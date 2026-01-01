Világra jöttek 2026 első magyar gyermekei: vidéken és Budapesten is kislányok születtek

Tragédiával indította az új évet Hollandia: pusztító tűzvész rázta meg a fővárost (VIDEÓ)
Hatalmas tűz pusztított Amszterdam szívében, a műemléki Vondelkerk templom tornya a lángok martalékává vált.
Mindkét kisbaba természetes úton jött a világra.
Nulla óra nulla perckor született az újév első babája, Alíz Jusztina a Kistarcsai Flór Ferenc Kórházban, a fővárosi állami intézmények közül pedig elsőként a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézetben jött a világra Liza, éjfél után négy perccel.
A Kistarcsai Flór Ferenc Kórház MTI-hez csütörtökön eljuttatott információi szerint nulla óra nulla perckor született intézményükben az újév első babája, Alíz Jusztina.
Hozzátették: a kislány 3610 grammal és 57 centiméterrel jött világra a szülők első gyermekeként, természetes úton született.
A 34 éves édesanya és a baba is egészséges
– tudatták.
Éjfél után négy perccel született 2026-ban az első fővárosi baba, Liza a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézetben – közölte az intézmény az MTI-vel.
Ezt is ajánljuk a témában
Hatalmas tűz pusztított Amszterdam szívében, a műemléki Vondelkerk templom tornya a lángok martalékává vált.
A tájékoztatás szerint a gyermek természetes úton született.
A kislány 3370 grammal és 52 centiméterrel jött a világra, az édesanyja második gyermekeként.
(MTI)
Nyitókép: Vajda János / MTI