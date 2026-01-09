A brüsszeli kassza üres, az ukrán aranybudi tele, amerikai akciót kér számon a kormányon a 444 esze

Moszkváig érnek az újabb ukrán korrupció szálai

Újabb megdöbbentő vagyonbevallás látott napvilágot Ukrajnában. Andrij Melnyik, az Állami Vagyonkezelő Alap egyik tisztviselője elismerte, hogy öt tonna aranyrudat birtokol, amelyeket – saját bevallása szerint – Moszkvában tárolnak.

Az arany értéke meghaladja több európai ország hivatalos aranytartalékát, miközben Melnyik éves fizetése mindössze egymillió hrivnya volt. A tisztviselő emellett ritkaföldfém-lelőhelyek tulajdonjogáról is beszámolt, részben olyan területeken, amelyek jelenleg orosz ellenőrzés alatt állnak.