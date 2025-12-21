Ft
12. 21.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
ursula von der leyen brüsszel gazda európai unió eu ukrajna európai bizottság

Nehéz napok elé néz Ursula von der Leyen: 30 éve nem tapasztalt egység boríthatja Brüsszel nagy tervét (VIDEÓ)

2025. december 21. 19:18

Az elmúlt három évtized legnagyobb demonstrációján mutattak erőt az európai gazdák, akik mindaddig folytatják a harcot, amíg az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottság nem áll el a Közös Agrárpolitika megszüntetésének tervétől és az előnytelen kereskedelmi megállapodásoktól. Brüsszel nem először húzta ki a gyufát a gazdáknál.

2025. december 21. 19:18
Brüsszel gazdatüntetés
Nagy Kristóf

Több mint 10 ezer gazdálkodó tüntetett csütörtökön Brüsszelben Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnökének költségvetési javaslata ellen. A tervek szerint Brüsszel jelentősen csökkentené az agrártámogatások mértékét és megszüntetné az önálló uniós agrárpolitikát.

A termelők emellett tiltakoztak a dél-amerikai országokkal és az Ukrajnával kötött kereskedelmi megállapodások ellen is, de kifogásolták a tevékenységeikhez kapcsolódó magas adminisztrációs terheket is.

Brüsszel gazdák ursula von der leyen
Az Európai Unió összes tagállamából érkeztek tiltakozó gazdák Brüsszel központjába, ahol a belga rendőrség könnygázt is bevetett ellenük
Forrás: Hans Lucas/AFP

A csütörtöki brüsszeli demonstráción a rendőrök könnygázt is bevetettek a gazdákkal szemben, a Mandiner stábja élőben közvetítette a megmozdulást. 

Ezt is ajánljuk a témában

A tiltakozás szervezői, az európai termelőket tömörítő érdekképviseleti szövetség, a Copa-Cogeca azt közölte,

az elmúlt 30 év legnagyobb gazdatüntetésére került sor december 18-án. A harcot folytatjuk, az európai mezőgazdaság jövője és 450 millió ember élelmezésbiztonsága a tét.

A brüsszeli tiltakozáson több mint száz magyar termelő is részt vett a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a MAGOSZ szervezésében, de az EU minden országából érkeztek gazdálkodók. 

Orbán Viktor miniszterelnök is kiállt a gazdák mellett.

Brüsszel végleg magára haragította a gazdákat

Az európai termelők az elmúlt években számos kihívással szembesültek, amelyek közül a legnagyobb károkat egyértelműen az éghajlatváltozás és a szélsőséges időjárás jelenti. A természeti katasztrófák mellett ugyanakkor az Európai Bizottság tervei és döntései is komoly nehézségeket okoztak a gazdáknak, sokan az elmúlt évek bizonytalanságai miatt tevékenységüket is feladták.

Brüsszel a 2020-as évek elején a Green Deal átgondolatlan zöldintézkedéseit akarta ráerőltetni a termelőkre, majd az orosz-ukrán háború kitörése után az energiaválsággal és a termelési költségek soha nem tapasztalt emelkedésével kellett szembenézniük az agrárium képviselőinek.

A feldühített gazdák az elmúlt években többször is demonstráltak, haragjuk miatt egyszer már visszakozott az Európai Bizottság, a zöldítési tervek túlnyomó többsége lekerült a napirendről. Ekkor Ursula von der Leyen stratégiai párbeszédet kezdeményezett, amelynek keretében ugyan meghallgatta az ágazat szereplőinek javaslatait, de érdemi előrelépés nem történt.

Ezúttal az Európai Parlament is cinkossá vált

A legnagyobb elégedetlenséget Brüsszel júliusban bemutatott, 2028-2035-ös pénzügyi ciklust meghatározó költségvetési tervezete váltotta ki. A javaslat szerint megszűnne a több évtizede az európai élelmiszer-előállítást alapjaiban meghatározó Közös Agrárpolitikát, mint elkülönített támogatási rendszert és a többi nagy pénzügyi alappal – például kohéziós alapok – egy közös alapban ítélné oda a tagállamoknak.

Ez azt jelenti, hogy a tagállamoknak saját hatáskörben kellene eldönteniük, mennyit kapnak a nemzeti borítékból a gazdák. Ez pedig a belső piac komoly zavarához és az agrártámogatási rendszer összeomlásához vezetne.

Nem csak a források elosztásával, de az összeggel sem értenek egyet a termelők, mivel a jelenlegihez képest jelentősen, akár 20 százalékkal is kevesebb pénz jutna a stratégiai ágazatnak. Az érdekvédők úgy vélik

Brüsszel már nem tekinti kiemelt területnek az élelmezés-biztonságot.

A gazdák haragját ráadásul tovább fokozta, hogy az Európai Parlament és annak legnagyobb frakciói, az Európai Néppárt és a Szocialisták és Demokraták eleinte látszólag melléjük álltak, ám az Ursula von der Leyen által előterjesztett, mindössze látszatkiegészítésnek tekinthető módosítások elfogadása után már nem utasították el a strukturális változásokat tartogató többéves pénzügyi keretre tett javaslatot.

Ukrajna és Dél-Amerika Brüsszellel együtt lesz igazán veszélyes

A gazdák tiltakozásának egyik legfőbb oka az Európai Unió és az úgynevezett Mercosur-országok (Brazília, Argentína, Uruguay és Paraguay) között létrejött kereskedelmi megállapodás, valamint az Ukrajnával kötött hasonló egyezmény. A dél-amerikai országokkal megkötött kereskedelmi paktum keretében nagy mennyiségben érkezhetnének bizonytalan körülmények között előállított mezőgazdasági alapanyagok és élelmiszerek. A vámmentes, vagy kedvezményesen az EU-ba hozható termékek komoly veszélyt jelentenek elsősorban az európai marhahús- és baromfipiac szereplőinek.

