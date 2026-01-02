Jó hírek érkeznek Spanyolországból – ha ez bekövetkezik, annak minden magyar örülne

A Mundo Deportivo beszámolója szerint az FC Barcelona háza táján nagyon elégedettek a spanyol másodosztályú Andorrának kölcsönadott magyar utánpótlás-válogatott kapusuk, Yaakobishvili Áron teljesítményével, aki a következő idényben már a gránátvörös-kékek első keretének tagja lehet.

A Barcelona felnőttcsapatában Joan García (a háttérben) és Wojciech Szczesny is Yaakobishvili Áron posztriválisa lehetne (Fotó: MANAURE QUINTERO / AFP)

A Barca tavaly tavasszal 2028-ig meghosszabbította a 19 éves magyar kapuvédő szerződését, mielőtt a felnőttek közötti állandó játéklehetőség reményében kölcsönadta őt. Yaakobishvilinek bejött a váltás, első számú kapusa a második ligában újonc Andorrának – amelynél középhátvédként bevethető testvére, a Gironától kölcsönvett Antal is a csapattársa –, az eddigi 14 mérkőzésén 17-szer vették be a kapuját, és három találkozót lehozott kapott gól nélkül. A másodosztályban