A 444 újságírója bement a Kormányinfóra, és úgy leégette magát, hogy kis híján ott is maradt
2026. január 08. 15:22
Gulyás Gergely most is helyretette Herczeg Márkot.
2026. január 08. 15:22
A 444 riportere azt követelte a Kormányinfón, hogy Magyarország befolyásolja az amerikai külpolitikát. Gulyás Gergely ezzel kapcsolatban arról beszélt, hogy Magyarország tudomásul vette Donald Trump amerikai elnök külpolitikai döntését Venezuelával kapcsolatban. A miniszter hozzátette, Magyarország minden aktuális eseményről el fogja mondani, hogy mi az álláspontja, de elemzői véleményeket – például Grönland esetében – nem tud kommentálni.
Gulyás Gergely szerint egyébként is felesleges Magyarországon azt számon kérni, hogy Dél-Amerikában az Egyesült Államok milyen érdekeket érvényesít, hiszen aligha van erre ráhatásunk. Példaként említette, az is legalább ugyanennyire felesleges, amit az Európai Unió művel Kínával, hogy naponta foglalkozik azzal, milyen nyilatkozatokat tettek állami funkcionáriusok. A miniszter szerint ehelyett inkább az európai érdekeken alapuló előnyös gazdasági kapcsolatokat kellene fenntartani Kínával is.
A magyar külpolitikának pedig ez a célja minden nagyhatalommal.
Európai Bizottság által finanszírozott médiaprojekt részeként kap több mint 120 millió forintnak megfelelő eurót a 444 kiadója, a Magyar Jeti Zrt. Korábban a Városháza-gate egyik főszereplője egy hangfelvételen éppen erről beszélt, vagyis arról, hogy a magyar ellenzék mögött, így a 444 mögött is, külföldi erők és finanszírozók állnak.
A fővárosi botrány főszereplője akkor arra is kitért, hogy – a napokban Magyar Péter kampányába nyíltan beszálló – Bajnai Gordon a német és amerikai nagytőkés csoportok hazai embere, és nagyon jóban van a 444 főszerkesztőjével, Uj Péterrel.