A Mercosur-megállapodás részleteiről már évekkel ezelőtt megállapodtak a felek, ám elsősorban Franciaország tiltakozása miatt az egyezmény ratifikálására a napokban került volna sor. A gazdák tiltakozása eredményesnek bizonyult: Brüsszel elhalasztotta a megállapodás ratifikálását, a december 20-ai dátum helyett a Bloomberg értesülése szerint január 12-én kerülhet sor az aláírásra Paraguayban.

A szakértők szerint, ha a január eleji időpontban sem sikerül véglegesíteni az egyezményt, az várhatóan végleg meghiúsul. 

Ez összességében nem lenne előnyös egyik félnek sem, ezért a következő napokban a gazdák versenyképességét szavatoló intézkedéseket fogadhatnak el az uniós tagállamok. Ezek az erőfeszítések ugyanakkor eddig nem vezettek eredményre.

Miről szól az EU-Mercosur kereskedelmi megállapodás?

A négy dél-amerikai ország és az Európai Unió között közel negyedévszázada folynak a tárgyalások egy szabadkereskedelmi övezet létrehozásáról. Ez összesen 780 millió embert, potenciális fogyasztót jelentene, a régiók között pedig az áruk és szolgáltatások korlátozás-mentes kereskedelmét tenné lehetővé. 

A megállapodás aláírása geopolitikai szempontból is fontos Ursula von der Leyen számára, mivel demonstrálná, hogy Európa képes az Egyesült Államok és Kína megkerülésével is megőrizni globális befolyását. Az egyezmény legnagyobb ellenzője Franciaország, mint az EU legnagyobb mezőgazdasági termelő országa, valamint Lengyelország, Írország, Magyarország és újabban Olaszország is ellenzi. Ez pedig azt jelenti, hogy jelenleg a megállapodás véglegesítését az úgynevezett blokkoló kisebbség is hátráltatja, azaz a tagállamok minősített többségéhez Olaszországot kellene elsősorban meggyőzni. Az egyezmény legfőbb támogatója Németország, ami érthető, mivel az európai autóipar számára olcsó utánpótlás nyílna Dél-Amerikából.

A Mercosur-államok már korábban bejelentették, ha decemberben nem sikerül Ursula von der Leyen aláírásával véglegesíteni a kereskedelmi gigamegállapodást, akkor az érintett négy ország kihátrál és Délkelet-Ázsiával próbál hasonló egyezményeket kötni.

Míg a Mercosur-országokkal kötött kereskedelmi megállapodás elsősorban a nyugat-európai termelők versenyképességét veszélyezteti érdemben, addig az Ukrajnával megkötött, a vám- és kvótamentesen az unió területére hozható élelmiszerek kibővítését célzó új alku a kelet-európai országok piacain okoz jelentős zavart. Az orosz-ukrán háború kezdetétől egészen idén júniusig az ukrán behozatalt korlátozó szabályokat átmenetileg felfüggesztette az EU, a korlátlan import miatt ugyanakkor az európai termékek iránti kereslet jelentősen bezuhant.

Világelső minőség, de miért csak Európában?

A legnagyobb problémát az okozza, hogy ezek a kereskedelmi megállapodások úgy teszik lehetővé az élelmiszerimportot az Európai Unióba, hogy a harmadik országokban a gyártóknak nem kell betartaniuk az uniós állatjóléti- és növényegészségügyi előírásokat és más szigorú szabályokat, például a GMO-k használatáról. 

Európában készülnek a világon a legjobb minőségű élelmiszerek és itt a legmagasabb az alapanyag-termelés színvonala is, ám ez rendkívüli előállítási költségekkel jár. Ez pedig azt jelenti, hogy a harmadik országok – különösen Ukrajna a kiváló adottságai miatt – jóval nagyobb mennyiséget képesek előállítani, alacsonyabb önköltségen.

Az EU-s gazdák ezért azt szeretnék elérni, hogy az unióba behozott élelmiszerek, valamint állati és növényi termékek előállításakor az európai előírásokat a harmadik országok gyártóinak is be kelljen tartaniuk.

Folytatódik a tiltakozáshullám

A termelők és az érdekképviseletek a rendkívül sikeresnek tartott csütörtöki megmozdulás után világossá tették, a harc folytatódik, mivel nem hagyják a KAP-reform tervezetének végrehajtását, ugyanis a támogatások csökkentése és azok esetleges teljes elvonása komoly veszélybe sodorná a kétpilléres támogatási rendszerre épülő európai agráriumot.

A Copa-Cogeca közleményében már korábban jelezte, 2024 óta arra figyelmeztetik az EU-t, hogy

  • nem fogadják el a KAP megszüntetését, 
  • elegük van a bonyolult szabályozásból és a bürokráciából
  • és elutasítják az európai termelők számára hátrányos kereskedelmi megállapodásokat a Mercosur-országokkal és Ukrajnával.

Az Európai Bizottság egyelőre nem mutatta jelét annak, hogy az egész 2028-2035-ös költségvetési tervezetet újra gondolná, pedig az önálló KAP meghagyása ezt szükségessé tenné. 

Mindez – a gazdák demonstrációjával és a Mercosur-megállapodás lehetséges összeomlásával – tovább gyengíti Brüsszel és Ursula von der Leyen pozícióját, 

miközben a tagállamok agrárminiszterei a gazdák mellett foglalnak állást, szintén példátlan egységet tanúsítva.

Nyitókép: Facebook/MAGOSZ

***

