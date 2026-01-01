Kerkez sokkal jobban örült a holland ajánlatnak, mint Szoboszlai a Real Madridénak

Az év végéhez közeledve összegyűjtöttük, hogy idén melyek voltak a Mandiner sportrovatának legolvasottabb cikkei a külföldi labdarúgás témakörében. Szoboszlai Dominik természetesen kétszer is szerepel a listán.

Trent Alexander-Arnold után hamarosan Szoboszlai Dominik másik jó barátja, Mohamed Szalah is elhagyhatja a Liverpoolt / Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Így reagált Szoboszlai első liverpooli tizenegyesére Arne Slot

A Liverpool az idény első tétmérkőzését a Crystal Palace-szal vívta az angol Szuperkupáért. A bajnoki címvédő Vörösök kétszer is megszerezték a vezetést, de az FA-kupa-győztes londoni együttes mindkétszer egyenlített, ezzel kiharcolta a tizenegyespárbajt, amelyet aztán 3–2-re meg is nyert. A szétlövésben