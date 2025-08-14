Három éve nincs költségvetése Spanyolországnak, de ez nem jogállamisági probléma

Sánchez ugyan korábban megígérte, hogy lesz költségvetés, de pénzügyminisztere múlt héten visszavette az ígéretet, jelezve, hogy „előzetes politikai konszenzus” híján mégsem nyújtanak be javaslatot.

A költségvetésalkotási folyamat Spanyolországban törvény szerint június közepén kezdődik, és a Franco-rezsim 1975-ös bukása óta kétszer sosem vétették el ezt a határidőt – egészen Sánchez és ingatag kormányainak hatalomra kerüléséig, nekik ugyanis ez már három éve nem sikerül. Most éppen azért nem, mert a koalíció részét képező katalán szeparatisták és a szélsőbaloldali Podemos a még nem ismert költségvetési javaslat blokkolásával fenyegetnek.

Az ország emiatt a 2023-as, a kiadásokkal rendkívül bőkezű költségvetés szerint működik a mai napig, melyet 2024-ben és 2025-ben is meghosszabbítottak, s olybá tűnik, hogy meghosszabbítják jövőre is. Sánchez szerint az ország működik ezzel a bőkezű költségvetéssel is,

ám a szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a költségvetés aktualizálása nélkül az államkincstárnak folyamatosan rendkívüli eljárásokat kell alkalmaznia, ami hatékonytalan, késlekedést okoz a politikai döntések végrehajtásában, és alulfinanszírozza az erősen decentralizált ország régióit és önkormányzatait.

A költségvetés hiányát az ellenzéki jobbközép Néppárt is erősen kritizálja.

Az egyik blokkoló, a Katalóniai Köztársasági Baloldal vezetője, Oriol Junqueras júliusban jelezte: „Katalóniának és Spanyolországnak nem lesz költségvetése, amíg a kormány nem teljesíti vállalásait az adóbeszedéssel, a személyi jövedelemadóval és a finanszírozási modellel kapcsolatban”.

A Junts nevű jobboldali szeparatista párt pedig azt szabja a költségvetés megszavazásának feltételéül, hogy Katalóniának fizesse ki a központi kormány állítólagos ötvenmilliárd eurós adósságát,

hajtsák végre a bírósági ítéletet felülbíráló amnesztiatörvényt, és vetessék fel a katalánt az EU hivatalos nyelveinek sorába. A szintén a kormány részét képező baloldali Podemos pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy nem hajlandók olyan költségvetést elfogadni, amely növelné a katonai kiadásokat.

Sánchez még az ellenzék vezetőjeként követelte egykor Mariano Rajoy akkori néppárti miniszterelnök lemondását, amiért az nem tudott költségvetést bemutatni. „Költségvetés nélkül nem lehet kormányozni” – fogalmazott akkoriban.

Az Európai Bizottság nem alkalmaz szankciókat Spanyolországgal szemben azért, mert immáron a harmadik évnek fut neki érvényes költségvetés nélkül.

Nyitókép: JAVIER SORIANO / AFP