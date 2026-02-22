Ft
Ft
8°C
3°C
Ft
Ft
8°C
3°C
02. 22.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 22.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
járványos gyermekbénulás oltás gyermek

Oltásbiznisz, aprópénzért gyermekélet: ilyen, amikor az ostoba szülőt kiszolgálja az orvos

2026. február 22. 20:02

Anyám gyerekkorában azért bénult le, mert még nem volt oltás. Felfoghatatlan, de ma meg van olyan hülye szülő, aki azért fizet, hogy ne kapjon kötelező oltást a gyereke – és akad olyan orvos, aki pénzért segít nekik ebben.

2026. február 22. 20:02
null
Konopás Noémi
Konopás Noémi

Saját hátukon, gyalogszerrel hurcolták fel a nagyszüleim a meredek hegyoldalon a Budai Gyermekkórházba azt a keservesen síró kisdedet, aki később az én édesanyám lett. Ezt az utat nagyon sokszor kellett megtenniük: Mária ugyanis mindössze kilenc hónapos volt, amikor elkapta a járványos gyermekbénulást (Heine-Medin-kór, gyermekparalízis, és igen: ma már van ellene oltás). 

Oltás nélkül, oltás után
Édesanyám bal oldalt, járógép a lábán; húgai már megkaphatták az oltást Fotó: saját

1955-öt írunk, ekkor kezdődött a család, de leginkább édesanyám kálváriája, akinek nemcsak a teljes gyerekkorát határozta meg a betegség, de egész életét és transzgenerációs traumák szempontjából a gyerekeiét és még az unokáiét is. A Heine-Medin-kór következtében ugyanis lebénult a jobb lába, és – bármennyire fájdalmas is ezt leírni –, de volt idő, amikor úgy tűnt, hogy ennél sokkal tragikusabb kimenetele is lehet a rettegett kórnak számára. Szerencsére nem így történt.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Itt egy újabb közvélemény-kutatás: nyílik az olló Orbán és Magyar között (grafikon)

Itt egy újabb közvélemény-kutatás: nyílik az olló Orbán és Magyar között (grafikon)
Tovább a cikkhezchevron

Igaz, 

ő sem kerülhette el az úgynevezett vastüdőt, 

ahová azoknak kellett feküdniük, akik már lélegezni sem tudtak, mert a kór megtámadta a tüdejüket. Nagyszüleim a lehető legjobbat szerették volna gyermeküknek, ezért egy pici nógrádi falucskából küszködték fel magukat és gyermeküket minden egyes kezelésre, rendszeresen és fáradhatatlanul, hogy édesanyámat az akkor elérhető legjobb gyógymód szerint kúrálják – 

hogy életben maradjon, és reményt kapjon arra, hogy lesz neki is valamilyen élete. 

Ennek szörnyű ára volt: többször műtötték, rengeteg időt töltött távol a szüleitől, testvéreitől – el lehet képzelni, hogy mekkora megrázkódtatás lehetett egy kisgyermeknek. 

„Járni akarok”

 – kiabálta folyton, járógéppel a lábán és hegyet mozgató akarattal. Bár a jelenetet nem láttam, megelevenedik előttem a sokszor narrált kép, ahogy később ül a cseresznyefán, ahová a béna lábán lévő járógéppel küzdötte fel magát. A „kiképzéstől” persze a járást segítő alkalmatosság is rendszeresen megadta magát és eltört – aminek édesanyám örült, mert úgy érezte, hogy csak korlátozta a mozgásában, a nagypapám viszont kevésbé volt boldog, mert ismét Budára kellett menni újért. 

Édesanyám 1956. augusztusában kapta el a bénító vírust. A sors szörnyű fordulata volt ez, ugyanis szűk egy évvel ezután a Magyar Közlönyben megjelent a kormányhatározat, hogy a gyermekparalízis elleni oltásokat még az 1957. évben meg kell kezdeni „az oltóanyag beszerzési lehetőségeitől függően”. Ekkoriban még inaktivált (Salk-féle) vakcinával oltottak, 

csak évekkel később, 1960-ban jelent meg Magyarországon a szájon át adható Sabin-csepp. 

