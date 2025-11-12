Elbukott Von der Leyen mesterterve: nem dőltek be Brüsszel és az Európai Parlament játszmájának

Az EU épp megágyaz az ukrán élelmiszernek, miközben Brüsszel elvenné az európai gazdák pénzét
A termelők az Európai Parlament épületénél tiltakoztak, mivel az új uniós költségvetés közel negyedével csökkentené az agrártámogatásokat.
A jelek szerint az Európai Bizottság és az Európai Parlament kijátszotta a KAP megszüntetése ellen tiltakozó gazdálkodókat. Brüsszel javaslatai továbbra sem tükrözik a termelők követeléseit és érdemben nem változtatnak a mezőgazdaság és az élelmiszeripar alacsony finanszírozásán és Ukrajna támogatásán.
Rövid ideig úgy tűnt, a gazdák pártjára áll az Európai Parlament és elutasítja Brüsszel következő, 2028-2034 közötti költségvetési ciklusra vonatkozó javaslatát, amellyel teljesen átszervezné az Európai Unió pénzeinek felhasználását. A júliusban bemutatott eredeti dokumentumban az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottság azt javasolja, hogy a nagy pénzügyi alapokat – Közös Agrárpolitika (KAP), kohéziós pénzek – egyetlen nagy alapba vonják össze és a pénzek elosztásáról a tagállamok döntsenek, a brüsszeli testület jóváhagyása mellett. A gazdák már a tervezési szakaszban tiltakoztak a KAP megszüntetése, így az elkülönített agrártámogatási rendszer felszámolása ellen.
A termelők és a tagállamok agrárminiszterei világossá tették, elutasítják a különálló KAP megszüntetését, amely az Európai Unió évtizedek óta bizonyítottan sikeres politikájának felszámolását jelenti és veszélybe sodorja a kontinens élelmiszer-termelését.
Néhány héttel ezelőtt még úgy tűnt, részben a gazdák nyomására, részben saját szerepének megerősítése érdekében az Európai Parlament nagykoalíciója – az Európai Néppárt, a Szocialisták és Demokraták, a Renew és a Zöldek – a termelők mellé áll és elutasítja az Európai Bizottság többéves pénzügyi keretre tett javaslatát, amely óriási kudarc lett volna Ursula von der Leyen számára.
A mezőgazdaság és az élelmiszeripar támogatása évtizedek óta az EU egyik legeredményesebbnek tartott, uniós hatáskörben szabályozott vívmánya a KAP-reformot ellenzők körében. A KAP két pillérből áll. Az egyes pillér tartalmazza a gazdáknak járó közvetlen támogatásokat, amelyek a tevékenységhez kapcsolódnak és automatikusan lehívhatók. Ide tartozik egyebek mellett a területalapú támogatás a növénytermesztésben, vagy az állattartók tevékenységéhez kapcsolódó finanszírozás. A kettes pillér a vidékfejlesztési támogatásokat tartalmazza, amelyek mellé – szemben az egyes pillérrel – jelentős nemzeti kiegészítés adható, Magyarország ezt ki is használja. A kettes pillér tartalmazza a mezőgazdaság és élelmiszer beruházásait, valamint a vidéki térségek fejlesztését segítő forrásokat. Ezek a támogatások nem automatikusan járnak, hanem pályázatok útján nyerhetők el.
Ennek elkerülése érdekében a bizottsági elnök a múlt hétvégén több kiegészítő javaslatot tett a tervezethez. Egyebek mellett azt javasolta, hogy a tagállamok által szétosztandó uniós pénzek legalább 10 százalékát kötelezően egy úgynevezett „vidéki célú” finanszírozásra kelljen fordítaniuk, ezzel próbálva megnyugtatni a feldühödött termelőket. Emellett – az EP nyomására – a parlamentnek, valamint az uniós országok regionális döntéshozóinak nagyobb beleszólásuk lenne a tagállami pénzek szétosztásába, ezzel reagálva arra a kritikára, hogy a nemzeti kormányok mellett alig maradna beleszólásuk a pénzek elköltésébe.
Az Ursula von der Leyen által javasolt módosításokat elutasítják a gazdák.
A legnagyobb európai érdekképviseletek, a Copa és a Cogeca közös közleményükben érthetetlennek nevezték, miért támogatja az Európai Parlament a módosításokat, mivel azok nem tükrözik a termelők elvárásait, a javaslat mindössze porhintésként értékelhető.
A Copa-Cogeca az elmúlt hónapokban többször is bírálta az Európai Bizottságot, amiért szerintük a testület az összes vörös vonalat átlépte, ráadásul semmibe vette a korábbi egyeztetéseken elhangzott elvárásokat. Az agrárium szereplői azt várják,
A módosítások tehát a legnagyobb érdekképviseletek szerint nem tükrözik a gazdálkodók elvárásait. Továbbra is kifogásolják a források csökkentését, az elkülönített KAP-keret felszámolásának tervét és az újonnan javasolt, „vidéki célokra” elkülönített keretet sem tartják megfelelőnek, mivel nincs rá garancia, hogy a mezőgazdasági beruházásokra kellene fordítani a pénzeket és nem az egyéb vidéki beruházásokra.
Korábban a gazdák világossá tették, elfogadhatatlannak tartják, hogy
Brüsszel már nem tartja stratégiai területnek az élelmezés-biztonságot, a többéves költségvetési javaslattal pedig veszélybe sodorja a kontinens globális szerepét az élelmiszer-előállításban, miközben folyamatosan rontja az európai termelők versenyképességét
azzal, hogy olyan kereskedelmi megállapodásokat köt – például Ukrajnával és a Dél-Amerikai Mercosur-országokkal – amelyek utat nyitnak az importnak, de nem szabják feltételül, hogy az EU-ba érkező agrártermékek is megfeleljenek a világ legszigorúbb, uniós állategészségügyi- és növényvédelmi előírásainak, amelyeket a helyi termelőkre nézve kötelezőek, így a helyi termelők önköltsége jóval magasabb.
A Politico cikke szerint a termelők és a javaslatot elutasító képviselők tiltakozása ellenére a módosított költségvetési javaslatot a négy nagy parlamenti frakció már nem utasítja el, ám szavazás csak később várható.
Az Európai Bizottság és a parlament közötti megállapodásra Dömötör Csaba, a Fidesz EP-képviselője Facebook-bejegyzésében úgy reagált,
Rég láttam ilyen hazug bábszínházat.
A politikus hangsúlyozta, hogy a tervezet veszélyezteti a magyar gazdák támogatását, miközben piacnyitást biztosít az ukrán termékek előtt. Elmondta, hogy a háttérben a Néppártból érkező brüsszeli politikusok állnak, akik az EP-ben igyekeznek eljátszani, hogy minden rendben van, miközben valójában a közös mezőgazdasági politika lebontása zajlik.
Nyitókép: FREDERICK FLORIN / AFP
