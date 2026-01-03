Ft
Ft
2°C
-1°C
Ft
Ft
2°C
-1°C
01. 03.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 03.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
család édesanya kétgyermekes koncz zsófia kétgyermekes édesanya Magyarország jobboldal Fidesz Orbán Viktor

Kasszát robbantottak Orbán Viktorék: súlyos milliárdok kerülnek kiosztásra (VIDEÓ)

2026. január 03. 17:34

Erről minden magyar családnak tudnia kell.

2026. január 03. 17:34
null

A következő években fokozatosan minden kétgyermekes édesanyára kiterjesztjük az szja-mentességet – ismertette szombati Facebook-bejegyzésében a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára.

„Januárral újabb fontos családi adókedvezmények léptek életbe.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

Mostantól a 40 év alatti, kétgyermekes édesanyák is személyi jövedelemadó-mentességet kapnak”

– ismertette közösségi oldalán Koncz Zsófia. Az államtitkár szerint az intézkedés mintegy 120 ezer édesanyát érint, és érezhető anyagi könnyebbséget jelent a családok számára. „Egy átlagos keresetű édesanyának és családjának ez havonta nettó 109 ezer forinttal, évente pedig több mint 1,3 millió forinttal jelent több pénzt” – jegyezte meg az államtitkár.

Ezt is ajánljuk a témában

A nyitókép illusztráció. Fotó: Facebook / Orbán Viktor

A felvételt itt tudja megtekinteni:

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
steinamanger-2
2026. január 03. 18:02
Azt hittem hogy beismerő vallomásról olvasok majd, hiszen 15 éve ezt teszi. Abból lettek az ezermilliárdos vagyonok a fidesz vezetői, családtagjaik, haverjaik, rokonaik számára.
Válasz erre
1
0
bekeev-2025
2026. január 03. 17:57
hernadvolgyi-2bekeev-2025 2026. január 03. 17:55 Neked nőd sohasem volt , van és lesz, csira. Kössz a kioktatást, szüzike, de a fideszes fajtádnál a férfi segglyuk és a kisgyerekek a prioritás. :)
Válasz erre
2
0
auditorium
2026. január 03. 17:47
Micsoda bombasztikus cim: "Kasszát robbantottak OV-ék" !!!
Válasz erre
0
0
bekeev-2025
•••
2026. január 03. 17:42 Szerkesztve
Aprópénz a magyar nőstény zselléreknek, hitelből fedezve.
Válasz erre
0
3
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!