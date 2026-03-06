Szlovákia is blokkolhatja a 90 milliárdos ukrán háborús kölcsönt – Fico kiállt Magyarország mellett és rendre intette a fenyegetőző Zelenszkijt (VIDEÓ)

Szlovákia nem hajlandó részt venni a háborús kölcsönök finanszírozásában mondta Robert Fico, aki a Smer egyik nőnapi országjáró rendezvényén állt a színpadra, ahol felrótta Kijevnek a gazdasági károkozást, különösen az energiaforrások tranzitjának akadályozását – írja a Körkép.

A beszéd során a szlovák miniszterelnök felszólította az Európai Unió legfőbb vezetőit, hogy határolódjanak el az ukrán retorikától, és ítéljék el a diplomáciai normák megsértését; majd leszögezte, hogy Szlovákia szuverén államként elutasítja a szolgalelkűséget, és kiáll a nemzeti büszkeség, valamint a szomszédos országok méltósága mellett.