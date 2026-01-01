Bulizókra robbant egy szórakozóhely szilveszterkor – többen meghaltak

Január elsején kora hajlnalban robbanás történt a svájci Crans-Montana síközpontban, ahol jelenleg is zajlik a helyszínelés – számolt be a BBC.

A robbanás a turisták körében népszerű Valais régióban, Crans-Montana településén történt.

A robbanás helyi idő szerint 01:30-kor történt a Constellation bárban, szilveszteri ünnepségek közben.