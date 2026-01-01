Elcsattant az év első sistergős pofonja, erre nem számított Magyar Péter

„Nagyon úgy tűnik, hogy Magyar Péter nemcsak a mögöttünk hagyott karácsonyt fogja megemlegetni, hanem a szilvesztert és az év első napját is. Túl azon, hogy a népszerű netzenész, Wellor megajándékozta egy kedves kis dallal, még a kormánypártisággal nem vádolható Fodor Gábor is tett valamit Magyar karácsonyfája alá, amit nem fog megköszönni a Tisza Párt elnöke.

Erre jött a Publicus felmérése, amiből kiderült, hogy a Fidesz győzelmére 42 százalék számít, míg arra, hogy a Tisza nyeri meg a választást, csupán 35 százalék. Itt azonban nem ért végett a vesszőfutás és a lesújtó hírek özöne Magyar Péter számára. A következő, sistergős pofont a The Economist osztotta ki neki.