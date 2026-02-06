Ft
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
grenoble gránát francia sérülés robbanás

Gránátot dobtak egy grenoble-i szépségszalonba, hatan megsérültek, a támadók elmenekültek (VIDEÓ)

2026. február 06. 22:59

A robbanás hat embert sebesített meg, köztük egy ötéves gyereket.

2026. február 06. 22:59
Péntek délután Grenoble belvárosában egy szépségszalonban robbanás történt, miután egy támadó gránátot dobott az üzletbe. A történtek nyomán hatan sérültek meg, köztük egy ötéves gyermek – írta meg az International Business Times.

A rendőrségi forrásokra hivatkozó beszámolók szerint több maszkot viselő ember közelítette meg a szalont, majd egyikük bement, és a gránátot az üzlethelyiségbe hajította. A detonáció kitörte a kirakatot, a sérülések többségét a lökéshullám és a repülő törmelék okozta.

A helyszínre rövid időn belül kiérkeztek a mentők és a tűzoltók, a hatóságok pedig büntetőeljárást indítottak. Később azt közölték, hogy egyik sérültet sem kellett kórházba szállítani, mindenkinek a helyszínen nyújtottak ellátást.

A robbanás a környéken is pánikot keltett, több lakó hangos dörrenésről és riadalomról számolt be. Egy helyi lakos egy rádióműsorban úgy fogalmazott, hogy szörnyű robbanást hallott, és a történtek után síró és pánikba esett embereket látott.

Nyitókép: Alex MARTIN / AFP

***

survivor
2026. február 06. 23:48
Milyen granat ez mar....? 6 serült, egy se komoly... Ukran import ?
wadcutter
2026. február 06. 23:22
alakul
