2023 után ülhet vissza a vb-trónra férfi pólóválogatottunk: az utolsó negyed előtt egy góllal vezetünk Spanyolország ellen! (ÉLŐ)

A magyar válogatott az idei világbajnokságon egyetlen vereségét éppen a spanyoloktól szenvedte el a csoportkörben, a sokkal fontosabb összecsapás csütörtök délután kezdődött. A kapunkban ezúttal is Csoma Kristóf kezdett.

A ráúszást a spanyolok hozták el, első támadásukat leblokkoltuk, de Burián Gergely is a kapufára ejtett. Újabb jó blokk után emberelőnyben is a kapufát találtuk el, nem úgy a másik oldalon Bernat Sanahuja, ő szerezte meg a finálé első, majd második találatát is (0–2). Angyal Dániel rövidbe lőtt góljával szépítettünk, de az ellenfél azonnal visszaállította a kétgólos különbséget – Sanahujával nem tudtunk mit kezdeni, 3-ból 3-mal állt... –, Fekete Gergő remek kapásával loptuk vissza magunkat mínusz egyre. A következő spanyol támadásnál a kapufa is besegített Csomának, Vigvári Vendel kapurengető bombagóljával máris egyenlő (3–3)! Álvaro Granados is berakétázott egy fórt, majd Vámos Márton megpattanó lövésével lett 4–4. Granados újabb tűpontos előnygólja után Fekete kezéből csúszott ki a labda, Csoma első bravúrja kulcsfontosságú pillanatban érkezett, Angyal egyetlen másodperccel a szünet előtt egyenlített – 5–5 az első negyed!

Egy bődületes Manhercz Krisztián-kapufával indult a második felvonás, aztán gyors egymásutánban két Csoma-védés következett. Egy emberhátrányt is kivédekeztünk, de mi is kihagytunk egy fórt. Hosszabb gólcsend után Sanahuja lőhetett egyedül, a hat spanyol találatból egymaga a negyediket szerezte. Vámos is kapufára vágott egy előnyt, Vigvári Vince viszont egészen parádés távoli ejtéssel megint egalizált! Alberto Munárriz is megszerezte a maga első találatát, 7–6 a félidőben, nem vezettünk még a mérkőzésen.

De csak a harmadik negyedig! Az etap elején ugyanis Burián gondolt egyet, eldobott egy szabaddobást, nagy gól lett belőle, majd kétszer is támadhattunk a vezetésért, hiába. A második kontránál a Feketét lefejelő Bielt megvideózták, végül nem kapott végleges kiállítást. Cserébe Burián egy kipattanót bevágott, először volt nálunk az előny 8–7-nél, Vigvári Vince becsorgó fórgóljával pedig már kettővel mentünk! Egy Granados-bombagólra egy még nagyobb Nagy Ákos-löket jött válaszul, 10–8. Fórban aztán Felipe Perrone is megvillantotta klasszisát, a rövidnél úgy lőtte rá Csoma fejére, hogy oda sem nézett, de még mindig 10–9 ide. Varga Zsolt-időkérés jött, nem lett belőle magyar gól, de a fordulásból spanyol sem. A harmad vége egy borzalmas ütemű David Martín-időkérésről marad emlékezetes, a spanyol kapitány saját játékosa lendülő kezénél kérte ki az idejét, ritmust vesztettek a spanyolok, mellé is durrantották a következő támadást. Egy Nagy-kapufa után végre Sanahuja is belehibázott, a negyed utolsó másodperceiben a kétgólos magyar előny volt a tét, nem sikerült betenni centerbe 10–9 ide az utolsó játékrész előtt!

A világbajnokság utolsó ráúszása után ismét a plusz kettőért mehettünk, ehelyett a megállíthatatlan Sanahuja kiegyenlített 10–10-nél. Egy véleményes Manhercz-kiszórás után Granados gólja után már a spanyoloknál volt az előny, pillanatok alatt fordult a kocka. Szerencsére kaptunk egy kettős fórt, Vámos lekészítése után Burián be is verte, 11–11. Egy spanyol előny után éppen visszatért a kiállított magyar, amikor Perrone bevágta a 12.-et. Mi is megkaptuk a fórt, Manhercz lövése viszont a kapufáról vágódott le. Ha ez nem lenne elég, a túloldalon Granadosra nem figyeltünk, 13–11-nél kettővel mentek a spanyolok, Varga Zsolt ezen a ponton ki is kérte az utolsó idejét. Nem lőttünk gólt ebből sem, de a fordulásnál elképesztő módon Manhercz(!) védett kettős fórban a labdát elhurcoló, így szintén kiállított Csoma helyett. Hiába: mi megint nem tudtunk élni az előnnyel Sanahuja kiszórása után, a másik oldalon az újabb spanyol találattal már 14–11 volt oda, eldőlni látszott a döntő. Válaszul a sokadik kapufát lőttük, két és fél perc volt már csak hátra háromgólos spanyol előnynél.

(Fotók: MTI/Koszticsák Szilárd)