Újabb pofont kaptak az európai gazdák, ismét traktorok áraszthatják el Brüsszel utcáit

A korlátozások megszüntetése óriási hátrányba hozza az európai gazdákat, mivel a dél-amerikai országokban nincsenek olyan szigorú és költséges állatjóléti előírások, mint az EU-ban, így az előállítási költség, így pedig a fogyasztói árak is jóval alacsonyabbak lehetnek. Azaz egy dél-amerikai, bizonytalan körülmények között nevelt, antibiotikumokkal túlkezelt állat húsát adott esetben alacsonyabb áron tudja megvásárolni egy európai fogyasztó, mint a helyit. Ráadásul az sem biztos, hogy kiderül, honnan származik a termék.

Az EU állatjóléti és növény-egészségügyi előírásai a világon a legszigorúbbak. Ez a szigor világelsővé teszi az élelmiszer-biztonság területén a kontinenst, ám az európai termelőknek óriási önköltséget és sokszor nehéz adminisztratív kihívásokat jelent az előírások betartása. Ezzel szemben a harmadik országokból behozott termékek előállítására nem vonatkoznak a szigorú európai normák, így

a behozott élelmiszerek minősége várhatóan nem éri el a helyben előállított élelmiszerekét,

ám a helyinél jóval olcsóbban kerülhetnek ezek a világ másik végéről érkező élelmiszerek a bolti polcokra.

Ráadásul míg az EU a Mercosur-megállapodást sürgeti, addig Kínával szemben olyan kereskedelmi korlátozásokat fogadott el Brüsszel, amelynek következtében óriási válságba került néhány hét leforgása alatt az uniós tejpiac.