Ma IPV, vagyis inaktivált poliovírus oltást kapnak a gyermekek a járványos gyermekbénulás ellen egy kötelező, kombinált védőoltás részeként, kettő, három és négy hónapos korban. 

A betegség legyőzetett, az emberi elme diadalmaskodott fölötte 

– már senkinek sem kell megküzdenie ezzel a szörnyű kórral, és leélnie úgy egy életet, hogy ennek terhét cipelje ő és az egész családja, édesanyám pedig kihozta a helyzetből a maximumot: talán ekkor is tanult kitartásának köszönhetően elvégezte az iskoláit, munkába állt, sőt, egy időben vezető beosztásban is dolgozott, a faluban a közösségi élet középpontja lett, autót vezet, szült két gyereket, unokái vannak, aki csak most találkozik vele, el sem tudja képzelni, min mehetett keresztül. Vagyis, mondhatni, happy end lett a vége úgy az ő, mint az emberiség szempontjából ennek a történetnek – köszönhetően annak, hogy az emberiség csúcskoponyái rájöttek, hogyan lehet legyőzni még ezt a rettegett kórt is.

Vastüdőbe tesznek egy gyermekparalízises beteget; Forrás: Fortepan/Urbán Tamás

Mindezek után talán érthető, hogy nem volt szükségem még egy kávéra, amikor az egyik híroldalon szembejött a hír egy orvosról és asszisztenséről, aki éppenséggel nem azon dolgozott, hogy ez a védőfal fennmaradjon köztünk és a rég legyőzött betegségek között, hanem ellenkezőleg: kiskapukat nyitott rajta. Pénzért. A gyanú szerint ugyanis alkalmanként akár negyvenezer forintot is elfogadhattak szülőktől, akik azt kérték a doktornőtől, hogy ne oltsa be gyermeküket kötelező oltással, és segítsen ezt lepapírozni. Vagyis egyrészt ne adja be a vakcinákat, másrészt tegyen úgy, mintha a vakcináció megtörtént volna, igazolja annak „meglétét” az EESZT-ben és az oltási könyvben. 

Mint kiderült a doktornő ráadásul nem csak a saját körzetét látta el: az ország több pontjáról fogadott a praxisába gyerekeket, akiknek a szülei ajánlás alapján(!) keresték fel őt.

Nagyszüleim Nógrádból hosszú évekig szekérrel, vonattal felcígelődve, majd gyalogszerrel, a nyakukban cibálták fel édesanyámat a meredek budai hegyoldalon, kisdedként, gyerekként majd kamaszként, mert pár hónappal „lecsúszott” az oltásról. Most pedig, hetven évvel később azt kell olvasnom, hogy más vidéki szülők azért utaztak fel sorban Budapestre, hogy itt a „velük megértő” doktornőtől az ő gyerekük ne kapja meg többek között ugyanezt az oltást.

Az említett doktornőtől – ha még lehet így nevezni –, csak a rendelőben, különböző borítékokban 

közel 700 ezer forintot, előjegyzési naplókat, nyilvántartásokat, oltásikönyv-másolatokat és egy telefont foglaltak le. 

Vesztegetés elfogadása és közokirat-hamisítás gyanúja miatt indult eljárás ellene és asszisztense ellen. 

Nem leszek népszerű, de valakinek muszáj leírnia: 

a hasonló oltásellenes szektáknak hódoló szülők nemcsak gyermekükért felelősek, hanem mások gyermekéért is. 

A „minek oltani, hiszen sokkal egészségesebb a gyermek, ha nincs oltva” és hasonló hozzáállások oda vezetnek, hogy a vakcináknak köszönhetően réges-régen eltüntetett betegségek ütik fel újra a fejüket. Így van ez a cikkben említett poliovírussal is: friss hír, hogy jelentősen megnőtt Németországban a poliovírus-pozitív szennyvízminták száma, ami felhívta a figyelmet a járványos gyermekbénulás újbóli megjelenésének kockázatára Európában. Vagyis

tetszik, vagy nem tetszik, de vannak betegségek, amit az emberi bátorság – Albert Sabin először magán tesztelte a cseppeket – és az emberi zsenialitás legyőzött és az emberi hülyeség majd visszahoz. 

