Ennél nagyobb dicséretet nem is kaphatott volna Szoboszlai Dominik

A liverpooli drukkerek után most az egyik legtekintélyesebb sportoldal, a The Athletic hozott mélyelemzést „Szoboszlai Dominik és az új harc a Liverpool 8-as posztjáért” címmel, melyben a magyar karmester új szerepkörét és biztató teljesítményét is górcső alá veszik. Ahogy azzal már mi is sokszor foglalkoztunk, a Vörösök új sztárigazolása, a Premier League-rekordért szerződtetett Florian Wirtz a várakozásoknak megfelelően érkezése után egyből ki is bérelte magának a 10-es pozíciót, így Szoboszlainak új „játszóteret” kellett találni Arne Slot rendszerében. A holland mester pedig – legalábbis a felkészülési meccsek alapján – úgy tűnik, ezt is megoldotta. A lap szerint

az említett fontos középpályásposzt Szoboszlai és az argentin világbajnok, Alexis Mac Allister között dőlhet majd el, de megjegyzik, hogy a támadó felfogású Wirtz érkezése Szoboszlainak is jót tehet, hiszen a kiváló box-to-box játékos így még inkább kihasználhatja sokoldalú kvalitásait: egyesek máris a klub ikonikus 8-asához, Steven Gerrardhoz hasonlítják!

Az elnyűhetetlen egykori csapatkapitányhoz, az egyik legnagyobb liverpooli klublegendának számító Steven Gerrardhoz hasonlítják Szoboszlait (Fotó: Oli Scarff / AFP)

Nagyjából hasonló véleményen van az Anfield Index portál is, amely írása címében úgy fogalmaz, Szoboszlai valósággal tündököl új szerepkörében Slot rendszerében. Az elemzés leszögezi, a magyar klasszis a mélységi pozícióból is úgy képes irányítani társait, akár egy tábornok a katonáit, és egy ilyen állóképességgel, technikai tudással és térérzékeléssel rendelkező játékosnek ez tökéletes szerepnek tűnik. Ezek után a következtetést is levonják, miszerint

Szoboszlai nem a kezdőcsapatba kerülésért harcol, ő a csapat gerincének a része.”

S noha ez még persze csak az előszezon, vagyis semmi sem biztos, egyre több jel utal arra, hogy a magyar válogatott csapatkapitánya

ugyanolyan fontos láncszeme lesz a bajnokcsapatnak, mint eddig, csupán máshol és máshogy, még ha a variációs lehetőségek bővülésével várhatóan nagyobb is lesz a rotáció idén, mint a tavaly csaknem csapágyasra járatott kezdő tizenegy esetében.

(Nyitókép: Peter PARKS / AFP)

