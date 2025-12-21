Nehéz napok elé néz Ursula von der Leyen: 30 éve nem tapasztalt egység boríthatja Brüsszel nagy tervét (VIDEÓ)

Világelső minőség, de miért csak Európában?
A legnagyobb problémát az okozza, hogy ezek a kereskedelmi megállapodások úgy teszik lehetővé az élelmiszerimportot az Európai Unióba, hogy a harmadik országokban a gyártóknak nem kell betartaniuk az uniós állatjóléti- és növényegészségügyi előírásokat és más szigorú szabályokat, például a GMO-k használatáról.
Európában készülnek a világon a legjobb minőségű élelmiszerek és itt a legmagasabb az alapanyag-termelés színvonala is, ám ez rendkívüli előállítási költségekkel jár. Ez pedig azt jelenti, hogy a harmadik országok – különösen Ukrajna a kiváló adottságai miatt – jóval nagyobb mennyiséget képesek előállítani, alacsonyabb önköltségen.
Az EU-s gazdák ezért azt szeretnék elérni, hogy az unióba behozott élelmiszerek, valamint állati és növényi termékek előállításakor az európai előírásokat a harmadik országok gyártóinak is be kelljen tartaniuk.
Folytatódik a tiltakozáshullám
A termelők és az érdekképviseletek a rendkívül sikeresnek tartott csütörtöki megmozdulás után világossá tették, a harc folytatódik, mivel nem hagyják a KAP-reform tervezetének végrehajtását, ugyanis a támogatások csökkentése és azok esetleges teljes elvonása komoly veszélybe sodorná a kétpilléres támogatási rendszerre épülő európai agráriumot.
A Copa-Cogeca közleményében már korábban jelezte, 2024 óta arra figyelmeztetik az EU-t, hogy
- nem fogadják el a KAP megszüntetését,
- elegük van a bonyolult szabályozásból és a bürokráciából
- és elutasítják az európai termelők számára hátrányos kereskedelmi megállapodásokat a Mercosur-országokkal és Ukrajnával.
Az Európai Bizottság egyelőre nem mutatta jelét annak, hogy az egész 2028-2035-ös költségvetési tervezetet újra gondolná, pedig az önálló KAP meghagyása ezt szükségessé tenné.
Mindez – a gazdák demonstrációjával és a Mercosur-megállapodás lehetséges összeomlásával – tovább gyengíti Brüsszel és Ursula von der Leyen pozícióját,
miközben a tagállamok agrárminiszterei a gazdák mellett foglalnak állást, szintén példátlan egységet tanúsítva.
