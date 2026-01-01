Kerkez sokkal jobban örült a holland ajánlatnak, mint Szoboszlai a Real Madridénak

Így reagált Slot arra, hogy Szoboszlai végre tizenegyest rúghatott
Egy pillanatig sem voltak kérdőjelek.
Összegyűjtöttük, melyek voltak az év legolvasottabb cikkei a Mandiner sportrovatában a külföldi labdarúgás témakörében. A legolvasottabb anyagaink között Szoboszlai Dominik kétszer, Dejan Sztankovics, Szalai Attila és Kerkez Milos testvére, Marko egyszer-egyszer szerepel.
Az év végéhez közeledve összegyűjtöttük, hogy idén melyek voltak a Mandiner sportrovatának legolvasottabb cikkei a külföldi labdarúgás témakörében. Szoboszlai Dominik természetesen kétszer is szerepel a listán.
A Liverpool az idény első tétmérkőzését a Crystal Palace-szal vívta az angol Szuperkupáért. A bajnoki címvédő Vörösök kétszer is megszerezték a vezetést, de az FA-kupa-győztes londoni együttes mindkétszer egyenlített, ezzel kiharcolta a tizenegyespárbajt, amelyet aztán 3–2-re meg is nyert. A szétlövésben
személyében három liverpooli is rontott, Szoboszlai azonban nem, ő nagyon magabiztosan a kapu jobb oldalába lőtt, rajta tehát nem múlott a siker.
Arne Slot vezetőedzőnek szemernyi kétségei sem voltak azt illetően, mely játékosai rúgják majd a tizenegyeseket a párbaj során.
Teljesen egyértelmű volt, melyik öt srác fogja elvégezni, csak a sorrendet kellett eldöntenünk, és ezt meg is tettük. Onnantól már a játékosokon áll, hogy minél jobban koncentráljanak, de ezúttal nem sikerült mindannyiuknak belőni
– fogalmazott a holland szakember a meccs után.
Szoboszlai azóta egyszer lőtt tizenegyest a Liverpoolban, és akkor is higgadt végrehajtónak bizonyult: december elején a Mersey-parti gárda az ő büntetőjével verte meg 1–0-ra az Intert a Bajnokok Ligájában.
Nagy érdeklődésre tartott számot az a hírünk is, hogy Kerkez Hollandiába igazolt – de nem a magyar válogatott Milos, hanem a bátyja, a nála három évvel idősebb Marko, aki nagyjából egy hónappal azután szerződött az élvonalbeli Fortuna Sittardhoz, hogy testvére aláírt a Liverpoolhoz.
„A testvéremtől sok jó dolgot hallottam Hollandiáról és az első osztályról – mondta a védelem közepén és bal szélén is bevehető Marko, aki a korábban az AZ Alkmaarban futballozó Miloshoz hasonlóan ballábas, és az előző, tavaszi szezont kölcsönben a görög Arisznál töltötte. – Amikor megtudtam, hogy a Fortuna érdeklődik irántam, gyorsan megszületett a döntés. Örülök, hogy itt lehetek, és alig várom az új kihívásokat.”
Marko Kerkez hollandiai pályafutása azóta nem alakult jól, eddig csak három tétmérkőzésen (két bajnokin és egy kupameccsen) lépett pályára a Fortuna Sittard felnőttcsapatában.
Dejan Sztankovics 2024 tavaszán azzal az ígérettel érkezett a Ferencváros kispadjáról a Szpartak Moszkva vezetőedzői posztjára, hogy újra az orosz bajnoki címért harcol majd a csapattal. Ez azonban nem valósult meg, a játékosként Bajnokok Ligája-győztes szerb szakembert azóta már menesztették is a Szpartaktól, ráadásul az ott töltött másfél éve alatt többször is botrányba keveredett, és a szakmabelieknél is kihúzta a gyufát.
Vlagyiszlav Radimov, a Zenit korábbi válogatott játékosa májusban így fogalmazott Sztankovicsról, miután nem jelent meg egy sajtótájékoztatón:
Ősszel még dicsértük őt, sőt áradoztunk Sztankovicsról – jogosan. De nem megjelenni egy sajtótájékoztatón? Micsoda tiszteletlenség! Az újságírókkal, a ligával, az országgal szemben, ahova dolgozni jöttél? Mutassunk már tiszteletet az ország iránt, amelyik fizeti a béredet… Csodálom őt a pályafutása miatt, de ha edzőként ilyet teszel, akkor pakolj össze, és menj el innen!
Sztanovics el is ment (pontosabban: el is kellett mennie), de a Szpartak azóta sem szárnyal a Premjer Ligában: a listavezető FK Krasznodartól tizenegy ponttal lemaradva csupán a hatodik helyen tölti a téli szünetet.
A szó jó értelmében szégyent emlegetett egy szurkoló azt követően, hogy a Standard Liege múlt télen fél évre kölcsönvette Szalai Attilát a német Hoffenheimtől. Az egyik drukker szerint a belga klub hibát követett el azzal, hogy nem végleg, hanem csak ideiglenesen szerezte meg a magyar válogatott középhátvédet.
Szégyen a klubra nézve, hogy csak kölcsönbe érkezett, és mindössze a nyárig marad. Mire akklimatizálódik, már mehet haza. Reméljük, tárgyaltak egy lehetséges hosszabbításról!
– fejezte ki a nemtetszését egy szimpatizáns.
A szurkolónak végül igaza lett, Szalai fél év után valóban elhagyta a Standard Liege-t, és ettől az idénytől ugyancsak kölcsönben már a török első osztályú Kasimpasát erősíti, amelynél végre ismét rendszeresen játszik, és ezáltal a válogatottba is visszakerült.
Ezzel a márciusi címünkkel arra akartunk utalni, hogy a Real Madrid ajánlatot tett Trent Alexander-Arnoldért, akivel Szoboszlai Dominik baráti viszonyt ápolt a Liverpoolnál. A királyi gárda a nyáron végül meg is szerezte a Vörösöktől szerződése lejártával távozó angol jobbhátvédet, de nem teljesen ingyen, valamennyi „aprópénzt” a hírek szerint fizetett érte, így a futballista már a nyári klubvilágbajnokságon bemutatkozhatott új klubjában.
Azóta eltelt fél év, és elképzelhető, hogy Szoboszlai egy újabb barátját is elveszíti maga mellől az öltözőből: Mohamed Szalah pozíciója már nem biztos a Liverpoolnál azt követően, hogy nemrégiben éles kritikát fogalmazott meg a klubbal szemben az egyik interjúja során, és kifecsegte, hogy gyakorlatilag teljesen tönkrement a kapcsolata Arne Slottal.
Nyitókép: OLI SCARFF / AFP