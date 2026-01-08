Üres az uniós kassza: Brüsszel január első felében rendezné tartozását Magyarország felé

Kasszát robbantottak Orbán Viktorék: súlyos milliárdok kerülnek kiosztásra (VIDEÓ)
Erről minden magyar családnak tudnia kell.
Az Európai Bizottság likviditáshiányra hivatkozott.
Minden szükséges forrást tartalmazott a 2025-ös költségvetés a családokat, nyugdíjasokat és hazai kkv-kat támogató kormányzati programokhoz – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium.
Kiemelték: Magyarország pénzügyei rendezettek, így a kormány 2025-ben is minden szükséges forrást előteremtett ezekhez a programokhoz, beleértve
A kormány mindezt a költségvetés stabilitásának megőrzése mellett valósította meg, ami komoly eredmény a jelenlegi negatív külső gazdasági környezetben. 2025-ben magasabban teljesültek az adó- és járulékbevételek és az elkülönített állami pénzalapok is többletet mutattak. Tavaly az állam többet fordított a közlekedési és közüzemi szolgáltatásokra, gyógyító-megelőző, valamint nyugellátásokra is.
A Nagy Márton vezette minisztérium közleményében kiemelte,
a tavalyi pénzforgalmi hiányt 248 milliárd forinttal növelte, hogy az Európai Bizottság a közösségi büdzsé likviditáshiányára hivatkozva ekkora összeget nem utalt át december utolsó napjaiban, ezek az összegek várhatóan január első felében érkeznek meg. Mindezt figyelembe véve a pénzforgalmi hiány 2025-ben a tervezettek szerint alakult.
A 2024-es évhez viszonyítva a központi alrendszer adó- és járulékbevételei 8 százalékkal magasabban alakultak. Ezen belül a fogyasztáshoz kapcsolódó adóbevétel 9,5 százalékkal nőtt. A kamatkiadásokra tavaly 4197,8 milliárd forintot kellett kifizetni , ami 584,7 milliárd forinttal magasabb a 2024-es teljesítésnél.
Az állami közlekedési és közüzemi szolgáltatásokra fordított, összesen 2652,3 milliárd forint 344,5 milliárd forinttal magasabb a 2024-es kiadásnál. A teljesítési adatok magasabb összege – többek között – a gyorsforgalmi úthálózat rendelkezésre állási díjának szerződésből fakadó változásából, továbbá a Víziközmű-fejlesztési és Ellentételezési Alapból a víziközmű-szolgáltatók megnövekedett kifizetési igényeiből adódik. A lakossági energia rezsivédelmi szolgáltatás esetében 2024-hez viszonyítva csaknem azonos volt az éves támogatási igény.
Meghaladták a 2024-es összeget a nyugellátásokra és gyógyító-megelőző ellátásokra fordított kiadások is.
December végéig – a 13. havi nyugdíjjal és ellátással együtt – nyugellátásokra és nyugdíjszerű ellátásokra összesen 7300,6 milliárd forint, míg gyógyító-megelőző ellátásokra 2916,3 milliárd forint kifizetése történt meg.
Nyitókép: Nicolas TUCAT / AFP