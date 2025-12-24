Nem lankad a Demjén-varázs – a tinédzserek is ott csápolnak a koncerteken (VIDEÓ)

Számokkal bizonyították: ez a párt nyerte a második félévet Magyarországon
Megnzétük, melyik párt várhatja biztosabb pozícióból a 2026-os választást Magyarországon.
Az énekes-dalszerző minderre úgy reagált a Mandiner műsorában, hogy „legalább még 20-30 évig” tegyék ezt.
Legyen ünnep – a Kollázs első epizódjában a magyar könnyűzene legendájával, Demjén Ferenccel beszélget a Mandiner szerkesztőségének új tagja, Mészáros Nóra.
Az interjú során szóba került a rekordnézettségű Hogyan tudnék élni nélküled? című film és az abból készülő musical is. A műsorvezető elmondta, hogy a filmben felcsendülő Demjén-dalok nagyon sok fiatalt megszólítottak, és gyakorlatilag bevonzottak egy újabb generációt a zenész koncertjeire.
A tinédzserek is ott csápolnak a koncerteken. Egy generációs hidat képeztél”
– jelentette ki Mészáros Nóra.
Erre Demjén Ferenc – aki nemrég ünnepelte a 79. születésnapját – úgy reagált, hogy „legalább még 20-30 évig csápoljanak”.
A vonatkozó interjúrészletet alább tekintheti meg:
Nyitókép: Facebook