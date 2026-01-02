Ft
Ft
5°C
2°C
Ft
Ft
5°C
2°C
01. 02.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 02.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Yaakobishvili Áron FC Andorra Spanyolország Barcelona

Jó hírek érkeznek Spanyolországból – ha ez bekövetkezik, annak minden magyar örülne

2026. január 02. 15:49

Yaakobishvili Áronról jó hírek érkeznek Spanyolországból. A magyar kapussal a következő idényben már az első keretében számolhat a Barcelona.

2026. január 02. 15:49
null

A Mundo Deportivo beszámolója szerint az FC Barcelona háza táján nagyon elégedettek a spanyol másodosztályú Andorrának kölcsönadott magyar utánpótlás-válogatott kapusuk, Yaakobishvili Áron teljesítményével, aki a következő idényben már a gránátvörös-kékek első keretének tagja lehet.

Barcelona, Joan García, Wojciech Szczesny, Yaakobishvili Áron
A Barcelona felnőttcsapatában Joan García (a háttérben) és Wojciech Szczesny is Yaakobishvili Áron posztriválisa lehetne (Fotó: MANAURE QUINTERO / AFP)

A Barca tavaly tavasszal 2028-ig meghosszabbította a 19 éves magyar kapuvédő szerződését, mielőtt a felnőttek közötti állandó játéklehetőség reményében kölcsönadta őt. Yaakobishvilinek bejött a váltás, első számú kapusa a második ligában újonc Andorrának – amelynél középhátvédként bevethető testvére, a Gironától kölcsönvett Antal is a csapattársa –, az eddigi 14 mérkőzésén 17-szer vették be a kapuját, és három találkozót lehozott kapott gól nélkül. A másodosztályban 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron
  • neki a legjobb a védési hatékonysága (78.6 százalék) 
  • és a harmadik helyen áll a meccsenként kivédett lövések számában (3.93).

A Yaakobishviliről érkező jelentések nagyon pozitívak. Ha tartja ezt a szintet, akkor lehetséges, hogy a következő szezonban helye lesz a Barcelona felnőttkeretében. Nagy a bizakodás a jövőjét illetően. Az előző idényben Juliano Belletti ificsapatában kulcsjátékossá lépett elő, mindent jól csinált

– írja a Mundo Deportivo, amely a magyar kapust a „Yako” becenévvel illeti.

Ezt is ajánljuk a témában

Nagy a konkurencia a Barcelona kapujában

A Barcelona jelenleg elég jól áll kapusfronton. Az első csapatnál ettől az évadtól az Espanyoltól megvásárolt Joan García az első számú kapus. Az ő egyik váltótársa Wojciech Szczesny, akivel tavaly 2027-ig szerződést hosszabbított a klub, a másik pedig a hosszú kihagyás után nemrégiben visszatérő Marc-André ter Stegen, de az ő jövője egyelőre bizonytalan, megfelelő ajánlat esetén elképzelhető, hogy januárban kölcsönadják. A negyedik számú kapuvédő a B-csapat keretéhez tartozó Diego Kochen. Rajtuk kívül Inaki Pena (Elche) és Ander Astralaga (Granada) is a Barca kötelékében áll, ők Yaakobishvilihez hasonlóan kölcsönben töltik ezt az idényt.

Nyitókép: Facebook / FC Andorra

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!