budapesten született kistarcsai flór ferenc kórház jahn ferenc dél - pesti kórház és rendelőintézetben kórház gyermek

Világra jöttek 2026 első magyar gyermekei: vidéken és Budapesten is kislányok születtek

2026. január 01. 08:47

Mindkét kisbaba természetes úton jött a világra.

2026. január 01. 08:47
null

Nulla óra nulla perckor született az újév első babája, Alíz Jusztina a Kistarcsai Flór Ferenc Kórházban, a fővárosi állami intézmények közül pedig elsőként a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézetben jött a világra Liza, éjfél után négy perccel.

A Kistarcsai Flór Ferenc Kórház MTI-hez csütörtökön eljuttatott információi szerint nulla óra nulla perckor született intézményükben az újév első babája, Alíz Jusztina.

Hozzátették: a kislány 3610 grammal és 57 centiméterrel jött világra a szülők első gyermekeként, természetes úton született.

A 34 éves édesanya és a baba is egészséges 

– tudatták.

Éjfél után négy perccel született 2026-ban az első fővárosi baba, Liza a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézetben – közölte az intézmény az MTI-vel.

A tájékoztatás szerint a gyermek természetes úton született.

A kislány 3370 grammal és 52 centiméterrel jött a világra, az édesanyja második gyermekeként.

(MTI)

Nyitókép: Vajda János / MTI

