborús kölcsönök finanszírozásában mondta Robert Fico, aki a Smer egyik nőnapi országjáró rendezvényén állt a színpadra, ahol  felrótta Kijevnek a gazdasági károkozást, különösen az energiaforrások tranzitjának akadályozását – írja a Körkép.

A beszéd során a szlovák miniszterelnök felszólította az Európai Unió legfőbb vezetőit, hogy határolódjanak el az ukrán retorikától, és ítéljék el a diplomáciai normák megsértését; majd leszögezte, hogy Szlovákia szuverén államként elutasítja a szolgalelkűséget, és kiáll a nemzeti büszkeség, valamint a szomszédos országok méltósága mellett.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Eltaktikázta magát Zelenszkij: még Von der Leyen is elfordulhat az ukrán elnöktől

Eltaktikázta magát Zelenszkij: még Von der Leyen is elfordulhat az ukrán elnöktől
Tovább a cikkhezchevron

Teljes szolidaritásomat fejezem ki Magyarország miniszterelnökével – ezzel felütéssel tette közzé Fico a vonatkozó beszédrészletet az X-re. A posztban előrevetítve, hogy „ha az ukrán elnök így folytatja, előfordulhat, hogy más EU-tagállamok is blokkolják a 90 milliárdos hitelt Ukrajnának” , és  felszólította az Európai Unió összes magas rangú képviselőjét, hogy határolódjanak el Volodimir Zelenszkij felháborító zsaroló kijelentéseitől. 

Mint írtuk, az ukrán elnök csütörtökön egy sajtótájékoztató során jelezte, hogy ha „valaki” (egyértelműen a Orbán Viktorra utalva) továbbra is blokkolni fogja az EU 90 milliárd eurós, Ukrajnának nyújtandó hitelt, akkor annak a személynek a címét átadja az ukrán katonáknak és hadseregnek, hogy a saját nyelvükön beszélgethessenek el „ezzel az emberrel”.

Ezt is ajánljuk a témában

Képernyőfotó: Robert Fico/Facebook

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Kritikus a helyzet a magyar-ukrán kapcsolatokban: Zelenszkij bizonyítani akart Orbán megfenyegetésével

Kritikus a helyzet a magyar-ukrán kapcsolatokban: Zelenszkij bizonyítani akart Orbán megfenyegetésével
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 35 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
zsombori-2
2026. március 06. 17:13
Fico pont a bőrén viseli az ilyen féle fenyegetőzések következményeit. Tuti ki fog állni a véleménye mellett, Orbán Viktor mellett, Magyarország érdekében is.
Válasz erre
0
0
csulak
2026. március 06. 16:50
akkor tegye is !
Válasz erre
0
0
Sacap
2026. március 06. 09:38
Az unió verte szét német,lengyel segítséggel.Olvass többet és lapozgass térképes történelem könyveket máris túllépsz a pufi színtről feljebb.
Válasz erre
3
0
belbuda
2026. március 06. 09:36
Robi-bohóc kemény fiú…🤡
Válasz erre
0
3
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!