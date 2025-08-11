Így reagált Slot arra, hogy Szoboszlai végre tizenegyest rúghatott
2025. augusztus 11. 08:17
A Liverpool holland mestere később elárulta, pontosan tudta, mely öt játékos végzi majd el a csapat tizenegyeseit a büntetőpárbaj során – a koncentráció azonban már más kérdés volt...
Mint arról beszámoltunk, a bajnoki címvédő Liverpool 2–2-es döntetlen és tizenegyespárbaj után vasárnap végül 3–2-re elbukta az FA Kupa-győztes Crystal Palace elleni idénynyitó angol Szuperkupát, a Community Shieldet.
A Wembleyben nézett farkasszemet a bajnoki címvédő a FA-kupa győztesével, a szünetben még vezetett a magyarokkal felálló Pool, de a hajrában egyenlített a Crystal Palace.
Noha a mérkőzésen az ezúttal is új szerepkörében csillogóSzoboszlai Dominik gólpasszt adott, illetve a büntetőrúgások során is értékesítette saját tizenegyesét a Liverpool befejező embereként, végül ez is kevésnek bizonyult a sikerhez, minekutána a címvédőből rajta kívül csupán Cody Gakpo tudott betalálni a szétlövés során. A mérkőzést követően nem csak a magyar válogatott csapatkapitánya fogalmazott meg önkritikus gondolatokat, de természetesen Arne Slot vezetőedzőt is megkérdezték, mi lehetett a fő probléma a meccsen, illetve a tizenegyespárbajban.
Slot arra is kitért, hogy egy pillanatig sem voltak benne kérdőjelek azt illetően, mely játékosai rúgják a tizenegyeseket a büntetőpárbaj során.
Teljesen egyértelmű volt, melyik öt srác fogja elvégezni, csak a sorrendet kellett eldöntenünk, és ezt meg is tettük. Onnantól már a játékosokon áll, hogy minél jobban koncentráljanak, de ezúttal nem sikerült mindannyiuknak belőni.”
Olyannyira nem, hogy meglepetésre az első számú tizenegyesrúgó Mohamed Szalah mellett Alexis Mac Allister és Harvey Elliott is hibázott, a három rontással együtt pedig az is belefért a Palace-nak, hogy onnan is kihagyja két ember Eberechi Eze és Borna Sosa személyében. Azt mindenesetre jó látni, hogy Szoboszlai irányába továbbra is töretlen a bizalom a stáb részéről, és a döntő pillanatokban is kulcsszereplőként számítanak rá – ő pedig nem is okoz csalódást.
Külön öröm az ürömben, hogy a nemzetközi játékosértékelésekre szakosodott Sofascore weboldal a mérkőzés után a két magyar légióst, Szoboszlait és Kerkez Milost látta a legjobbnak a Liverpoolból a kapus Alisson mögött, ez mindenképpen gyógyír a fájó vereségre.