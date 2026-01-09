Újabb pofont kaptak az európai gazdák, ismét traktorok áraszthatják el Brüsszel utcáit

Nehéz napok elé néz Ursula von der Leyen: 30 éve nem tapasztalt egység boríthatja Brüsszel nagy tervét (VIDEÓ)
Három évtizede nem tapasztalt európai összefogás állíthatja meg az EU döntéshozóit.
A tagállamok többsége megszavazta a Mercosur-egyezményt, jöhet az olcsó, dél-amerikai antibiotikumos hús az Európai Unióba.
Olaszország végül igennel szavazott pénteken az uniós tagállamokat tömörítő tanácsi szavazáson, így közelebb került az Európai Unió termelőinek példátlan tiltakozását kiváltó Mersocur kereskedelmi egyezmény életbe lépése.
A négy dél-amerikai országgal kötött, szinte az összes vámtétel csökkentését és egyéb korlátozások feloldását célzó megállapodás a termelők szerint az európai mezőgazdaság versenyképességének végleges feladását jelenti.
Ezt is ajánljuk a témában
Három évtizede nem tapasztalt európai összefogás állíthatja meg az EU döntéshozóit.
A kereskedelmi megállapodásról szóló tárgyalások 25 évig tartottak, a mostani szavazás pedig lehetővé teszi, hogy már azelőtt életbe lépjenek az új szabályok, hogy az Európai Parlament is döntene az egyezségről. A Financial Times úgy értesült, Olaszország meggyőzésével csak
Korábban Olaszország is ellenezte, illetve további feltételekhez kötötte a két blokk közötti alkut, ám az utolsó szavazás előtt sikerült meggyőzni Rómát. Olaszország támogatása nélkül ugyanakkor már sikerült a tagállamok lakosságszám alapján meghatározott többségének blokkolni az egyezmény életbe lépését.
Ezt is ajánljuk a témában
A gazdák mintegy ezer traktorral vonultak a főváros felé.
A leghevesebben a francia termelők tiltakoznak az egyezmény életbe lépése ellen. A dél-amerikai blokkal kötött megállapodás lehetőséget ad arra, hogy nagy mennyiségű élelmiszert és mezőgazdasági alapanyagot lehessen kedvezményesen az unió területére behozni.
A korlátozások megszüntetése óriási hátrányba hozza az európai gazdákat, mivel a dél-amerikai országokban nincsenek olyan szigorú és költséges állatjóléti előírások, mint az EU-ban, így az előállítási költség, így pedig a fogyasztói árak is jóval alacsonyabbak lehetnek. Azaz egy dél-amerikai, bizonytalan körülmények között nevelt, antibiotikumokkal túlkezelt állat húsát adott esetben alacsonyabb áron tudja megvásárolni egy európai fogyasztó, mint a helyit. Ráadásul az sem biztos, hogy kiderül, honnan származik a termék.
Az EU állatjóléti és növény-egészségügyi előírásai a világon a legszigorúbbak. Ez a szigor világelsővé teszi az élelmiszer-biztonság területén a kontinenst, ám az európai termelőknek óriási önköltséget és sokszor nehéz adminisztratív kihívásokat jelent az előírások betartása. Ezzel szemben a harmadik országokból behozott termékek előállítására nem vonatkoznak a szigorú európai normák, így
Ráadásul míg az EU a Mercosur-megállapodást sürgeti, addig Kínával szemben olyan kereskedelmi korlátozásokat fogadott el Brüsszel, amelynek következtében óriási válságba került néhány hét leforgása alatt az uniós tejpiac.
Ezt is ajánljuk a témában
Magyarország sem marad ki a krízisből, de összeomlástól nem kell tartani.
Éppen ezért csalódottságát fejezte ki a szavazást követően kiadott közleményében a legnagyobb európai termelői érdekképviseleti szövetség. A Copa-Cogeca felidézte, december 18-án több mint 10 ezer gazdálkodó árasztotta el Brüsszel utcáit, tiltakozásul egyebek mellett a Mercosur-egyezmény ellen, de Brüsszel agrárpolitikáját is keményen kritizálták a részt vevők. A Copa-Cogeca bizakodó a parlamenti szavazás kimenetelével kapcsolatban, a szövetség szerint többségben lehetnek az ellenzők.
Jelezték, ha életbe lép a megállapodás, az megpecsételi Európa élelmezés-biztonságának a sorsát, ezért újabb demonstrációt szerveznek és mindent megtesznek annak érdekében, hogy módosítsa az EU a negyed évszázadon keresztül tárgyalt megállapodást.
Hozzátették, ha életbe lép a megállapodás, akkor Brüsszel többi, agráriumellenes intézkedése sokakat arra késztet, hagyjanak fel a mezőgazdasággal. Ez pedig utat engedne az import és a silány minőség előtt.
Hazánk a kezdetektől elutasítja a Mercosur-egyezményt, noha közvetlen hatása hazánkra nézve nem jelentős. Ez nem jelenti azt, hogy az egész uniós belső piacot megrengető zavarok ne gyűrűznének be Magyarországra.
A magyar kormány a kezdetektől a gazdák pártján áll.
A hazai termelői képviseletek, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a MAGOSZ is határozottan elutasítják az egyezményt, a két szervezet is részt vett a tiltakozó hazai gazdákkal együtt a decemberi, brüsszeli óriástüntetésen.
A NAK és a MAGOSZ korábban világossá tették, az európai termelők védelmére beígért intézkedések nem elegendőek, miközben az Ursula von der Leyen által felkínált pénzzel úgy nyerte el az olaszok támogatását, hogy ezt a pénzt valójában soha senki sem látja majd.
Magyarország számára az Ukrajnából szintén kedvezményesen behozott alapanyagok jelentik. A decemberi döntetésen a részt vevő termelők az Ukrajnával nemrég megkötött szabadkereskedelmi egyezményt és Brüsszel uniós költségvetési terveit is határozottan visszautasítja. Ezeknek a javaslatoknak a nagy része arról szól, hogy a jövőben az Európai Bizottság megszüntetné az elkülönített agrártámogatási rendszert és közvetve mintegy negyedével csökkentené a következő pénzügyi időszakban az európai élelmiszerpiac támogatását.
Nyitókép: Valérie Dubois / Hans Lucas / Hans Lucas / AFP