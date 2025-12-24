Ft
Szoboszlai történelmet írt, Kós leigázta a világot, a Fradinak és a Győrnek ezúttal sem volt párja

2025. december 24. 07:16

Idén is csodálatos évet zárt a magyar sport. Tudjuk, hogy egy ilyen listába szinte lehetetlen beszuszakolni mindenkit, mi azért megpróbáltuk: íme, a legnagyobb világsikereink 2025-ből Szoboszlai Dominiktől kezdve a Fradin, a Győrön és Halász Bencén át vívóink, birkózóink és vizes világklasszisainkig.

Kohán Gergely

2025. április 27. – ez volt a nap, amikor az egész nemzet egy emberként tudott örülni a Liverpool bajnoki címének, klubszimpátiától függetlenül. Szoboszlai Dominik ugyanis rég várt fegyvertényt végrehajtva első magyarként jutott fel a csúcsra a világ legerősebb futball-ligájában. Ráadásul nem perememberként, hanem a vörösök abszolút kulcsjátékosaként, ez pedig csak tovább emelte a történelmi siker értékét. Válogatottunk csapatkapitánya azóta újabb magasságokat ostromol: az új Premier League-kiírásban a botladozó címvédő magasan legjobbjává nőtte ki magát, Arne Slot vezetőedző afféle kihagyhatatlan „jolly jokerévé”, aki bármely mezőnyposzton abszolút világklasszis teljesítményre képes konzisztensen, hétről hétre. 

Szoboszlai Dominik
Szoboszlai Dominik első magyar futballistaként emelhette magasba a Premier League-serleget / Fotó: AFP/Paul Ellis

Szintén áprilisban, szép eredményeket hozott a somorjai birkózó Európa-bajnokság, ahol a párizsi jótékonykodásával komoly népszerűségre szert tevő, nem mellesleg a szőnyegen is klasszis Losonczi Dávid (kötöttfogás, 87 kg), valamint a Lévai-dinasztia legifjabb tagja, Levente (kötött 72 kg) is aranyéremig menetelt – utóbbi nem mindennapi körülmények között. Rajtuk kívül még három karfiolfülűnk állhatott fel a dobogóra: a nehézsúlyú Vitek Dáriusnak, az olimpiai ötödik Szőke Alexnek, valamint a szabadfogású Végh Richárdnak (97 kg) egyaránt bronzérem került a nyakába. 

Szoboszlai után májusban jégen és vízen is történelmet írtunk

Ami 2023-ban egy hajszálon múlott, az 2025 tavaszán végre sikerült: a csupán 16 éves csodagyereket, az NHL előzetes draftlistájára is felkerülő Szongoth Dománt a soraiban tudó magyar férfi jégkorong-válogatott története egyik legnagyobb sikerét elérve először harcolta ki a bennmaradást a világelitnek számító A csoportban. A mieink a legfontosabb, sorsdöntő mérkőzésen hengereltek a szovjet iskolán felnőtt Kazahsztán ellen, s bár ezt követően a többi eredmény ideális alakulása is szükségeltetett a bennmaradáshoz, végre valahára mellénk szegődött a szerencse, hokisaink így 2026-ban is a legjobbakkal mérhetik majd össze erejüket a zürichi elit-világbajnokságon. 

A horvátországi Stari Gradban megrendezett nyílt vízi Európa-bajnokságon tette teljessé 10 kilométeres éremkollekcióját Rasovszky Kristóf. Olimpiai és világbajnok klasszisunk végre kontinensviadalon is aranyérmet tudott szerezni a férfiak fő számában, ez saját bevallása szerint is nagyon hiányzott eddig páratlan gyűjteményéből. A Ferencváros úszója emellett az új versenyszámban, a 3 km-es kieséses sprintversenyben is Európa legjobbja lett, az Eb megkoronázásaként pedig a vegyes váltó tagjaként is felállhatott a dobogó tetejére Mihályvári-Farkas Viktóriával, Fábián Bettinával és Betlehem Dáviddal együtt. Mihályvári élete első Eb-jén egyéniben is hozott egy aranyat, míg Betlehem ezüst-, Rasovszky bronzzal zárta az 5 km-t. 

És Szoboszlain kívül van még egy magyar bajnoklegény a vidéken: a Galatasaray-mindenes Sallai Roland szintén történelmet írt azzal, hogy a Török Kupa után májusban a bajnoki címet is behúzta az isztambuli kirakatcsapat oszlopos tagjaként, ezzel első magyarként tudott duplázni az erős török pontvadászatban. A patinás fővárosi klub egyik abszolút közönségkedvence ezt aztán emlékezetes módon, stílusosan egy magyar zászlóval a nyakában ünnepelte, a hatalmas győzelmi parádén alaposan feltüzelve az ünneplő fanatikusokat.

