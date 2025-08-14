Három éve nincs költségvetése Spanyolországnak, de ez nem jogállamisági probléma

Nem várt helyről kapott támogatást Orbán Viktor: a spanyolok a teljes magyarságnak is üzentek
A spanyol kommentelők alaposan kiosztották a magyar kormányfőt támadó BBC-t.
Pedro Sánchez most utazik harmadszor egy érvényes költségvetés nélküli ország fejeként nyaralni.
Ezt a nyári parlamenti szünetet is költségvetés nélkül kezdi meg Spanyolország – számol be az Euractiv. Pedro Sánchez miniszterelnök és kormánya ugyanis zsinórban harmadszor nem voltak képesek eljutni addig, hogy előadják a parlamentben költségvetési javaslatukat.
Ezt is ajánljuk a témában
A spanyol kommentelők alaposan kiosztották a magyar kormányfőt támadó BBC-t.
Sánchez ugyan korábban megígérte, hogy lesz költségvetés, de pénzügyminisztere múlt héten visszavette az ígéretet, jelezve, hogy „előzetes politikai konszenzus” híján mégsem nyújtanak be javaslatot.
A költségvetésalkotási folyamat Spanyolországban törvény szerint június közepén kezdődik, és a Franco-rezsim 1975-ös bukása óta kétszer sosem vétették el ezt a határidőt – egészen Sánchez és ingatag kormányainak hatalomra kerüléséig, nekik ugyanis ez már három éve nem sikerül. Most éppen azért nem, mert a koalíció részét képező katalán szeparatisták és a szélsőbaloldali Podemos a még nem ismert költségvetési javaslat blokkolásával fenyegetnek.
Az ország emiatt a 2023-as, a kiadásokkal rendkívül bőkezű költségvetés szerint működik a mai napig, melyet 2024-ben és 2025-ben is meghosszabbítottak, s olybá tűnik, hogy meghosszabbítják jövőre is. Sánchez szerint az ország működik ezzel a bőkezű költségvetéssel is,
ám a szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a költségvetés aktualizálása nélkül az államkincstárnak folyamatosan rendkívüli eljárásokat kell alkalmaznia, ami hatékonytalan, késlekedést okoz a politikai döntések végrehajtásában, és alulfinanszírozza az erősen decentralizált ország régióit és önkormányzatait.
A költségvetés hiányát az ellenzéki jobbközép Néppárt is erősen kritizálja.
Az egyik blokkoló, a Katalóniai Köztársasági Baloldal vezetője, Oriol Junqueras júliusban jelezte: „Katalóniának és Spanyolországnak nem lesz költségvetése, amíg a kormány nem teljesíti vállalásait az adóbeszedéssel, a személyi jövedelemadóval és a finanszírozási modellel kapcsolatban”.
A Junts nevű jobboldali szeparatista párt pedig azt szabja a költségvetés megszavazásának feltételéül, hogy Katalóniának fizesse ki a központi kormány állítólagos ötvenmilliárd eurós adósságát,
hajtsák végre a bírósági ítéletet felülbíráló amnesztiatörvényt, és vetessék fel a katalánt az EU hivatalos nyelveinek sorába. A szintén a kormány részét képező baloldali Podemos pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy nem hajlandók olyan költségvetést elfogadni, amely növelné a katonai kiadásokat.
Sánchez még az ellenzék vezetőjeként követelte egykor Mariano Rajoy akkori néppárti miniszterelnök lemondását, amiért az nem tudott költségvetést bemutatni. „Költségvetés nélkül nem lehet kormányozni” – fogalmazott akkoriban.
Az Európai Bizottság nem alkalmaz szankciókat Spanyolországgal szemben azért, mert immáron a harmadik évnek fut neki érvényes költségvetés nélkül.
Nyitókép: JAVIER SORIANO / AFP