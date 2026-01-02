Sistergős pofonokba szaladt bele az év első napján Magyar Péter, miközben a svájci horrorszilveszter sokkolta a világot

Nagylelkű felajánlás: Magyarország segít az égési sérültek ellátásában
„A Honvédkórház égési centrumának segítségével készek vagyunk a tragédia sérültjeinek fogadására” – közölte az egészségügyi államtitkár.
Összefoglaltuk 2026 első napjának a legfontosabb híreit.
Sokkoló hírekkel indult a 2026-os esztendő: az egész világot megrázta az a tömegszerencsétlenség, amelyben több mint 40 ember veszítette életét és rengetegen megsebesültek Svájcban egy szórakozóhelyen pusztító tűzben. A tragédiával végződő szilveszteri buli körülményeit a hatóságok még vizsgálják. Magyarország felajánlotta segítségét a súlyos égési sérültek ellátásában.
A svájci rendőrség szerint több ember meghalt, mások pedig megsérültek egy bárban történt robbanás után.
A Tisza Párt elnökének sem indult jól az év, a Magyar Nemzet szerzőjének összegzése szerint
nagyon úgy tűnik, hogy Magyar Péter nemcsak a mögöttünk hagyott karácsonyt fogja megemlegetni, hanem a szilvesztert és az év első napját is.
Túl azon, hogy a népszerű netzenész, Wellor megajándékozta egy kedves kis dallal, még a kormánypártisággal nem vádolható Fodor Gábor is tett valamit Magyar karácsonyfája alá, amit nem fog megköszönni a Tisza Párt elnöke.
Nem kezdődik jól az év a Tisza Párt elnökének.
A Mandiner munkatársa véleménycikkében ismét arra hívta fel a figyelmet, hogy Magyar Péter állandó hergelése és uszítása beláthatatlan következményekhez vezethet az áprilisi választások után.
Felidézte, „Sokan kétkedve szoktátok hallgatni itt vagy közönségtalákozón azt az összesküvés-elméletemet, amit olyan 3/4 éve hangoztatok, hogy a Vadállat addig hergeli a szektát a számára hasznos tudatlan padavanjaival (Pottyondy, Puzsér, Somogyi), míg azok Fidesz-győzelem esetén nekimennek a parlamentnek vagy az utcán ünneplő fideszeseknek, azaz polgárháború lesz.”
Beszéde alapján senkinek sem lehet kétsége afelől, hogy vereség esetén rendszert akar dönteni.
A labdarúgásban sem volt eseménymentes az újév első napja, mivel sajtóinformációk szerint Varga Barnabás egy 4,5 millió eurós megállapodás keretei között hagyhatja el a Ferencvárost.
Görög sajtóinformációk szerint az AEK Athén és a Ferencváros hivatalosan is megegyezett Barnabás Varga átigazolásáról, így a magyar válogatott csatár a görög klub mezét viselheti majd januártól.
Nem csak a hazai futball tartogat izgalmakat a labdarúgást kedvelők számára, de az is kiderült, hogy a sportrajongók a külföldi eseményeket az ünnepek alatt is figyelemmel kísérték. Összegyűjtöttük, melyek voltak az év legolvasottabb cikkei a Mandiner sportrovatában a külföldi labdarúgás témakörében.
Sajtóinformációk szerint Varga Barnabás egy 4,5 millió eurós megállapodás keretei között hagyhatja el a budapesti klubot.
A volt Fradi-edzőre nagyon berágtak Oroszországban.
Nyitókép: MAXIME SCHMID / AFP