Sistergős pofonokba szaladt bele az év első napján Magyar Péter, miközben a svájci horrorszilveszter sokkolta a világot

2026. január 02. 05:40

Összefoglaltuk 2026 első napjának a legfontosabb híreit.

2026. január 02. 05:40
null

Sokkoló hírekkel indult a 2026-os esztendő: az egész világot megrázta az a tömegszerencsétlenség, amelyben több mint 40 ember veszítette életét és rengetegen megsebesültek Svájcban egy szórakozóhelyen pusztító tűzben. A tragédiával végződő szilveszteri buli körülményeit a hatóságok még vizsgálják. Magyarország felajánlotta segítségét a súlyos égési sérültek ellátásában.

Magyar Péter éve sem indult éppen zökkenőmentesen

A Tisza Párt elnökének sem indult jól az év, a Magyar Nemzet szerzőjének összegzése szerint 

nagyon úgy tűnik, hogy Magyar Péter nemcsak a mögöttünk hagyott karácsonyt fogja megemlegetni, hanem a szilvesztert és az év első napját is. 

Túl azon, hogy a népszerű netzenész, Wellor megajándékozta egy kedves kis dallal, még a kormánypártisággal nem vádolható Fodor Gábor is tett valamit Magyar karácsonyfája alá, amit nem fog megköszönni a Tisza Párt elnöke.

Elcsattant az év első sistergős pofonja, erre nem számított Magyar Péter

Nem kezdődik jól az év a Tisza Párt elnökének.

Polgárháború veszélyére figyelmeztet Lentulai Krisztián

A Mandiner munkatársa véleménycikkében ismét arra hívta fel a figyelmet, hogy Magyar Péter állandó hergelése és uszítása beláthatatlan következményekhez vezethet az áprilisi választások után. 

Felidézte, „Sokan kétkedve szoktátok hallgatni itt vagy közönségtalákozón azt az összesküvés-elméletemet, amit olyan 3/4 éve hangoztatok, hogy a Vadállat addig hergeli a szektát a számára hasznos tudatlan padavanjaival (Pottyondy, Puzsér, Somogyi), míg azok Fidesz-győzelem esetén nekimennek a parlamentnek vagy az utcán ünneplő fideszeseknek, azaz polgárháború lesz.”

Nem emlékszem veszélyesebb emberre a magyar közéletből

Beszéde alapján senkinek sem lehet kétsége afelől, hogy vereség esetén rendszert akar dönteni.

Kiderült, hol folytathatja Varga Barnabás

A labdarúgásban sem volt eseménymentes az újév első napja, mivel sajtóinformációk szerint Varga Barnabás egy 4,5 millió eurós megállapodás keretei között hagyhatja el a Ferencvárost. 

Görög sajtóinformációk szerint az AEK Athén és a Ferencváros hivatalosan is megegyezett Barnabás Varga átigazolásáról, így a magyar válogatott csatár a görög klub mezét viselheti majd januártól.

Nem csak a hazai futball tartogat izgalmakat a labdarúgást kedvelők számára, de az is kiderült, hogy a sportrajongók a külföldi eseményeket az ünnepek alatt is figyelemmel kísérték. Összegyűjtöttük, melyek voltak az év legolvasottabb cikkei a Mandiner sportrovatában a külföldi labdarúgás témakörében. 

Nyitókép: MAXIME SCHMID / AFP

bandee1
2026. január 02. 07:48
MEGINT MICSODA ÓCSKA FASSZOPÓ CÍMADÁS!!!!!
states-2
2026. január 02. 06:44
Sokáig senki nem hitte, hogy ez a pszichopata nagyobb verést kap tavasszal, mint 4 éve a másik futóbolond, Márkizay. Az legalább csak hülye volt, de nem ennyire visszataszítóan agresszív.
