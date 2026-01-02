Sistergős pofonokba szaladt bele az év első napján Magyar Péter, miközben a svájci horrorszilveszter sokkolta a világot

Nem csak a hazai futball tartogat izgalmakat a labdarúgást kedvelők számára, de az is kiderült, hogy a sportrajongók a külföldi eseményeket az ünnepek alatt is figyelemmel kísérték. Összegyűjtöttük, melyek voltak az év legolvasottabb cikkei a Mandiner sportrovatában a külföldi labdarúgás témakörében.