Kasszát robbantottak Orbán Viktorék: súlyos milliárdok kerülnek kiosztásra (VIDEÓ)

A következő években fokozatosan minden kétgyermekes édesanyára kiterjesztjük az szja-mentességet – ismertette szombati Facebook-bejegyzésében a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára.
„Januárral újabb fontos családi adókedvezmények léptek életbe.
Mostantól a 40 év alatti, kétgyermekes édesanyák is személyi jövedelemadó-mentességet kapnak”
– ismertette közösségi oldalán Koncz Zsófia. Az államtitkár szerint az intézkedés mintegy 120 ezer édesanyát érint, és érezhető anyagi könnyebbséget jelent a családok számára. „Egy átlagos keresetű édesanyának és családjának ez havonta nettó 109 ezer forinttal, évente pedig több mint 1,3 millió forinttal jelent több pénzt” – jegyezte meg az államtitkár.
