Oltásbiznisz, aprópénzért gyermekélet: ilyen, amikor az ostoba szülőt kiszolgálja az orvos

Saját hátukon, gyalogszerrel hurcolták fel a nagyszüleim a meredek hegyoldalon a Budai Gyermekkórházba azt a keservesen síró kisdedet, aki később az én édesanyám lett. Ezt az utat nagyon sokszor kellett megtenniük: Mária ugyanis mindössze kilenc hónapos volt, amikor elkapta a járványos gyermekbénulást (Heine-Medin-kór, gyermekparalízis, és igen: ma már van ellene oltás).

Édesanyám bal oldalt, járógép a lábán; húgai már megkaphatták az oltást Fotó: saját

1955-öt írunk, ekkor kezdődött a család, de leginkább édesanyám kálváriája, akinek nemcsak a teljes gyerekkorát határozta meg a betegség, de egész életét és transzgenerációs traumák szempontjából a gyerekeiét és még az unokáiét is. A Heine-Medin-kór következtében ugyanis lebénult a jobb lába, és – bármennyire fájdalmas is ezt leírni –, de volt idő, amikor úgy tűnt, hogy ennél sokkal tragikusabb kimenetele is lehet a rettegett kórnak számára. Szerencsére nem így történt.