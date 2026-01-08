Üres az uniós kassza: Brüsszel január első felében rendezné tartozását Magyarország felé

A kormány mindezt a költségvetés stabilitásának megőrzése mellett valósította meg, ami komoly eredmény a jelenlegi negatív külső gazdasági környezetben. 2025-ben magasabban teljesültek az adó- és járulékbevételek és az elkülönített állami pénzalapok is többletet mutattak. Tavaly az állam többet fordított a közlekedési és közüzemi szolgáltatásokra, gyógyító-megelőző, valamint nyugellátásokra is.

Az államháztartás központi alrendszere tavaly 5738,7 milliárd forintos hiánnyal zárt.

A központi alrendszeren belül a központi költségvetés 5500,1 milliárd forintos hiányt,

az elkülönített állami pénzalapok 7,3 milliárd forintos többletet,

a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 245,9 milliárd forintos hiányt mutattak.

A Nagy Márton vezette minisztérium közleményében kiemelte,

a tavalyi pénzforgalmi hiányt 248 milliárd forinttal növelte, hogy az Európai Bizottság a közösségi büdzsé likviditáshiányára hivatkozva ekkora összeget nem utalt át december utolsó napjaiban, ezek az összegek várhatóan január első felében érkeznek meg. Mindezt figyelembe véve a pénzforgalmi hiány 2025-ben a tervezettek szerint alakult.

A 2024-es évhez viszonyítva a központi alrendszer adó- és járulékbevételei 8 százalékkal magasabban alakultak. Ezen belül a fogyasztáshoz kapcsolódó adóbevétel 9,5 százalékkal nőtt. A kamatkiadásokra tavaly 4197,8 milliárd forintot kellett kifizetni , ami 584,7 milliárd forinttal magasabb a 2024-es teljesítésnél.