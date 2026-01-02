Jó hírek érkeznek Spanyolországból – ha ez bekövetkezik, annak minden magyar örülne

A Barcelona magyar kapusa elmondta, mikor védhet a sztárok között
Közös interjút adott testvérével.
Yaakobishvili Áronról jó hírek érkeznek Spanyolországból. A magyar kapussal a következő idényben már az első keretében számolhat a Barcelona.
A Mundo Deportivo beszámolója szerint az FC Barcelona háza táján nagyon elégedettek a spanyol másodosztályú Andorrának kölcsönadott magyar utánpótlás-válogatott kapusuk, Yaakobishvili Áron teljesítményével, aki a következő idényben már a gránátvörös-kékek első keretének tagja lehet.
A Barca tavaly tavasszal 2028-ig meghosszabbította a 19 éves magyar kapuvédő szerződését, mielőtt a felnőttek közötti állandó játéklehetőség reményében kölcsönadta őt. Yaakobishvilinek bejött a váltás, első számú kapusa a második ligában újonc Andorrának – amelynél középhátvédként bevethető testvére, a Gironától kölcsönvett Antal is a csapattársa –, az eddigi 14 mérkőzésén 17-szer vették be a kapuját, és három találkozót lehozott kapott gól nélkül. A másodosztályban
A Yaakobishviliről érkező jelentések nagyon pozitívak. Ha tartja ezt a szintet, akkor lehetséges, hogy a következő szezonban helye lesz a Barcelona felnőttkeretében. Nagy a bizakodás a jövőjét illetően. Az előző idényben Juliano Belletti ificsapatában kulcsjátékossá lépett elő, mindent jól csinált
– írja a Mundo Deportivo, amely a magyar kapust a „Yako” becenévvel illeti.
Ezt is ajánljuk a témában
Közös interjút adott testvérével.
A Barcelona jelenleg elég jól áll kapusfronton. Az első csapatnál ettől az évadtól az Espanyoltól megvásárolt Joan García az első számú kapus. Az ő egyik váltótársa Wojciech Szczesny, akivel tavaly 2027-ig szerződést hosszabbított a klub, a másik pedig a hosszú kihagyás után nemrégiben visszatérő Marc-André ter Stegen, de az ő jövője egyelőre bizonytalan, megfelelő ajánlat esetén elképzelhető, hogy januárban kölcsönadják. A negyedik számú kapuvédő a B-csapat keretéhez tartozó Diego Kochen. Rajtuk kívül Inaki Pena (Elche) és Ander Astralaga (Granada) is a Barca kötelékében áll, ők Yaakobishvilihez hasonlóan kölcsönben töltik ezt az idényt.
Nyitókép: Facebook / FC Andorra