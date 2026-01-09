A brüsszeli kassza üres, az ukrán aranybudi tele, amerikai akciót kér számon a kormányon a 444 esze

Üres az uniós kassza: Brüsszel január első felében rendezné tartozását Magyarország felé
Az Európai Bizottság likviditáshiányra hivatkozott.
Az Európai Bizottság nem fizet, a korrupt ukrán politikus pedig tonnaszámra rejtegeti az aranyat Moszkvában. A csütörtök legolvasottabb hírei a Mandineren.
Az alábbi Mandiner-cikkeket olvasták a legtöbben január 8-án.
Az Európai Bizottság 248 milliárd forinttal tartozik Magyarországnak, amelyet december végén – likviditáshiányra hivatkozva – nem utalt át. A Nemzetgazdasági Minisztérium szerint ez önmagában 248 milliárd forinttal növelte a tavalyi pénzforgalmi hiányt, ugyanakkor a költségvetés stabil maradt, és a 2025-ös évre tervezett család- és nyugdíjtámogatási programok fedezete biztosított.
A tárca hangsúlyozta: a pénz várhatóan január első felében megérkezik, így a hiány a tervek szerint alakul. A magyar állam pénzügyei rendezettek, miközben az uniós büdzsé átmeneti fizetési nehézségekkel küzd.
Újabb megdöbbentő vagyonbevallás látott napvilágot Ukrajnában. Andrij Melnyik, az Állami Vagyonkezelő Alap egyik tisztviselője elismerte, hogy öt tonna aranyrudat birtokol, amelyeket – saját bevallása szerint – Moszkvában tárolnak.
Az arany értéke meghaladja több európai ország hivatalos aranytartalékát, miközben Melnyik éves fizetése mindössze egymillió hrivnya volt. A tisztviselő emellett ritkaföldfém-lelőhelyek tulajdonjogáról is beszámolt, részben olyan területeken, amelyek jelenleg orosz ellenőrzés alatt állnak.
A Kormányinfón a 444 újságírója azt vetette fel, hogy Magyarországnak befolyásolnia kellene az Egyesült Államok külpolitikáját, különösen Venezuelával kapcsolatban. Gulyás Gergely miniszter erre reagálva világossá tette: Magyarország tudomásul veszi Washington döntéseit, de aligha van ráhatása a dél-amerikai geopolitikai folyamatokra.
A miniszter arra is felhívta a figyelmet, hogy miközben az Európai Unió napi szinten foglalkozik kínai nyilatkozatokkal, saját gazdasági érdekeit sem mindig képes hatékonyan érvényesíteni.
A rendkívüli téli időjárás közepette a honvédség egy különleges eszközzel segíti a kárelhárítást. A Wisent 2 műszaki harcjármű a legnehezebb járművek mentésére is alkalmas, akár 80 tonnás harckocsikat is képes vontatni páncélozott védelem mellett.
A jármű daruja 32 tonnát emel, belső csörlője pedig több száz méteren képes terhelést mozgatni. A mentőjármű néhány óra alatt átalakítható teljes értékű műszaki géppé.
A nap egyik legkellemetlenebb közéleti epizódja Márki-Zay Péterhez kötődik. A volt miniszterelnök-jelölt egy olyan közösségi médiás bejegyzést tett közzé, amelynek végén benne maradt a mesterséges intelligencia által használt zárómondat:
Ha szeretnéd, a következő lépésben…”
A hibát később javították, az előzmények azonban megmaradtak. A történet újabb kérdéseket vet fel az ellenzéki kommunikáció hitelességéről, és arról is, ki írja valójában ezeket a posztokat.
Fotó: Petros Karadjias / POOL / AFP