költségvetés stuttgart mercedes - benz válság migráció

Brüsszel botrányintézkedései romba döntötték a németek üdvöskéjét: soha nem látott válságban Stuttgart

2025. december 21. 21:17

Strukturális törés rázza meg Stuttgartot, ahol az iparűzési adóbevételek csökkenése és a szociális kiadások növekedése egyszerre feszíti a költségvetést.

2025. december 21. 21:17
null

Stuttgart, amelyet évtizedeken át a mérnöki kiválóság, a gazdasági stabilitás és a sváb pénzügyi fegyelem mintavárosaként emlegettek, súlyos költségvetési válságba sodródott – írta a Focus Online.

A város 2025 végére mintegy 785 millió eurós hiánnyal számol, miközben a következő években további százmilliós deficit fenyegetheti, ugyanis a pénzügyi tartalékok gyakorlatilag kimerültek. Ezzel lezárult az az időszak, amikor Stuttgart adósságmentes költségvetéssel működött.

A kialakult helyzet nem egyszerű gazdálkodási hiba következménye, hanem mélyebb, strukturális problémák eredménye.

Stuttgart gazdasága ugyanis szorosan kötődik az autóiparhoz: itt fizet iparűzési adót a Mercedes-Benz, a Porsche és beszállítóik sora. Ez az ágazat hosszú időn keresztül stabil bevételeket és tervezhetőséget biztosított a város számára, ám ez az alap mára megingott. Az idei évben az eredetileg várt 1,2 milliárd euró helyett mindössze körülbelül 750 millió euró iparűzési adóbevétel folyhat be.

A visszaesés mögött az autóipar válsága áll: a Mercedes-Benz nyeresége 2025 első kilenc hónapjában csaknem a felére csökkent, míg a Porsche üzemi eredménye a korábbi milliárdokról alig 40 millió euróra zuhant. Mivel az iparűzési adó a város legfontosabb bevételi forrása, a vállalati profitok csökkenése közvetlenül sújtja Stuttgart költségvetését.

Ezzel párhuzamosan meredeken nőnek a szociális kiadások is. 

A bevándorlók integrációja, a gyermek- és ifjúságvédelem, az alapellátások, valamint a menekültek elhelyezése és gondozása mind olyan törvényben előírt feladatok, amelyekhez a város szerint nem érkezik elegendő szövetségi és tartományi forrás. Különösen a menekültek elszállásolása jelent egyre nagyobb terhet, mivel a lakhatásra, biztonságra és infrastruktúrára fordított költségek közvetlenül az önkormányzatot terhelik.

Frank Nopper főpolgármester szerint nem hirtelen összeomlás, hanem „kontrollált lassulás” várható, amelyet azonban mindenki meg fog érezni: szolgáltatáscsökkentések, elhalasztott beruházások, létszámleépítések, valamint adó- és díjemelések jöhetnek.

Nyitókép: THOMAS KIENZLE / AFP

