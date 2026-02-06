Gránátot dobtak egy grenoble-i szépségszalonba, hatan megsérültek, a támadók elmenekültek (VIDEÓ)

Péntek délután Grenoble belvárosában egy szépségszalonban robbanás történt, miután egy támadó gránátot dobott az üzletbe. A történtek nyomán hatan sérültek meg, köztük egy ötéves gyermek – írta meg az International Business Times.

A rendőrségi forrásokra hivatkozó beszámolók szerint több maszkot viselő ember közelítette meg a szalont, majd egyikük bement, és a gránátot az üzlethelyiségbe hajította. A detonáció kitörte a kirakatot, a sérülések többségét a lökéshullám és a repülő törmelék okozta.