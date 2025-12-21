Brüsszel botrányintézkedései romba döntötték a németek üdvöskéjét: soha nem látott válságban Stuttgart

Stuttgart, amelyet évtizedeken át a mérnöki kiválóság, a gazdasági stabilitás és a sváb pénzügyi fegyelem mintavárosaként emlegettek, súlyos költségvetési válságba sodródott – írta a Focus Online.

A város 2025 végére mintegy 785 millió eurós hiánnyal számol, miközben a következő években további százmilliós deficit fenyegetheti, ugyanis a pénzügyi tartalékok gyakorlatilag kimerültek. Ezzel lezárult az az időszak, amikor Stuttgart adósságmentes költségvetéssel működött.