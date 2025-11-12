Elbukott Von der Leyen mesterterve: nem dőltek be Brüsszel és az Európai Parlament játszmájának

Rövid ideig úgy tűnt, a gazdák pártjára áll az Európai Parlament és elutasítja Brüsszel következő, 2028-2034 közötti költségvetési ciklusra vonatkozó javaslatát, amellyel teljesen átszervezné az Európai Unió pénzeinek felhasználását. A júliusban bemutatott eredeti dokumentumban az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottság azt javasolja, hogy a nagy pénzügyi alapokat – Közös Agrárpolitika (KAP), kohéziós pénzek – egyetlen nagy alapba vonják össze és a pénzek elosztásáról a tagállamok döntsenek, a brüsszeli testület jóváhagyása mellett. A gazdák már a tervezési szakaszban tiltakoztak a KAP megszüntetése, így az elkülönített agrártámogatási rendszer felszámolása ellen.

A termelők és a tagállamok agrárminiszterei világossá tették, elutasítják a különálló KAP megszüntetését, amely az Európai Unió évtizedek óta bizonyítottan sikeres politikájának felszámolását jelenti és veszélybe sodorja a kontinens élelmiszer-termelését.

Néhány héttel ezelőtt még úgy tűnt, részben a gazdák nyomására, részben saját szerepének megerősítése érdekében az Európai Parlament nagykoalíciója – az Európai Néppárt, a Szocialisták és Demokraták, a Renew és a Zöldek – a termelők mellé áll és elutasítja az Európai Bizottság többéves pénzügyi keretre tett javaslatát, amely óriási kudarc lett volna Ursula von der Leyen számára.

Ragaszkodnak a mostani rendszerhez a termelők A mezőgazdaság és az élelmiszeripar támogatása évtizedek óta az EU egyik legeredményesebbnek tartott, uniós hatáskörben szabályozott vívmánya a KAP-reformot ellenzők körében. A KAP két pillérből áll. Az egyes pillér tartalmazza a gazdáknak járó közvetlen támogatásokat, amelyek a tevékenységhez kapcsolódnak és automatikusan lehívhatók. Ide tartozik egyebek mellett a területalapú támogatás a növénytermesztésben, vagy az állattartók tevékenységéhez kapcsolódó finanszírozás. A kettes pillér a vidékfejlesztési támogatásokat tartalmazza, amelyek mellé – szemben az egyes pillérrel – jelentős nemzeti kiegészítés adható, Magyarország ezt ki is használja. A kettes pillér tartalmazza a mezőgazdaság és élelmiszer beruházásait, valamint a vidéki térségek fejlesztését segítő forrásokat. Ezek a támogatások nem automatikusan járnak, hanem pályázatok útján nyerhetők el.

Ennek elkerülése érdekében a bizottsági elnök a múlt hétvégén több kiegészítő javaslatot tett a tervezethez. Egyebek mellett azt javasolta, hogy a tagállamok által szétosztandó uniós pénzek legalább 10 százalékát kötelezően egy úgynevezett „vidéki célú” finanszírozásra kelljen fordítaniuk, ezzel próbálva megnyugtatni a feldühödött termelőket. Emellett – az EP nyomására – a parlamentnek, valamint az uniós országok regionális döntéshozóinak nagyobb beleszólásuk lenne a tagállami pénzek szétosztásába, ezzel reagálva arra a kritikára, hogy a nemzeti kormányok mellett alig maradna beleszólásuk a pénzek elköltésébe.