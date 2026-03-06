Szlovákia is blokkolhatja a 90 milliárdos ukrán háborús kölcsönt – Fico kiállt Magyarország mellett és rendre intette a fenyegetőző Zelenszkijt (VIDEÓ)

Teljes szolidaritásomat fejezem ki Magyarország miniszterelnökével – ezzel felütéssel tette közzé Fico a vonatkozó beszédrészletet az X-re. A posztban előrevetítve, hogy „ha az ukrán elnök így folytatja, előfordulhat, hogy más EU-tagállamok is blokkolják a 90 milliárdos hitelt Ukrajnának” , és felszólította az Európai Unió összes magas rangú képviselőjét, hogy határolódjanak el Volodimir Zelenszkij felháborító zsaroló kijelentéseitől.
Mint írtuk, az ukrán elnök csütörtökön egy sajtótájékoztató során jelezte, hogy ha „valaki” (egyértelműen a Orbán Viktorra utalva) továbbra is blokkolni fogja az EU 90 milliárd eurós, Ukrajnának nyújtandó hitelt, akkor annak a személynek a címét átadja az ukrán katonáknak és hadseregnek, hogy a saját nyelvükön beszélgethessenek el „ezzel az emberrel”.