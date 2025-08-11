Ft
Ft
37°C
20°C
Ft
Ft
37°C
20°C
08. 11.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
Orbán Viktor
migráció
migráció
energiaválság
energiaválság
orosz-ukrán háború
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 11.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Community Shield Liverpool szuperkupa Crystal Palace Szoboszlai Dominik

Így reagált Slot arra, hogy Szoboszlai végre tizenegyest rúghatott

2025. augusztus 11. 08:17

A Liverpool holland mestere később elárulta, pontosan tudta, mely öt játékos végzi majd el a csapat tizenegyeseit a büntetőpárbaj során – a koncentráció azonban már más kérdés volt...

2025. augusztus 11. 08:17
null

Mint arról beszámoltunk, a bajnoki címvédő Liverpool 2–2-es döntetlen és tizenegyespárbaj után vasárnap végül 3–2-re elbukta az FA Kupa-győztes Crystal Palace elleni idénynyitó angol Szuperkupát, a Community Shieldet. 

Ezt is ajánljuk a témában

Noha a mérkőzésen az ezúttal is új szerepkörében csillogó Szoboszlai Dominik gólpasszt adott, illetve a büntetőrúgások során is értékesítette saját tizenegyesét a Liverpool befejező embereként, végül ez is kevésnek bizonyult a sikerhez, minekutána a címvédőből rajta kívül csupán Cody Gakpo tudott betalálni a szétlövés során. A mérkőzést követően nem csak a magyar válogatott csapatkapitánya fogalmazott meg önkritikus gondolatokat, de természetesen Arne Slot vezetőedzőt is megkérdezték, mi lehetett a fő probléma a meccsen, illetve a tizenegyespárbajban. 

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

A holland mester így válaszolt: 

Nem hinném, hogy bármi nagy problémánk lett volna – leszámítva persze, hogy ha még úgy is elbukod a végjátékot, hogy közben az ellenfél rúgói közül is hibáznak ketten, az nyilván nem segít...”

Slot arra is kitért, hogy egy pillanatig sem voltak benne kérdőjelek azt illetően, mely játékosai rúgják a tizenegyeseket a büntetőpárbaj során. 

Teljesen egyértelmű volt, melyik öt srác fogja elvégezni, csak a sorrendet kellett eldöntenünk, és ezt meg is tettük. Onnantól már a játékosokon áll, hogy minél jobban koncentráljanak, de ezúttal nem sikerült mindannyiuknak belőni.”

Olyannyira nem, hogy meglepetésre az első számú tizenegyesrúgó Mohamed Szalah mellett Alexis Mac Allister és Harvey Elliott is hibázott, a három rontással együtt pedig az is belefért a Palace-nak, hogy onnan is kihagyja két ember Eberechi Eze és Borna Sosa személyében. Azt mindenesetre jó látni, hogy Szoboszlai irányába továbbra is töretlen a bizalom a stáb részéről, és a döntő pillanatokban is kulcsszereplőként számítanak rá – ő pedig nem is okoz csalódást.

Külön öröm az ürömben, hogy a nemzetközi játékosértékelésekre szakosodott Sofascore weboldal a mérkőzés után a két magyar légióst, Szoboszlait és Kerkez Milost látta a legjobbnak a Liverpoolból a kapus Alisson mögött, ez mindenképpen gyógyír a fájó vereségre. 

776347831
Az angol versenyidény első trófeáját a Crystal Palace játékosai emelhették a magasba (Fotó: Glyn KIRK / AFP)

(Nyitókép: MTI/EPA/Peter Powell)

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Box Hill
2025. augusztus 11. 08:31
Simán berúgta, ahogy kell. Sallang mentesen.
Válasz erre
2
0
westend
2025. augusztus 11. 08:30
"Így reagált Slot arra, hogy Szoboszlai végre tizenegyest rúghatott" - az a helyzet, hogy gyakorlatilag nem reagált sehogy. Szóval ideje lenne már a bugyuta, félrevezető címeken túllépni.
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!