01. 03.
szombat
Farkas Vajk Nicolás Maduro Venezuela Donald Trump Spanyolország Európai Unió Egyesült Államok

Szakértő a Mandinernek: az amerikaiak akarják játszani a főszerepet a venezuelai rendszerváltásban

2026. január 03. 22:11

Farkas Vajk szerint Nicolás Maduro ellenzékének kevés beleszólása lesz a dolgok alakulásába, a nyugati közvélemény pedig hiába morgolódik, nem ítéli el nyíltan az amerikai akciót.

2026. január 03. 22:11
null

A villámsebességgel zajló venezuelai helyzet kapcsán annyi biztos, hogy az amerikaiak sikeresen kiemelték Nicolás Maduro elnököt Caracasból, és úton van az Egyesült Államokba, ahol bíróság elég fogják állítani. Hogy a továbbiakban mire számíthat a dél-amerikai országot irányító szocialista rendszer, az egyszerű emberek és a külföldre kényszerült venezuelaiak milliói, arról Farkas Vajkot, az Alapjogokért Központ madridi irodavezetőjét kérdeztük.

Farkas Vajk megerősítette, hogy a Maduro ellen 2020 óta amerikai körözés van érvényben, és 50 millió dolláros vérdíjat tűztek ki a fejére.

A vádak drogkereskedelemről és terrorizmusról szólnak, ellene és a felesége ellen is”

– árulta el a szakértő, hozzátéve, hogy a pert várhatólag New York államban bonyolítják majd le, azt azonban jelenleg nehéz megjósolni, hogy milyen ítélet várhat a Donald Trump által diktátornak nevezett államfőre.

Az Alapjogokért Központ madridi irodavezetője Maduro elfogásában különösen érdekes mozzanatnak nevezte, hogy az elnököt mindenféle látványos ellenállás nélkül sikerült kiemelnie az amerikaiaknak:

Gyakorlatilag semmiféle ellenreakciót nem láthattunk, gyakorlatilag nem működött a légvédelem. Az amerikaiak úgy hatoltak be, mint kés a vajba, de azt nem tudni, hogy ez annak köszönhető, hogy valaki együttműködött velük, vagy csak ennyire felkészületlen a venezuelai hadsereg.”

Hozzátette: korábban intenzív próbálkozások történetek arra az USA részéről, hogy a hadsereg különböző szereplőit áfordítsák, beszervezzék, de nem tudni, hogy ez mennyire járt sikerrel. Mindenesetre az akció feltűnően simán ment végbe.

Ki ül a kormányrúdnál?

Farkas Vajk szerint egész mostanáig az is kérdéses volt, hogy ki vezeti tulajdonképpen az országot, mert Delcy Rodríguez alelnökről úgy hírlett, hogy Moszkvában tartózkodik.

Mindössze egy telefonos megszólalása volt eddig, amelyben megerősítette, hogy nem tudják, hol van Maduro. Az imént adták hírül, hogy Caracasban összeült egy védelmi tanács, amelyet az alelnök, a rendszer egyik fontos tartóoszlopa vezet”

– világított rá Rodríguez szerepére a szakértő. Az alelnök egy nyilatkozatot is közzétett, amelyben elfogadhatatlannak nevezte az USA beavatkozását, és követelte, hogy azonnal bocsássák szabadon Madurót.

Ilyen a közhangulat

Venezuela utcáin voltak ünneplő megmozdulások, az emberek egy része üdvözölte azt, ami Maduróval történt. De voltak kisebb, az amerikai intervencióval szembeni tüntetések is”

– fogalmazott Farkas Vajk, aki hangsúlyozta, hogy összecsapásokról, polgárháborús helyzetről nem lehet beszélni, de a rendszer még Maduro nélkül is működik.

Majd Amerika dönt

Az ellenzéki esélyekkel kapcsolatban a szakértő is megerősítette, hogy Trump eddigi nyilatkozata alapján nem túl valószínű, hogy az idén Nobel-békedíjjal kitüntetett, száműzetésben élő María Corina Machado – a rezsim ellen küzdők tényleges vezetője – ringbe szállhatna az elnöki pozícióért.

Arról, hogy a 2024-ben nagy valószínűséggel csalás következtében alul maradt, és Machado által is támogatott Edmundo González Urrutia egykori elnökjelöltnek, aki jelenleg szintén emigrációban, Spanyolországban él, mekkora esélye van, Farkas Vajk így nyilatkozott:

Az amerikaiak nyilván úgy vannak vele, hogy ők intézték el a dolgot, majd ők játszanak főszerepet a rendszerváltásban is.”

