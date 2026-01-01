Ft
crans - montana Svájc robbanás

Bulizókra robbant egy szórakozóhely szilveszterkor – többen meghaltak

2026. január 01. 09:12

A svájci rendőrség szerint több ember meghalt, mások pedig megsérültek egy bárban történt robbanás után.

2026. január 01. 09:12
null

Január elsején kora hajlnalban robbanás történt a svájci Crans-Montana síközpontban, ahol jelenleg is zajlik a helyszínelés – számolt be a BBC. 

A robbanás a turisták körében népszerű Valais régióban, Crans-Montana településén történt.

A robbanás helyi idő szerint 01:30-kor történt a Constellation bárban, szilveszteri ünnepségek közben.

Helyi jelentések szerint pirotechnika okozta a detonációt, de ezt a BBC nem tudta megerősíteni. 

A rendőrség a helyi médiának azt mondta, hogy több mint 100 ember volt a szórakozóhelyen. 

A Sky News információ szerint legalább 10 ember meghalt a robbanás okozta tűzben, és sok a sérült. A rendőrség szerint a terror gyanúja nem áll fenn. 

Nyitókép: MAXIME SCHMID / AFP

Obsitos Technikus
2026. január 01. 10:22
Szerintem ezek is a hohólok voltak, Crans-Montana régebben tele volt oroszokkal.
Válasz erre
0
0
Ehetős Odó
•••
2026. január 01. 09:54 Szerkesztve
Veszélyesek ezek a szilveszterek. Svájcban felrobban egy bulihely, Hollandiában porig ég egy másfél évszázados templom, Herszonban rágyújtják párszáz emberre a kávéházat… Ez utóbbi esetben legalább biztos, hogy nem holmi iszlamisták keze volt benne, csak a szokásos emberégetős hohol terror-rutin, ahogy Ogyesszánól már ismerjük.
Válasz erre
4
0
borsos-2
2026. január 01. 09:38
Még semmit nem vizsgáltak ki, de már biztosak benne, hogy nem terror támadás. Előtte egy vendég sem mondta, hogy Allahu akbar…
Válasz erre
8
0
sersem
2026. január 01. 09:22
Robbanás egy zsúfolt bárban, pont szilveszterkor. 10 halott. Szerintem se utal semmi terrorra, sőt, még csak meg se fordul a fejemben a gyanú se. Mer az rasszizmus lenne, én meg jólnevelt európai vagyok, aki tuggya, hogyha rasszista vagyol, akkor rosszabb vagy, mint egy bárokat robbantgató terrorista, akinek semmi keresnivalója egy modern, nyitott, liberális társadalomban.
Válasz erre
14
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!