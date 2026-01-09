Ft
Ft
-3°C
-13°C
Ft
Ft
-3°C
-13°C
01. 09.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 09.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
lengyelország donald tusk karol nawrocki gazda európai unió tüntetés Varsó

Betelt a pohár Lengyelországban: tízezer dühös tüntető jelent meg Tusk kormányfői hivatala előtt

2026. január 09. 20:52

A gazdák mintegy ezer traktorral vonultak a főváros felé.

2026. január 09. 20:52
null

Több ezer gazda tüntetett pénteken Varsóban az Európai Unió és a dél-amerikai Mercosur-országok közötti szabadkereskedelmi megállapodás megkötése ellen.

A szervezők szerint a tiltakozáson mintegy tízezren vettek részt.

A gazdák mintegy ezer traktorral vonultak a főváros felé, a rendőrség azonban nem engedte be a gépeket a belvárosba, így a tüntetők gyalog vonultak a főváros utcáin. A gazdák képviselői hangsúlyozták: a Mercosur-megállapodásban foglalt mechanizmusok nem védik eléggé a termelőket.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszeli rémálom: Magyar Péter vereségre készül, Trump Orbán mögött – itt az új Mesterterv

Brüsszeli rémálom: Magyar Péter vereségre készül, Trump Orbán mögött – itt az új Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron

A tüntetők képviselőit délelőtt fogadta Karol Nawrocki elnök, ezt követően a tiltakozók a főváros egyik jelképének tartott Kultúrpalotánál gyűltek össze, onnan a parlament épülete elé, majd a kormányfői hivatalhoz vonultak.

A hivatalba bejutva a gazdák küldöttsége találkozót kért Donald Tusk kormányfőtől. Miután kérésüket nem teljesítették, a küldöttség ülősztrájkot kezdett az épületben.

Slawomir Izdebski, a mezőgazdasági dolgozók szakszervezetének vezetője újságírókkal közölte: a gazdák a kormányfői hivatal előtt megpróbálnak sátrakat verni. Damian Murawiec, a tiltakozás másik vezetője a sajtónak elmondta: a gazdák azt vetik a kormány szemére, hogy „túl korán adta fel a Mercosur-megállapodás elutasításához szükséges blokkoló kisebbség létrehozását” az Európai Unió Tanácsában.

Közben az uniós testület a tiltakozás befejezése előtt előzetesen jóváhagyta a megállapodást. Lengyelország négy másik országgal együtt nemmel szavazott.

Az uniós döntésért Donald Tusk az előző lengyel kormányokat tette felelőssé péntek délutáni sajtóértekezletén, miközben Rafal Leskiewicz, a lengyel elnök szóvivője Tusk kormányát hibáztatta azért, hogy az ügyben nem sikerült létrehoznia a blokkoló kisebbséget ez EU-ban.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Sergei GAPON / AFP

(MTI)

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
makapaka2
2026. január 09. 21:27
Tusk M.Pêter lengyel megfelelõje.Mindketten Brüsszel kilóra megvett kiszolgàlói. A lengyelek lassan ràdöbbennek , hogy rossz lóra tettek.
Válasz erre
1
0
SzaboGeza
2026. január 09. 21:16
Az igazság hamarosan utat tör ott is!!! Sokan fognak felelni NEMZET ellenes tetteikért!!!
Válasz erre
3
0
Da Vinci
2026. január 09. 21:00
NA VÉGRE!
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!