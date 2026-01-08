A 444 újságírója bement a Kormányinfóra, és úgy leégette magát, hogy kis híján ott is maradt

A 444 riportere azt követelte a Kormányinfón, hogy Magyarország befolyásolja az amerikai külpolitikát. Gulyás Gergely ezzel kapcsolatban arról beszélt, hogy Magyarország tudomásul vette Donald Trump amerikai elnök külpolitikai döntését Venezuelával kapcsolatban. A miniszter hozzátette, Magyarország minden aktuális eseményről el fogja mondani, hogy mi az álláspontja, de elemzői véleményeket – például Grönland esetében – nem tud kommentálni.

Gulyás Gergely szerint egyébként is felesleges Magyarországon azt számon kérni, hogy Dél-Amerikában az Egyesült Államok milyen érdekeket érvényesít, hiszen aligha van erre ráhatásunk. Példaként említette, az is legalább ugyanennyire felesleges, amit az Európai Unió művel Kínával, hogy naponta foglalkozik azzal, milyen nyilatkozatokat tettek állami funkcionáriusok. A miniszter szerint ehelyett inkább az európai érdekeken alapuló előnyös gazdasági kapcsolatokat kellene fenntartani Kínával is.