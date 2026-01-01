Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Dejan Sztankovics Kerkez Szalai Attila Real Madrid Szoboszlai Dominik

Kerkez sokkal jobban örült a holland ajánlatnak, mint Szoboszlai a Real Madridénak

2026. január 01. 18:10

Összegyűjtöttük, melyek voltak az év legolvasottabb cikkei a Mandiner sportrovatában a külföldi labdarúgás témakörében. A legolvasottabb anyagaink között Szoboszlai Dominik kétszer, Dejan Sztankovics, Szalai Attila és Kerkez Milos testvére, Marko egyszer-egyszer szerepel.

2026. január 01. 18:10
null

Az év végéhez közeledve összegyűjtöttük, hogy idén melyek voltak a Mandiner sportrovatának legolvasottabb cikkei a külföldi labdarúgás témakörében. Szoboszlai Dominik természetesen kétszer is szerepel a listán. 

Szoboszlai Dominik, Trent Alexander-Arnold, Mohamed Szalah, Liverpool
Trent Alexander-Arnold után hamarosan Szoboszlai Dominik másik jó barátja, Mohamed Szalah is elhagyhatja a Liverpoolt / Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Így reagált Szoboszlai első liverpooli tizenegyesére Arne Slot

A Liverpool az idény első tétmérkőzését a Crystal Palace-szal vívta az angol Szuperkupáért. A bajnoki címvédő Vörösök kétszer is megszerezték a vezetést, de az FA-kupa-győztes londoni együttes mindkétszer egyenlített, ezzel kiharcolta a tizenegyespárbajt, amelyet aztán 3–2-re meg is nyert. A szétlövésben 

  • Mohamed Szalah, 
  • Alexis Mac Allister és 
  • Harvey Elliott 

személyében három liverpooli is rontott, Szoboszlai azonban nem, ő nagyon magabiztosan a kapu jobb oldalába lőtt, rajta tehát nem múlott a siker.

Arne Slot vezetőedzőnek szemernyi kétségei sem voltak azt illetően, mely játékosai rúgják majd a tizenegyeseket a párbaj során.

Teljesen egyértelmű volt, melyik öt srác fogja elvégezni, csak a sorrendet kellett eldöntenünk, és ezt meg is tettük. Onnantól már a játékosokon áll, hogy minél jobban koncentráljanak, de ezúttal nem sikerült mindannyiuknak belőni

– fogalmazott a holland szakember a meccs után.

Szoboszlai azóta egyszer lőtt tizenegyest a Liverpoolban, és akkor is higgadt végrehajtónak bizonyult: december elején a Mersey-parti gárda az ő büntetőjével verte meg 1–0-ra az Intert a Bajnokok Ligájában.

Ezt is ajánljuk a témában

Kerkez Hollandiába igazolt – de nem Milos, hanem Marko

Nagy érdeklődésre tartott számot az a hírünk is, hogy Kerkez Hollandiába igazolt – de nem a magyar válogatott Milos, hanem a bátyja, a nála három évvel idősebb Marko, aki nagyjából egy hónappal azután szerződött az élvonalbeli Fortuna Sittardhoz, hogy testvére aláírt a Liverpoolhoz.

„A testvéremtől sok jó dolgot hallottam Hollandiáról és az első osztályról – mondta a védelem közepén és bal szélén is bevehető Marko, aki a korábban az AZ Alkmaarban futballozó Miloshoz hasonlóan ballábas, és az előző, tavaszi szezont kölcsönben a görög Arisznál töltötte. – Amikor megtudtam, hogy a Fortuna érdeklődik irántam, gyorsan megszületett a döntés. Örülök, hogy itt lehetek, és alig várom az új kihívásokat.”

Marko Kerkez hollandiai pályafutása azóta nem alakult jól, eddig csak három tétmérkőzésen (két bajnokin és egy kupameccsen) lépett pályára a Fortuna Sittard felnőttcsapatában.

Ezt is ajánljuk a témában

Berágtak az oroszok a korábbi Fradi-edzőre

Dejan Sztankovics 2024 tavaszán azzal az ígérettel érkezett a Ferencváros kispadjáról a Szpartak Moszkva vezetőedzői posztjára, hogy újra az orosz bajnoki címért harcol majd a csapattal. Ez azonban nem valósult meg, a játékosként Bajnokok Ligája-győztes szerb szakembert azóta már menesztették is a Szpartaktól, ráadásul az ott töltött másfél éve alatt többször is botrányba keveredett, és a szakmabelieknél is kihúzta a gyufát.

Vlagyiszlav Radimov, a Zenit korábbi válogatott játékosa májusban így fogalmazott Sztankovicsról, miután nem jelent meg egy sajtótájékoztatón: 

Ősszel még dicsértük őt, sőt áradoztunk Sztankovicsról – jogosan. De nem megjelenni egy sajtótájékoztatón? Micsoda tiszteletlenség! Az újságírókkal, a ligával, az országgal szemben, ahova dolgozni jöttél? Mutassunk már tiszteletet az ország iránt, amelyik fizeti a béredet… Csodálom őt a pályafutása miatt, de ha edzőként ilyet teszel, akkor pakolj össze, és menj el innen!

Sztanovics el is ment (pontosabban: el is kellett mennie), de a Szpartak azóta sem szárnyal a Premjer Ligában: a listavezető FK Krasznodartól tizenegy ponttal lemaradva csupán a hatodik helyen tölti a téli szünetet.

Ezt is ajánljuk a témában

Szalai Attila megszerzése furcsa reakciót váltott ki

A szó jó értelmében szégyent emlegetett egy szurkoló azt követően, hogy a Standard Liege múlt télen fél évre kölcsönvette Szalai Attilát a német Hoffenheimtől. Az egyik drukker szerint a belga klub hibát követett el azzal, hogy nem végleg, hanem csak ideiglenesen szerezte meg a magyar válogatott középhátvédet.

Szégyen a klubra nézve, hogy csak kölcsönbe érkezett, és mindössze a nyárig marad. Mire akklimatizálódik, már mehet haza. Reméljük, tárgyaltak egy lehetséges hosszabbításról!

– fejezte ki a nemtetszését egy szimpatizáns.

A szurkolónak végül igaza lett, Szalai fél év után valóban elhagyta a Standard Liege-t, és ettől az idénytől ugyancsak kölcsönben már a török első osztályú Kasimpasát erősíti, amelynél végre ismét rendszeresen játszik, és ezáltal a válogatottba is visszakerült.

Ezt is ajánljuk a témában

Szoboszlai vakarhatta a fejét a Real Madrid ajánlata miatt

Ezzel a márciusi címünkkel arra akartunk utalni, hogy a Real Madrid ajánlatot tett Trent Alexander-Arnoldért, akivel Szoboszlai Dominik baráti viszonyt ápolt a Liverpoolnál. A királyi gárda a nyáron végül meg is szerezte a Vörösöktől szerződése lejártával távozó angol jobbhátvédet, de nem teljesen ingyen, valamennyi „aprópénzt” a hírek szerint fizetett érte, így a futballista már a nyári klubvilágbajnokságon bemutatkozhatott új klubjában.

Azóta eltelt fél év, és elképzelhető, hogy Szoboszlai egy újabb barátját is elveszíti maga mellől az öltözőből: Mohamed Szalah pozíciója már nem biztos a Liverpoolnál azt követően, hogy nemrégiben éles kritikát fogalmazott meg a klubbal szemben az egyik interjúja során, és kifecsegte, hogy gyakorlatilag teljesen tönkrement a kapcsolata Arne Slottal.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: OLI SCARFF / AFP

 

