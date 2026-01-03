Szakértő a Mandinernek: az amerikaiak akarják játszani a főszerepet a venezuelai rendszerváltásban

A villámsebességgel zajló venezuelai helyzet kapcsán annyi biztos, hogy az amerikaiak sikeresen kiemelték Nicolás Maduro elnököt Caracasból, és úton van az Egyesült Államokba, ahol bíróság elég fogják állítani. Hogy a továbbiakban mire számíthat a dél-amerikai országot irányító szocialista rendszer, az egyszerű emberek és a külföldre kényszerült venezuelaiak milliói, arról Farkas Vajkot, az Alapjogokért Központ madridi irodavezetőjét kérdeztük.

Farkas Vajk megerősítette, hogy a Maduro ellen 2020 óta amerikai körözés van érvényben, és 50 millió dolláros vérdíjat tűztek ki a fejére.