Bár számomra ez a szülői attitűd is vérlázító, ám valamelyest enyhíti az ezzel kapcsolatos ellenérzéseimet, hogy valószínűleg nem akarhatnak rosszat a gyermeküknek, csak épp tájékozatlanok, vagy enyhén szólva rosszul informáltak. Vérlázító és megbocsáthatatlan viszont, hogy a betegségek megelőzésére is esküt tevő orvos ehhez asszisztáljon. Mit asszisztáljon, szervezetten tegye.

És még azokról az oltást kérő édesanyákról nem is beszéltünk, akiknek gyerekei a szóban forgó orvoshoz tartoztak. Belefutottam egy posztba, amelyben az édesanya annak a mély félelmének adott hangot, hogy 

nem biztos abban, hogy gyermeke megkapta az oltásokat, hiszen vélhetően össze-vissza adminisztrálhattak mindent a rendelőben. Ha biztosra akar menni, viheti a gyerekét ellenanyagvizsgálatos vérvételre, 

és ha kiderül, hogy nem kapta meg az oltásokat, csak üres tűvel szurkálta őket is a doktornő (a gyanú szerint idősebb gyermekeknél ez is előfordult a „tökéletes bűntény” érdekében), kezdhetik újra az egész oltási procedúrát.

Egykor nagyszüleim vidékről felbumlizva, gyalog, a hátukon vittek fel egy síró csecsemőt a Budai Gyermekkórházhoz a meredek hegyoldalon, hogy esélyt adjanak neki az életre. Ma vannak, akik pénzért hamisítanak papírt, hogy gyerekek ne kapják meg ugyanezt az esélyt. És a poliovírus csak egy azok közül a betegségek közül, ami ellen ma Magyarországon kötelezően oltanak.

Én azt gondolom, végső soron a saját életével mindenki azt kezd, amit akar. De másokéval, pláne gyerekekével ne szórakozzon.

Nyitóképünk illusztráció: 1961 – az akkori Ceglédi Kórházban járványos gyermekbénulás következtében
légzésbénulást szenvedett beteg kisfiút tanítanak olvasni – vastüdőben.
Forrás: Fortepan / adományozó: Gábor Viktor
 

 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
a straight cold player
•••
2026. február 22. 21:20 Szerkesztve
A helyzet az hogy ezek a nagyképű oltásellenes szektahívők azért tehetik meg, hogy nem oltatják be a gyerekeiket, mert a többség nem olyan hülye mint ők. Azaz a tipikus élősködő fajta. Mivel a nagytöbbség be van oltva ezért az adott betegség nem tud szabadon terjedni és a többség a hülyéket is védi. De ha mindenki úgy gondolkodna mint ők akkor borzalmas járványok és rég elfeledett betegségek ütnék fel a fejüket. Azaz igazi antiszociális parazitákról van szó. És most kifejezetten a régóta ismert és hatásos oltásokról beszélek, nem a covid, hirtelen és megfelelő tesztelés nélkül bedobott ellenanyagairól!
Válasz erre
2
0
Burdisgarage
2026. február 22. 20:41
Oltásbiznic? Fraud-i elszólás? Kövesd a pénzt, de ne állj meg az orvosnál!
Válasz erre
0
0
godless-2
•••
2026. február 22. 20:39 Szerkesztve
Kedves Noémi, tudom, hogy tudja, de tényleg darázsfészekbe nyúlt. A munkám miatt én még mostanában is találkozom édesanyja egy-egy sorstársával. Már idős emberek, nyolcvan felé járnak, de micsoda életútak állnak mögöttük. Mindig lehangolódom, amikor a kurucinfón a kommentek olvasása közben belefutok az oltásellenesek szektájába. Ugyanaz a stupid düh, mint a tiszásoknál. Figyelje meg, milyen kommentek jönnek majd ide is!
Válasz erre
9
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!