Elcsattant az év első sistergős pofonja, erre nem számított Magyar Péter

2026. január 01. 07:03

Nem kezdődik jól az év a Tisza Párt elnökének.

Csépányi Balázs
Csépányi Balázs
Magyar Nemzet

„Nagyon úgy tűnik, hogy Magyar Péter nemcsak a mögöttünk hagyott karácsonyt fogja megemlegetni, hanem a szilvesztert és az év első napját is. Túl azon, hogy a népszerű netzenész, Wellor  megajándékozta egy kedves kis dallal, még a kormánypártisággal nem vádolható Fodor Gábor is tett valamit Magyar karácsonyfája alá, amit nem fog megköszönni a Tisza Párt elnöke. 

Erre jött a Publicus felmérése, amiből kiderült, hogy a Fidesz győzelmére 42 százalék számít, míg arra, hogy a Tisza nyeri meg a választást, csupán 35 százalék. Itt azonban nem ért végett a vesszőfutás és a lesújtó hírek özöne Magyar Péter számára. A következő, sistergős pofont a The Economist osztotta ki neki.

A Mandiner szúrta ki, hogy a világ legrangosabb gazdasági lapja közzétette a Good Judgment szuperjósainak számításain alapuló előrejelzéseit. Az eredmények azt mutatják, hogy  a Fidesz kapja jövőre a több listás szavazatot, 55:43 arányban.”

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

