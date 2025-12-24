Szoboszlai történelmet írt, Kós leigázta a világot, a Fradinak és a Győrnek ezúttal sem volt párja

Egy másik küzdősportban, a tradicionális magyar sikersportágnak számító birkózásban is villantott az új generáció. A kötöttfogásúak királykategóriájában, a nehézsúlyúak között Vitek Dárius tömte be a súlycsoport falán régóta tátongó hazai lyukat: a már az Eb-n is jól szereplő Honvéd-versenyző Deák-Bárdos Mihály 2005-ös vb-döntője után kerek húsz évvel verekedte be magát magyarként ismét a 130 kilósok fináléjába, s bár ott végül pontokkal alulmaradt, az idei év összességében kiváló visszaigazolás lehet számára, hogy jó úton jár. További pozitívum, hogy a fiatal magyar küldöttség még egy medált szerzett a zágrábi vb-n: a szintén kötöttfogású Fritsch Róbert a 77 kg-osok között örülhetett bronzéremnek.

Az év vége megint az úszóké

Az év vége aztán megint csak az úszóké maradt. Kós Hubert az októberi torontói rövid pályás úszó világkupa-sorozatban két szenzációs világcsúcsot is úszott:

100 méter háton 48.16 másodperc, míg 200 háton 1:45.12 perc az új rekord!

Világklasszisunk a decemberi, lublini rövid pályás Európa-bajnokságra nem tudott hazajönni, a reflektorfénybe így a 800 méter gyorson aranyérmes Sárkány Zalán került. A magyar csapat Kós nélkül is a csapatverseny előkelő 4. helyén végzett, miután az egy arany mellé négy ezüstöt (Szabó Szebasztián, 50 pillangó; Sárkány Zalán, 1500 gyors; Ábrahám Minna, 200 gyors, ill. a 4x50-es vegyes váltó) és egy bronzot (Késely Ajna, 1500 gyors) is bezsákoltunk. Soha rosszabb évet!