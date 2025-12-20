Kalandozás a „migránsgettóban”

„Az iszlamizáció, a hódítás tehát nem csak fegyverrel, terrorizmussal zajlik. És nem állíthatjuk, hogy a Molenbeekben élők mind terroristák vagy legalábbis szélsőséges iszlamisták lennének. A többségük vélhetően kedves, békés ember. De a lojalitásuk elsődlegessége nem lehet kérdéses. Nem a nekik otthont adó állam, és nem is annak állampolgárai, vagy úgy általában embertársaik felé nyilvánul meg. Hanem az iszlám felé. Allah és az ő prófétája felé.

A ruhaboltban is egy prédikátort látunk beszélni tévében. És amikor jön a parancs az imámtól, hogy mostantól ellenség az európai szomszéd (aki még nem tudott elköltözni a környékről), akkor aztán jönnek a sztorik, amik a hírekbe szoktak kerülni. (És utána az értetlenkedő szomszédok: »Én nem értem, hogy dobhatott le egy zsidó nőt az első emeleti erkélyről, én mindig rendes, udvarias embernek ismertem, mindig olyan szépen, illedelmesen köszönt.«)