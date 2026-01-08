Ft
Ft
-2°C
-5°C
Ft
Ft
-2°C
-5°C
01. 08.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 08.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
költségvetés nemzetgazdasági minisztérium otthon start program nagy márton adó

Üres az uniós kassza: Brüsszel január első felében rendezné tartozását Magyarország felé

2026. január 08. 18:19

Az Európai Bizottság likviditáshiányra hivatkozott.

2026. január 08. 18:19
null

Minden szükséges forrást tartalmazott a 2025-ös költségvetés a családokat, nyugdíjasokat és hazai kkv-kat támogató kormányzati programokhoz – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium.

Kiemelték: Magyarország pénzügyei rendezettek, így a kormány 2025-ben is minden szükséges forrást előteremtett ezekhez a programokhoz, beleértve 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron
  • a fix 3 százalékos Otthon Start Programot
  • a fix 3 százalékos kkv-hitelt, 
  • a családi adókedvezmény megemelését, 
  • a háromgyermekes anyák szja-mentességét, 
  • a nyugdíjasok 30 ezer forintos élelmiszer-utalványát
  • és a Demján Sándor Programot. 

Ezt is ajánljuk a témában

A kormány mindezt a költségvetés stabilitásának megőrzése mellett valósította meg, ami komoly eredmény a jelenlegi negatív külső gazdasági környezetben. 2025-ben magasabban teljesültek az adó- és járulékbevételek és az elkülönített állami pénzalapok is többletet mutattak. Tavaly az állam többet fordított a közlekedési és közüzemi szolgáltatásokra, gyógyító-megelőző, valamint nyugellátásokra is.

  • Az államháztartás központi alrendszere tavaly 5738,7 milliárd forintos hiánnyal zárt. 
  • A központi alrendszeren belül a központi költségvetés 5500,1 milliárd forintos hiányt, 
  • az elkülönített állami pénzalapok 7,3 milliárd forintos többletet, 
  • a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 245,9 milliárd forintos hiányt mutattak.

A Nagy Márton vezette minisztérium közleményében kiemelte,

a tavalyi pénzforgalmi hiányt 248 milliárd forinttal növelte, hogy az Európai Bizottság a közösségi büdzsé likviditáshiányára hivatkozva ekkora összeget nem utalt át december utolsó napjaiban, ezek az összegek várhatóan január első felében érkeznek meg. Mindezt figyelembe véve a pénzforgalmi hiány 2025-ben a tervezettek szerint alakult.

A 2024-es évhez viszonyítva a központi alrendszer adó- és járulékbevételei 8 százalékkal magasabban alakultak. Ezen belül a fogyasztáshoz kapcsolódó adóbevétel 9,5 százalékkal nőtt. A kamatkiadásokra tavaly 4197,8 milliárd forintot kellett kifizetni , ami 584,7 milliárd forinttal magasabb a 2024-es teljesítésnél.

Az állami közlekedési és közüzemi szolgáltatásokra fordított, összesen 2652,3 milliárd forint 344,5 milliárd forinttal magasabb a 2024-es kiadásnál. A teljesítési adatok magasabb összege – többek között – a gyorsforgalmi úthálózat rendelkezésre állási díjának szerződésből fakadó változásából, továbbá a Víziközmű-fejlesztési és Ellentételezési Alapból a víziközmű-szolgáltatók megnövekedett kifizetési igényeiből adódik. A lakossági energia rezsivédelmi szolgáltatás esetében 2024-hez viszonyítva csaknem azonos volt az éves támogatási igény.

Meghaladták a 2024-es összeget a nyugellátásokra és gyógyító-megelőző ellátásokra fordított kiadások is. 

December végéig – a 13. havi nyugdíjjal és ellátással együtt – nyugellátásokra és nyugdíjszerű ellátásokra összesen 7300,6 milliárd forint, míg gyógyító-megelőző ellátásokra 2916,3 milliárd forint kifizetése történt meg.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Nicolas TUCAT / AFP

Összesen 25 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
masikhozzaszolo
•••
2026. január 08. 20:08 Szerkesztve
/likviditáshiányára hivatkozva ekkora összeget nem utalt át december utolsó napjaiban, ezek az összegek várhatóan január első felében érkeznek meg./ Mármermér? Lett pénze? Ukrajna törlesztett? Honnan veszi Márton azt, hogy utalnak? Nem Navracsics ő, ez a szöveg foglalt Navracsicstól: jönnek az uniós pénzek, jönnek.. De rögös az út.. Defektük is van.
Válasz erre
0
0
zsugabubus-2
2026. január 08. 19:30
"nuevoreynuevaley 2026. január 08. 19:10 Jo kis cim ez, ahhoz kepest h 15 MILLIARD EUROS HIANYt csinalt a fidesz egyetlen ev alatt" Ennek a hiánynak (mióta is nem fizet az EU?) kb egy negyede Brüsszel "munkájának" köszönhető...
Válasz erre
2
1
madre79
•••
2026. január 08. 19:23 Szerkesztve
Mocskos EU! Ukrajnára van pénz?
Válasz erre
4
0
nuevoreynuevaley
2026. január 08. 19:10
Jo kis cim ez, ahhoz kepest h 15 MILLIARD EUROS HIANYt csinalt a fidesz egyetlen ev alatt Ez tobb mint a Brusszelben zarolt osszes penz, amit nem kaptok meg soha Ezert tomegsirba kerultok, ember
Válasz erre
0
7
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!