Megvédték bajnoki címüket

Júniusban a Ferencváros férfi vízilabdacsapata első magyar együttesként hihetetlen meneteléssel védte meg Bajnokok Ligája-címét

Nyéki Balázs legénysége 2024 őszétől kezdve 48 mérkőzést nyert meg, miközben csupán egyetlenegyszer szenvedett vereséget a legrangosabb európai kupasorozatban, mégpedig a Barcelonetától.

A spanyolokkal aztán a máltai négyes döntőben már nem kellett farkasszemet nézniük, mert az elődöntőben a Novi Beograd megtette azt a szívességet, hogy legyőzte őket, a Fradi pedig a június 1-jei fináléban a világklasszis Manhercz Krisztián vezérletével 13–11-re múlta felül a szerbeket, így megérdemelten ünnepelhetett 2024 után ismét. 

Elképesztő nap volt ez a magyar sportnaptárban, hiszen a Győri Audi ETO KC női kézilabdacsapata is megvédte címét a BL-ben. Tette mindezt ráadásul hazai közönség előtt, a budapesti négyes döntőben, két dán csapat „testén” át: a négy között az Esbjerget tavalyhoz hasonlóan egyetlen góllal gyűrte le, míg a fináléban az Odense ellen 29–27-re nyert húszezer néző előtt. A győri klubnak ez már a hetedik Bajnokok Ligája-sikere volt, norvég világklasszisuk, Kari Brattset Dale pedig a serleg mellé a négyes döntő legértékesebb játékosának járó MVP-címet is begyűjtötte.

A budapesti cselgáncs-világbajnokság előtt nem sokan tippeltek volna arra, hogy az egyetlen magyar érmet Gyertyás Róza szerzi. A BHSE 23 éves dzsudokája azonban rendkívül összeszedett versenyzéssel nagyon megérdemelten állhatott fel végül a dobogó harmadik fokára, élete legjobb eredményét elérve, egyúttal a magyar cselgáncssport 18. világbajnoki bronzérmét begyűjtve. 

Még kell idő, hogy felfogjam, mit értem el – Gyertyás Róza a Mandinernek

A felkészülés alatt voltak kisebb mélypontjai, és a motivációt sem mindig volt egyszerű fenntartania, de végül higgadt, kiegyensúlyozott versenyzéssel élete eredményét érte el a budapesti cselgáncs-világbajnokságon Gyertyás Róza. A BHSE 23 éves sportolója az 52 kilogrammos nők küzdelmében szerzett bronzérmet Magyarországnak.

A Szilágyi Áron, Szatmári András, Rabb Krisztián, Iliász Nikolász összeállítású férfi kardcsapatunk megvédte Európa-bajnoki címét a Genovában rendezett vívó kontinensviadalon, az Achilles-műtétje és hosszú rehabilitációja után visszatérő Szilágyi pedig egyéniben is ezüstérmet szerzett. Háromszoros olimpiai bajnok klasszisunk mellett még három honfitársunk állhatott fel a dobogóra egyéniben: Siklósi Gergely, Battai Sugár és Pásztor Flóra egyaránt bronzéremmel tértek haza Olaszországból.

A magyar küldöttség az éremtáblázat élén zárta a racicei kajak-kenu Európa-bajnokságot hét arany-, három ezüst- és öt bronzéremmel.

Szingarpúrban bizonyítottunk júliusban

A tőrvívó Szemes Gergő szenzációs teljesítménnyel 52 év után az első világbajnoki bronzérmünket nyerte tőrben a tbiliszi vb-n, egyéniben Kamuti Jenő óta nem volt világbajnoki dobogósunk a számban. Mellette a férfi tőrcsapat is ünnepelhetett, méghozzá bronzérmet: a Mihályi Andor, Dósa Dániel, Tóth Gergely, Szemes Gergő kvartett 38 év után állhatott ismét dobogóra a számban. Itt még nem volt vége, hiszen a mindig fantasztikus Siklósi Gergely, valamint férfi kardcsapatunk (Szilágyi Áron, Gémesi Csanád, Rabb Krisztián és Iliász Nikolász) ezüstérmesként, míg a női kardozók (Battai Sugár, Pusztai Liza, Szűcs Luca és Katona Renáta) a harmadik helyen zárták a viadalt.

A női kardcsapat világbajnoki bronzérmesként zárta 2025-öt / Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA

Az év egyik legjobban várt sporteseménye volt a szingapúri vizes világbajnokság, jelentős magyar reményekkel. Ezek végül részben teljesültek is. 

