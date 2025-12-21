Nehéz napok elé néz Ursula von der Leyen: 30 éve nem tapasztalt egység boríthatja Brüsszel nagy tervét (VIDEÓ)

A feldühített gazdák az elmúlt években többször is demonstráltak, haragjuk miatt egyszer már visszakozott az Európai Bizottság, a zöldítési tervek túlnyomó többsége lekerült a napirendről. Ekkor Ursula von der Leyen stratégiai párbeszédet kezdeményezett, amelynek keretében ugyan meghallgatta az ágazat szereplőinek javaslatait, de érdemi előrelépés nem történt.

Ezúttal az Európai Parlament is cinkossá vált

A legnagyobb elégedetlenséget Brüsszel júliusban bemutatott, 2028-2035-ös pénzügyi ciklust meghatározó költségvetési tervezete váltotta ki. A javaslat szerint megszűnne a több évtizede az európai élelmiszer-előállítást alapjaiban meghatározó Közös Agrárpolitikát, mint elkülönített támogatási rendszert és a többi nagy pénzügyi alappal – például kohéziós alapok – egy közös alapban ítélné oda a tagállamoknak.

Ez azt jelenti, hogy a tagállamoknak saját hatáskörben kellene eldönteniük, mennyit kapnak a nemzeti borítékból a gazdák. Ez pedig a belső piac komoly zavarához és az agrártámogatási rendszer összeomlásához vezetne.

Nem csak a források elosztásával, de az összeggel sem értenek egyet a termelők, mivel a jelenlegihez képest jelentősen, akár 20 százalékkal is kevesebb pénz jutna a stratégiai ágazatnak. Az érdekvédők úgy vélik