Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
demjén ferenc mészáros nóra legyen ünnep kollázs film koncert

Nem lankad a Demjén-varázs – a tinédzserek is ott csápolnak a koncerteken (VIDEÓ)

2025. december 24. 09:28

Az énekes-dalszerző minderre úgy reagált a Mandiner műsorában, hogy „legalább még 20-30 évig” tegyék ezt.

2025. december 24. 09:28
null

Legyen ünnep – a Kollázs első epizódjában a magyar könnyűzene legendájával, Demjén Ferenccel beszélget a Mandiner szerkesztőségének új tagja, Mészáros Nóra.

Az interjú során szóba került a rekordnézettségű Hogyan tudnék élni nélküled? című film és az abból készülő musical is. A műsorvezető elmondta, hogy a filmben felcsendülő Demjén-dalok nagyon sok fiatalt megszólítottak, és gyakorlatilag bevonzottak egy újabb generációt a zenész koncertjeire. 

A tinédzserek is ott csápolnak a koncerteken. Egy generációs hidat képeztél”

– jelentette ki Mészáros Nóra.

Erre Demjén Ferenc – aki nemrég ünnepelte a 79. születésnapját – úgy reagált, hogy „legalább még 20-30 évig csápoljanak”.

A vonatkozó interjúrészletet alább tekintheti meg:

Nyitókép: Facebook

satrafa-2
2025. december 24. 10:20
Rózsi zenéjét, egyedi énekhangját csak szeretni lehet. Örülök, hogy az ifjú generáció is felfedezte ezt. :)
csulak
2025. december 24. 10:07
ami jo minoseg az orokkevalo
jetilovag
2025. december 24. 10:05
szeretem Demjén Rózsit! Az Isten tartsa még közöttünk sokáig!....Hajrá Magyarország..Hajrá Magyarok..vesszen fukrajna!...Éljen a Főni..libcsi-tisza szekta köcsögök szívtok szoptok!....agyhalottak vagytok!....menjetek kapálni!..🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
rugbista
2025. december 24. 10:03
Zsidó vagy piás, ő a a legjobbak egyike. Ha nem a legjobb!
