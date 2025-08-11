Így reagált Slot arra, hogy Szoboszlai végre tizenegyest rúghatott

A holland mester így válaszolt:

Nem hinném, hogy bármi nagy problémánk lett volna – leszámítva persze, hogy ha még úgy is elbukod a végjátékot, hogy közben az ellenfél rúgói közül is hibáznak ketten, az nyilván nem segít...”

Defeat on penalties in the FA Community Shield. pic.twitter.com/J7PUw5mRIJ — Liverpool FC (@LFC) August 10, 2025

Slot arra is kitért, hogy egy pillanatig sem voltak benne kérdőjelek azt illetően, mely játékosai rúgják a tizenegyeseket a büntetőpárbaj során.

Teljesen egyértelmű volt, melyik öt srác fogja elvégezni, csak a sorrendet kellett eldöntenünk, és ezt meg is tettük. Onnantól már a játékosokon áll, hogy minél jobban koncentráljanak, de ezúttal nem sikerült mindannyiuknak belőni.”

Olyannyira nem, hogy meglepetésre az első számú tizenegyesrúgó Mohamed Szalah mellett Alexis Mac Allister és Harvey Elliott is hibázott, a három rontással együtt pedig az is belefért a Palace-nak, hogy onnan is kihagyja két ember Eberechi Eze és Borna Sosa személyében. Azt mindenesetre jó látni, hogy Szoboszlai irányába továbbra is töretlen a bizalom a stáb részéről, és a döntő pillanatokban is kulcsszereplőként számítanak rá – ő pedig nem is okoz csalódást.

Külön öröm az ürömben, hogy a nemzetközi játékosértékelésekre szakosodott Sofascore weboldal a mérkőzés után a két magyar légióst, Szoboszlait és Kerkez Milost látta a legjobbnak a Liverpoolból a kapus Alisson mögött, ez mindenképpen gyógyír a fájó vereségre.

Az angol versenyidény első trófeáját a Crystal Palace játékosai emelhették a magasba (Fotó: Glyn KIRK / AFP)

(Nyitókép: MTI/EPA/Peter Powell)