Hogy az utóbbi, hogy fog kinézni, azt szerinte még nehéz megmondani, egyelőre azt tudni, hogy Trump az olajkitermeléshez kötődő infrastruktúrát helyezi előtérbe.

Damoklész kardja a levegőben

Azzal kapcsolatban, hogy várható-e további katonai csapás, Farkas Vajk azt mondta, hogy amerikai részről a közlemények szerint egyelőre lezártnak tekintik a különleges műveletet,

viszont a kivezényelt csapatok továbbra is Venezuela partjainál maradnak, és nem lenne példa nélküli, ha újra bevetnék őket, mint mondjuk 1989-ben, Panamában.

Azonban Venezuela egy óriási ország, egy katonai megszállásnak viszonylag kicsi a realitása. De, ha nem az Egyesült Államok elképzelései szerint mennek a dolgok, akkor nem kizárt egy újabb hadművelet”

– fogalmazott a szakértő, aki szerint ez attól is nagyban függ, hogy viselkedik majd a rezsim.

A Nyugat fintorog

A nemzetközi reakciók kapcsán Farkas Vajk kiemelte, hogy az Európai Unió egy „kimért” nyilatkozatot adott ki a helyzettel kapcsolatban, mivel Brüsszel sem ismerte el legitim államfőnek Madurót, ám az eltávolításának módja mellett az európai vezetők nem tudtak teljes mellszélességgel kiállni. Ugyanakkor nem is ítélték el, és hangsúlyozták, hogy tiszteletben kell tartani a nemzetközi szabályokat.

A latin-amerikai térség országai a papírforma szerint reagáltak:

  • a megválasztott jobboldali chilei elnök és az argentin kormány üdvözölték, míg
  • a baloldali rendszerek – Kolumbiával az élen – elítélték az akciót.

Farkas Vajk külön érdekességként említette, hogy Európában a spanyol baloldali pártok reagáltak a legélénkebben az amerikai beavatkozása, mivel nekik vannak a legszorosabb kapcsolataik a venezuelai hatalommal, sőt, volt formáció, amit egyenesen venezuelai pénzből alapítottak:

A spanyol kormánykoalíció kisebbik pártja, a szélsőbaloldali Sumar kifejezetten elítélte az amerikai hadműveletet, a kormányt kívülről támogató szélsőbaloldali formációk pedig egyenesen arra szólították fel a kormányt, hogy szakítsa meg a diplomáciai kapcsolatot az Egyesült Államokkal.”

A szakértő hozzátette, hogy Venezuelából közel hétmillió ember menekült el az elmúlt 20 évben, amelyből közel 400 ezren élnek Spanyolországban.

Ők jelenleg – bár nem tudják, mit hoz a jövő – az utcákon ünneplik, hogy Madurót elvitték az amerikaiak”

– közölte Farkas Vajk.

„Most látunk először fényt” – Donald Trump olyat tett, amire senki sem mert gondolni, a venezuelai menekültek sírva ünnepelnek

Történelmi nap, ami mindent megváltoztat. Nicolás Maduro bilincsben, a feleségével együtt vitték el az amerikaiak. A Magyarországon élő venezuelai keresztények számára a kínzások, a szétszakított családok és az évek óta tartó rettegés után most először csillant fel a remény – de figyelmeztetnek: a diktátor bukása még nem a vége.

***

Fotó: Jim WATSON / AFP

akitiosz
2026. január 03. 23:21
"Szakértő a Mandinernek: az amerikaiak akarják játszani a főszerepet a venezuelai rendszerváltásban" Mi lenne a világgal szakértők nélkül? És főleg ezzel az újsággal.
Válasz erre
0
0
socialismo-e-muerte
2026. január 03. 23:13
Latin Amerikából a kokain és származékai vándorolnak északra. A kokain az elit drogja, akik jól megfizetik a dílereket. Ahol van kereslet ott a kínálat is megjelenik.
Válasz erre
0
0
bekeev-2025
2026. január 03. 22:59
Kolumbiát Escobar idejében sem akarták megszállni. Valahogy ott nincs annyi kokain...meg kőolaj.
Válasz erre
0
0
5m007h 0p3ra70r
2026. január 03. 22:53
» socialismo-e-muerte 2026. január 03. 22:34 Szakértők hada nélkül is világos az átlagos olvasónak, hogy mit akar a zUSA.« Az “átlagos olvasó” fél napja arcon pörög azt ismételgetve, hogy “dehát ezt nem teheti meg, de hiszen ez nem etikus, dehát nemzetközi jog”. » Az amerikai észjárás egyszerű mint a pofon. « Csak az előző mondatomat tudnám idebiggyeszteni, de nem akarom magam ismételni.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!