Vízilabda-válogatottjaink a történelmi csoda kapujában álltak, hiszen két évtized, 2005 után női és férficsapatunk is bejutott a vb-döntőbe, olyan pedig még sosem történt a sportág történetében, hogy ugyanazon ország egyszerre mindkét nemben diadalmaskodjon. Sajnos ez nekünk sem sikerült, miután a nők a görögöktől, a férfiak a spanyoloktól szenvedtek vereséget a fináléban,

így két aranyérem helyett két szépen csillogó, de mégis kicsit fájó ezüsttel zártuk a tornát. 

A nyílt vízi úszók versenye ezúttal nem az Eb-n remeklő Rasovszky Kristófról szólt, helyette Betlehem Dávid lopta el a show-t, aki 5 km-en világbajnoki ezüstérmet szerzett, míg párja, Fábián Bettina a nők 3 km-es versenyében lett bronzérmes – hasonlóan a vegyes váltóhoz. 

Az egyik legnagyobb bizodalmunk a határait mind jobban kitoló olimpiai bajnokunkban, Kós Hubertben volt a vb előtt, és a tengerentúlon tanuló, közben a legendás Bob Bowman kezei alatt abszolút világklasszissá érő közönségkedvencünk nem is okozott csalódást. A még mindig csak 22 éves kiválóság 200 háton Európa-csúccsal lett világbajnok – ami után egy médiatörténeti interjút is adott –, 200 vegyesen pedig bronzérmet szerzett, újfent bizonyítva szilárd helyét a világ közvetlen élmezőnyében. És akkor még hol volt az október…

Az öttusa Európa-bajnokság legkellemesebb meglepetése Koleszár Mihály egyéni ezüstérme volt a férfiversenyben – ráadásul utána Guzi Blankával kiegészülve vegyes váltóban is magabiztosan diadalmaskodtak –, Bauer Blanka a hölgyek között lett bronzérmes, és a magyar sikereknek itt még nem volt vége: sportági nagyhatalomként a férfi és a női csapatunk is felülhetett a kontinens képzeletbeli trónjára! 

Nyári eső magyar aranyakat ér

Úgy mentünk neki az augusztusi, tokiói atlétikai világbajnokságnak, hogy reális esély mutatkozott arra: magyar sporttörténelem születhet a japán fővárosban. Hogy egy képzavarral éljünk, a sportok királynője eddig még sosem adott magyar királyt, a kalapácsvető Halász Bencének viszont az idei eredményei alapján azt jósolta a szakma, hogy ő lehet az első atlétikai világbajnokunk. Az olimpiai ezüstérmes kalapácsvető ugyanis előtte a Gyulai Memorialon óriási egyéni csúccsal nyert, és ezzel együtt az éven kétszer is legyőzte a sokak által érinthetetlennek gondolt kanadai földönkívülit, Ethan Katzberget. Csakhogy az olimpiai bajnok hegyi ember ezúttal is a főversenyre hegyezte ki csúcsformáját, ellene semmi esélye sem volt a mezőnynek, ráadásul nem várt meglepetésre egy német srác,  is befurakodott közé és Halász közé, a Dobó SE atlétája így végül pályafutása harmadik vb-bronzérmével zárt Tokióban. Az érmek számát tekintve (7) azonban így is a legeredményesebb magyar atlétává lépett elő egy olimpiai ezüsttel, három vb-bronzzal, valamint két Európa-bajnoki ezüsttel és egy Eb-bronzzal a gyűjteményében.

HALÁSZ Bence
Pályafutása harmadik vb-bronzával az érmek számát tekintve minden idők legeredményesebb magyar atlétájává lépett elő Halász Bence / Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Senki sem legyőzhetetlen – Halász Bence a Mandinernek

Halász Bence a tokiói atlétikai világbajnokságon pályafutása harmadik bronzérmét szerezte meg, ezzel a medálok számát tekintve minden idők legeredményesebb magyar atlétája lett. Az esélyesség terhéről, életmódváltásról és a számmisztikáról is mesélt a Mandinernek.

Nagyszerű évet zárt Guzi Blanka is, a DVTK olimpiai negyedik öttusázója az Eb-váltóarany után a világbajnokságon is hengerelt, az egyéni versenyszámban ezüstérmet szerzett, így újabb biztató állomást pipált ki a 2028-as, Los Angeles-i játékokig tartó úton.

Megszokhattuk már, ha kajak-kenu világbajnokság, akkor magyar éremeső – nem volt ez másként az idei, milánói vb-n sem, amelyet 

Magyarország az éremtáblázat élén zárt hat arany-, két ezüst- és öt bronzéremmel, azaz összesen 13 medállal. 

