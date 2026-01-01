Világra jöttek 2026 első magyar gyermekei: vidéken és Budapesten is kislányok születtek

Nulla óra nulla perckor született az újév első babája, Alíz Jusztina a Kistarcsai Flór Ferenc Kórházban, a fővárosi állami intézmények közül pedig elsőként a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézetben jött a világra Liza, éjfél után négy perccel.

