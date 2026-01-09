Ft
Ft
-3°C
-13°C
Ft
Ft
-3°C
-13°C
01. 09.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 09.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
brüsszel gazda európai unió Mercosur tiltakozás

Újabb pofont kaptak az európai gazdák, ismét traktorok áraszthatják el Brüsszel utcáit

2026. január 09. 21:48

A tagállamok többsége megszavazta a Mercosur-egyezményt, jöhet az olcsó, dél-amerikai antibiotikumos hús az Európai Unióba.

2026. január 09. 21:48
null

Olaszország végül igennel szavazott pénteken az uniós tagállamokat tömörítő tanácsi szavazáson, így közelebb került az Európai Unió termelőinek példátlan tiltakozását kiváltó Mersocur kereskedelmi egyezmény életbe lépése. 

A négy dél-amerikai országgal kötött, szinte az összes vámtétel csökkentését és egyéb korlátozások feloldását célzó megállapodás a termelők szerint az európai mezőgazdaság versenyképességének végleges feladását jelenti. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszeli rémálom: Magyar Péter vereségre készül, Trump Orbán mögött – itt az új Mesterterv

Brüsszeli rémálom: Magyar Péter vereségre készül, Trump Orbán mögött – itt az új Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

A kereskedelmi megállapodásról szóló tárgyalások 25 évig tartottak, a mostani szavazás pedig lehetővé teszi, hogy már azelőtt életbe lépjenek az új szabályok, hogy az Európai Parlament is döntene az egyezségről. A Financial Times úgy értesült, Olaszország meggyőzésével csak

  • Franciaország,
  • Magyarország,
  • Lengyelország,
  • Ausztria
  • és Írország utasította el a Mercosur-egyezményt.

Korábban Olaszország is ellenezte, illetve további feltételekhez kötötte a két blokk közötti alkut, ám az utolsó szavazás előtt sikerült meggyőzni Rómát. Olaszország támogatása nélkül ugyanakkor már sikerült a tagállamok lakosságszám alapján meghatározott többségének blokkolni az egyezmény életbe lépését.

Ezt is ajánljuk a témában

Nem hagyják abba a tiltakozást a gazdák

A leghevesebben a francia termelők tiltakoznak az egyezmény életbe lépése ellen. A dél-amerikai blokkal kötött megállapodás lehetőséget ad arra, hogy nagy mennyiségű élelmiszert és mezőgazdasági alapanyagot lehessen kedvezményesen az unió területére behozni.

A korlátozások megszüntetése óriási hátrányba hozza az európai gazdákat, mivel a dél-amerikai országokban nincsenek olyan szigorú és költséges állatjóléti előírások, mint az EU-ban, így az előállítási költség, így pedig a fogyasztói árak is jóval alacsonyabbak lehetnek. Azaz egy dél-amerikai, bizonytalan körülmények között nevelt, antibiotikumokkal túlkezelt állat húsát adott esetben alacsonyabb áron tudja megvásárolni egy európai fogyasztó, mint a helyit. Ráadásul az sem biztos, hogy kiderül, honnan származik a termék.

Az EU állatjóléti és növény-egészségügyi előírásai a világon a legszigorúbbak. Ez a szigor világelsővé teszi az élelmiszer-biztonság területén a kontinenst, ám az európai termelőknek óriási önköltséget és sokszor nehéz adminisztratív kihívásokat jelent az előírások betartása. Ezzel szemben a harmadik országokból behozott termékek előállítására nem vonatkoznak a szigorú európai normák, így

  • a behozott élelmiszerek minősége várhatóan nem éri el a helyben előállított élelmiszerekét,
  • ám a helyinél jóval olcsóbban kerülhetnek ezek a világ másik végéről érkező élelmiszerek a bolti polcokra.

Ráadásul míg az EU a Mercosur-megállapodást sürgeti, addig Kínával szemben olyan kereskedelmi korlátozásokat fogadott el Brüsszel, amelynek következtében óriási válságba került néhány hét leforgása alatt az uniós tejpiac.

Ezt is ajánljuk a témában

Éppen ezért csalódottságát fejezte ki a szavazást követően kiadott közleményében a legnagyobb európai termelői érdekképviseleti szövetség. A Copa-Cogeca felidézte, december 18-án több mint 10 ezer gazdálkodó árasztotta el Brüsszel utcáit, tiltakozásul egyebek mellett a Mercosur-egyezmény ellen, de Brüsszel agrárpolitikáját is keményen kritizálták a részt vevők. A Copa-Cogeca bizakodó a parlamenti szavazás kimenetelével kapcsolatban, a szövetség szerint többségben lehetnek az ellenzők. 

Jelezték, ha életbe lép a megállapodás, az megpecsételi Európa élelmezés-biztonságának a sorsát, ezért újabb demonstrációt szerveznek és mindent megtesznek annak érdekében, hogy módosítsa az EU a negyed évszázadon keresztül tárgyalt megállapodást.

Hozzátették, ha életbe lép a megállapodás, akkor Brüsszel többi, agráriumellenes intézkedése sokakat arra késztet, hagyjanak fel a mezőgazdasággal. Ez pedig utat engedne az import és a silány minőség előtt.

Magyarország sem támogatja Dél-Amerika termelőit

Hazánk a kezdetektől elutasítja a Mercosur-egyezményt, noha közvetlen hatása hazánkra nézve nem jelentős. Ez nem jelenti azt, hogy az egész uniós belső piacot megrengető zavarok ne gyűrűznének be Magyarországra. 

A magyar kormány a kezdetektől a gazdák pártján áll.

A hazai termelői képviseletek, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a MAGOSZ is határozottan elutasítják az egyezményt, a két szervezet is részt vett a tiltakozó hazai gazdákkal együtt a decemberi, brüsszeli óriástüntetésen.

A NAK és a MAGOSZ korábban világossá tették, az európai termelők védelmére beígért intézkedések nem elegendőek, miközben az Ursula von der Leyen által felkínált pénzzel úgy nyerte el az olaszok támogatását, hogy ezt a pénzt valójában soha senki sem látja majd.

Magyarország számára az Ukrajnából szintén kedvezményesen behozott alapanyagok jelentik. A decemberi döntetésen a részt vevő termelők az Ukrajnával nemrég megkötött szabadkereskedelmi egyezményt és Brüsszel uniós költségvetési terveit is határozottan visszautasítja. Ezeknek a javaslatoknak a nagy része arról szól, hogy a jövőben az Európai Bizottság megszüntetné az elkülönített agrártámogatási rendszert és közvetve mintegy negyedével csökkentené a következő pénzügyi időszakban az európai élelmiszerpiac támogatását.

Nyitókép: Valérie Dubois / Hans Lucas / Hans Lucas / AFP

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Lilyana2
•••
2026. január 09. 23:03 Szerkesztve
Ezek a rohadt férgek, akik megszavazták, mind biohúst zabálnak, de a profit az ő potrohukat hízlalja! Hathatósabb tüntetés kellene és szétverni ezt az egész kártékony Európaellenes Uniót, mert ez a jelenlegi formájában romba dönti és elpusztítja Európát!!!
Válasz erre
1
0
Lensver
2026. január 09. 22:24
Ha senki sem venné meg ezeket az import termékeket akkor lényegében mindegy lenne hogy behozzák-e az EU-ba.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!