Szorítkozzunk az olimpiai számokra: 

  • Kopasz Bálint a királyszám (K1 1000 m) első magyar háromszoros világbajnoka lett
  • az egy hónappal a vb előtt összeülő Kurucz Levente, Nádas Bence kettős K2 500 méteren szerzett fantasztikus aranyérmet,
  • az Opavszky Márk, Fodor Bence, Balogh Gergely, Tamási Zsombor kajak négyes a győztes portugáloktól öt századmásodperccel elmaradva lett ezüstérmes,
  • az Eb-bronzérmes Kollár Kristóf és Juhász István C-2 500 méteren, 
  • Adolf Balázs a kenu egyesek között, 
  • míg Csikós Zsóka a nők K-1 500-as távján szerzett bronzérmet. 

Villantott az új generáció szeptemberben

Honosított ökölvívónk, Akilov Pilip 16 éve nem látott bravúrt ért el a Liverpoolban megrendezett világbajnokságon. Legutóbb ugyanis még 2009-ben született magyar vb-érem a sportágban, akkor az azóta egyéb „tevékenységek” miatt a hírekbe kerülő Káté Gyula nyert bronzot Magyarország számára kisváltósúlyban. Ezt az eredményt ismételte most meg Akilov, aki a férfiak 80 kilogrammos súlycsoportjában állhatott fel a dobogó legalsó fokára. Érdekesség, 

a 26 éves bokszoló az ukrajnai háború elől menekült hazánkba: Bahmut-közeli szülővárosát, Szoledart a földdel tette egyenlővé az orosz hadsereg, Akilov Hódmezővásárhelyen lelt új otthonra, ahol családjával együtt befogadták, új életet kezdhetett, immár magyarnak vallja magát, s feltett szándéka, hogy a 2028-as Los Angeles-i olimpián hazánknak nyerjen aranyérmet. 

Egy másik küzdősportban, a tradicionális magyar sikersportágnak számító birkózásban is villantott az új generáció. A kötöttfogásúak királykategóriájában, a nehézsúlyúak között Vitek Dárius tömte be a súlycsoport falán régóta tátongó hazai lyukat: a már az Eb-n is jól szereplő Honvéd-versenyző Deák-Bárdos Mihály 2005-ös vb-döntője után kerek húsz évvel verekedte be magát magyarként ismét a 130 kilósok fináléjába, s bár ott végül pontokkal alulmaradt, az idei év összességében kiváló visszaigazolás lehet számára, hogy jó úton jár. További pozitívum, hogy a fiatal magyar küldöttség még egy medált szerzett a zágrábi vb-n: a szintén kötöttfogású Fritsch Róbert a 77 kg-osok között örülhetett bronzéremnek. 

Az év vége megint az úszóké

Az év vége aztán megint csak az úszóké maradt. Kós Hubert az októberi torontói rövid pályás úszó világkupa-sorozatban két szenzációs világcsúcsot is úszott: 

100 méter háton 48.16 másodperc, míg 200 háton 1:45.12 perc az új rekord!

Világklasszisunk a decemberi, lublini rövid pályás Európa-bajnokságra nem tudott hazajönni, a reflektorfénybe így a 800 méter gyorson aranyérmes Sárkány Zalán került. A magyar csapat Kós nélkül is a csapatverseny előkelő 4. helyén végzett, miután az egy arany mellé négy ezüstöt (Szabó Szebasztián, 50 pillangó; Sárkány Zalán, 1500 gyors; Ábrahám Minna, 200 gyors, ill. a 4x50-es vegyes váltó) és egy bronzot (Késely Ajna, 1500 gyors) is bezsákoltunk. Soha rosszabb évet!

Kós Hubert immár koronázott király / Fotó: Facebook/MÚSZ

Elmaradt a válogatott katarzis, a Fradi viszont menetel

Nagyon szerettük volna, ha a listára a magyar labdarúgó-válogatott is „kvalifikálja” magát, ám nemzeti csapatunk a sorsdöntő világbajnoki selejtezőmeccsen az Írország elleni drámai vereséggel lemaradt a pótselejtezőről, így újabb vb-álom foszlott szerte. Nemzeti csapatunk 2025-ös éve így összességében fájó véget ért: a márciusi kiesést követően a Nemzetek Ligája A-divíziójából a minimumcél, a pótselejtező sem jött össze, így legfeljebb olyan egyszeri bravúroknak örülhettünk, mint például az NL-győztes Portugália elleni idegenbeli pontszerzés a 92. perces Szoboszlai Dominik-góllal.

Ha már foci, a Ferencváros nemzetközi menetelése ugyanakkor mégiscsak idekívánkozik, elvégre a magyar bajnokcsapat az idei évet veretlenül zárja az Európa-ligában: Robbie Keane együttese hat forduló után négy győzelemmel és két döntetlennel az impozáns 6. helyen áll a második számú európai kupasorozat főtábláján és már biztos playoff-résztvevőként várva a januári folytatást.

 

Nyitókép: Instagram/szoboszlaidominik

