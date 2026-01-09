Betelt a pohár Lengyelországban: tízezer dühös tüntető jelent meg Tusk kormányfői hivatala előtt

A hivatalba bejutva a gazdák küldöttsége találkozót kért Donald Tusk kormányfőtől. Miután kérésüket nem teljesítették, a küldöttség ülősztrájkot kezdett az épületben.

Slawomir Izdebski, a mezőgazdasági dolgozók szakszervezetének vezetője újságírókkal közölte: a gazdák a kormányfői hivatal előtt megpróbálnak sátrakat verni. Damian Murawiec, a tiltakozás másik vezetője a sajtónak elmondta: a gazdák azt vetik a kormány szemére, hogy „túl korán adta fel a Mercosur-megállapodás elutasításához szükséges blokkoló kisebbség létrehozását” az Európai Unió Tanácsában.

Közben az uniós testület a tiltakozás befejezése előtt előzetesen jóváhagyta a megállapodást. Lengyelország négy másik országgal együtt nemmel szavazott.

Az uniós döntésért Donald Tusk az előző lengyel kormányokat tette felelőssé péntek délutáni sajtóértekezletén, miközben Rafal Leskiewicz, a lengyel elnök szóvivője Tusk kormányát hibáztatta azért, hogy az ügyben nem sikerült létrehoznia a blokkoló kisebbséget ez EU-ban.