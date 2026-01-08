Ft
Ft
-2°C
-5°C
Ft
Ft
-2°C
-5°C
01. 08.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 08.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
gulyás gergely magyarország kormányinfó donald trump 444

A 444 újságírója bement a Kormányinfóra, és úgy leégette magát, hogy kis híján ott is maradt

2026. január 08. 15:22

Gulyás Gergely most is helyretette Herczeg Márkot.

2026. január 08. 15:22
null

A 444 riportere azt követelte a Kormányinfón, hogy Magyarország befolyásolja az amerikai külpolitikát. Gulyás Gergely ezzel kapcsolatban arról beszélt, hogy Magyarország tudomásul vette Donald Trump amerikai elnök külpolitikai döntését Venezuelával kapcsolatban. A miniszter hozzátette, Magyarország minden aktuális eseményről el fogja mondani, hogy mi az álláspontja, de elemzői véleményeket – például Grönland esetében – nem tud kommentálni.

Gulyás Gergely szerint egyébként is felesleges Magyarországon azt számon kérni, hogy Dél-Amerikában az Egyesült Államok milyen érdekeket érvényesít, hiszen aligha van erre ráhatásunk. Példaként említette, az is legalább ugyanennyire felesleges, amit az Európai Unió művel Kínával, hogy naponta foglalkozik azzal, milyen nyilatkozatokat tettek állami funkcionáriusok. A miniszter szerint ehelyett inkább az európai érdekeken alapuló előnyös gazdasági kapcsolatokat kellene fenntartani Kínával is.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

A magyar külpolitikának pedig ez a célja minden nagyhatalommal.

Brüsszel önti a pénzt a baloldali hálózathoz tartozó sajtótermékeknek

 Európai Bizottság által finanszírozott médiaprojekt részeként kap több mint 120 millió forintnak megfelelő eurót a 444 kiadója, a Magyar Jeti Zrt. Korábban a Városháza-gate egyik főszereplője egy hangfelvételen éppen erről beszélt, vagyis arról, hogy a magyar ellenzék mögött, így a 444 mögött is, külföldi erők és finanszírozók állnak.

A fővárosi botrány főszereplője akkor arra is kitért, hogy – a napokban Magyar Péter kampányába nyíltan beszálló – Bajnai Gordon a német és amerikai nagytőkés csoportok hazai embere, és nagyon jóban van a 444 főszerkesztőjével, Uj Péterrel.

Ezt is ajánljuk a témában

***

Nyitókép: Képernyőfotó/M1/YouTube

Összesen 27 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
5m007h 0p3ra70r
2026. január 08. 15:57
Hencegmár úgy leégette magát hogy odakozmált.
Válasz erre
0
0
Héja
2026. január 08. 15:54
A 444-es fickó nem kérdezett, hanem pofátlankodott. Jobb társaságokbólaz ilyeneket szokás kicsapni, mint paraszt a hóra a taknyát.
Válasz erre
0
0
alex44
2026. január 08. 15:51
ja,ha jól tudom ez az a kukkoló gyerek aki az egyik riporter csajszit sutyiba lefotózta.
Válasz erre
4
0
koron-kivuliek
2026. január 08. 15:48
Aktivista. Az sem igaz amit kerdez.
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!