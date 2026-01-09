Ft
Ft
-3°C
-13°C
Ft
Ft
-3°C
-13°C
01. 09.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 09.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
költségvetés Márki-Zay Péter korrupció MI honvédség Ukrajna Európai Unió Egyesült Államok 444

A brüsszeli kassza üres, az ukrán aranybudi tele, amerikai akciót kér számon a kormányon a 444 esze

2026. január 09. 06:45

Az Európai Bizottság nem fizet, a korrupt ukrán politikus pedig tonnaszámra rejtegeti az aranyat Moszkvában. A csütörtök legolvasottabb hírei a Mandineren.

2026. január 09. 06:45
null

Az alábbi Mandiner-cikkeket olvasták a legtöbben január 8-án.

Brüsszel késve fizet Magyarországnak

Az Európai Bizottság 248 milliárd forinttal tartozik Magyarországnak, amelyet december végén – likviditáshiányra hivatkozva – nem utalt át. A Nemzetgazdasági Minisztérium szerint ez önmagában 248 milliárd forinttal növelte a tavalyi pénzforgalmi hiányt, ugyanakkor a költségvetés stabil maradt, és a 2025-ös évre tervezett család- és nyugdíjtámogatási programok fedezete biztosított.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

A tárca hangsúlyozta: a pénz várhatóan január első felében megérkezik, így a hiány a tervek szerint alakul. A magyar állam pénzügyei rendezettek, miközben az uniós büdzsé átmeneti fizetési nehézségekkel küzd.

Ezt is ajánljuk a témában

Moszkváig érnek az újabb ukrán korrupció szálai

Újabb megdöbbentő vagyonbevallás látott napvilágot Ukrajnában. Andrij Melnyik, az Állami Vagyonkezelő Alap egyik tisztviselője elismerte, hogy öt tonna aranyrudat birtokol, amelyeket – saját bevallása szerint – Moszkvában tárolnak.

Az arany értéke meghaladja több európai ország hivatalos aranytartalékát, miközben Melnyik éves fizetése mindössze egymillió hrivnya volt. A tisztviselő emellett ritkaföldfém-lelőhelyek tulajdonjogáról is beszámolt, részben olyan területeken, amelyek jelenleg orosz ellenőrzés alatt állnak.

Ezt is ajánljuk a témában

Amerikai külpolitikát kérnek számon Magyarországon

A Kormányinfón a 444 újságírója azt vetette fel, hogy Magyarországnak befolyásolnia kellene az Egyesült Államok külpolitikáját, különösen Venezuelával kapcsolatban. Gulyás Gergely miniszter erre reagálva világossá tette: Magyarország tudomásul veszi Washington döntéseit, de aligha van ráhatása a dél-amerikai geopolitikai folyamatokra.

A miniszter arra is felhívta a figyelmet, hogy miközben az Európai Unió napi szinten foglalkozik kínai nyilatkozatokkal, saját gazdasági érdekeit sem mindig képes hatékonyan érvényesíteni.

Ezt is ajánljuk a témában

„Csodafegyver” a tél ellen

A rendkívüli téli időjárás közepette a honvédség egy különleges eszközzel segíti a kárelhárítást. A Wisent 2 műszaki harcjármű a legnehezebb járművek mentésére is alkalmas, akár 80 tonnás harckocsikat is képes vontatni páncélozott védelem mellett.

A jármű daruja 32 tonnát emel, belső csörlője pedig több száz méteren képes terhelést mozgatni. A mentőjármű néhány óra alatt átalakítható teljes értékű műszaki géppé.

Ezt is ajánljuk a témában

Kínos lebukás Márki-Zay Péternél

A nap egyik legkellemetlenebb közéleti epizódja Márki-Zay Péterhez kötődik. A volt miniszterelnök-jelölt egy olyan közösségi médiás bejegyzést tett közzé, amelynek végén benne maradt a mesterséges intelligencia által használt zárómondat:

Ha szeretnéd, a következő lépésben…”

A hibát később javították, az előzmények azonban megmaradtak. A történet újabb kérdéseket vet fel az ellenzéki kommunikáció hitelességéről, és arról is, ki írja valójában ezeket a posztokat.

Ezt is ajánljuk a témában

***

Fotó: Petros Karadjias / POOL / AFP

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
totumfaktum-2
2026. január 09. 07:44
Nikikém nem véletlenül pont az ngo-tok támogatja az illegális migrációt, helyesen a népességcserét?
Válasz erre
0
0
salátás
2026. január 09. 07:42
Picnic Nikitotumfaktum-2 2026. január 09. 07:40 Mondj egy volt szocialista országot, ahol tömegesen vannak migránsok Csak a birkákat eteti OV azzal, h a migránsok nem beengedése miatt kapjuk a napi 1 millkiárdos büntetést ----------- birkának itt vagy egyből te, aki még azt se érti, amit lát
Válasz erre
0
0
totumfaktum-2
•••
2026. január 09. 07:35 Szerkesztve
Nikikém, brüsszeli segítséggel zsaroljátok a magyar embereket, és van pofikátok számonkérni hogy máshonnan pótolják azt, amitől külső beavatkozással megfosztjátok a magyar polgárokat? Kit akartok hülyének nézni kislányom? Azt hiszed mindenki olyan ostoba, mint az ngo-tok talpasai?
Válasz erre
1
0
Picnic Niki
•••
2026. január 09. 07:28 Szerkesztve
Nálunk a költségvetési hiány kb. 5740 milliárd és 39 százalékkal haladja meg az eredetileg tervezettet, csak a decemberi hiány 1668 milliárd forint lett De semmi baj, mert a napokban Magyarország 3 milliárd euró értékben bocsátott ki eurókötvényeket, amelyből 1 milliárd eurónyi zöld kötvény volt. A 2026. január 7-i kibocsátás iránt jelentős befektetői érdeklődés mutatkozott, háromszoros túljegyzéssel - közölte az Államadósság Kezelő Központ Azzal viszont nem dicsekednek, h lengyelek, csehek, szlovénok 3% alatti, mi meg 5% kamatot fizetünk
Válasz erre
0
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!