Bulizókra robbant egy szórakozóhely szilveszterkor – többen meghaltak

A svájci rendőrség szerint több ember meghalt, mások pedig megsérültek egy bárban történt robbanás után.
Január elsején kora hajlnalban robbanás történt a svájci Crans-Montana síközpontban, ahol jelenleg is zajlik a helyszínelés – számolt be a BBC.
A robbanás a turisták körében népszerű Valais régióban, Crans-Montana településén történt.
A robbanás helyi idő szerint 01:30-kor történt a Constellation bárban, szilveszteri ünnepségek közben.
Helyi jelentések szerint pirotechnika okozta a detonációt, de ezt a BBC nem tudta megerősíteni.
A rendőrség a helyi médiának azt mondta, hogy több mint 100 ember volt a szórakozóhelyen.
A Sky News információ szerint legalább 10 ember meghalt a robbanás okozta tűzben, és sok a sérült. A rendőrség szerint a terror gyanúja nem áll fenn.
