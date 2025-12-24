Nem lankad a Demjén-varázs – a tinédzserek is ott csápolnak a koncerteken (VIDEÓ)

Legyen ünnep – a Kollázs első epizódjában a magyar könnyűzene legendájával, Demjén Ferenccel beszélget a Mandiner szerkesztőségének új tagja, Mészáros Nóra.

Az interjú során szóba került a rekordnézettségű Hogyan tudnék élni nélküled? című film és az abból készülő musical is. A műsorvezető elmondta, hogy a filmben felcsendülő Demjén-dalok nagyon sok fiatalt megszólítottak, és gyakorlatilag bevonzottak egy újabb generációt a zenész koncertjeire.