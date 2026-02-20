Ft
Hírek
Vélemények
Hetilap
Liverpool Real Madrid Spanyolország Szoboszlai Dominik Philippe Coutinho

„Reméljük, Szoboszlai tanul a hibájából” – egyre jobban aggódnak Liverpoolban

2026. február 20. 14:46

Klopp szavaira figyelmeztetnek. Liverpoolban nem akarják, hogy az történjen Szoboszlaival, mint nyolc éve Coutinhóval.

2026. február 20. 14:46
null

Az elmúlt napokban a hazai és a nemzetközi sajtóban is egyre több cikk jelenik meg Szoboszlai Dominik kapcsán a Real Madrid érdeklődéséről. Tekintve, hogy a hússzoros angol labdarúgóklub egyik legjobb játékosává nőtte ki magát, valós félelme a szurkolóknak, hogy a nyáron elhagyja Liverpoolt, s Spanyolországban folytatja. Ez azóta forró téma, hogy kiderült, a Real a gyerekkori kedvenc csapata.

A Rousing The Kop egyik cikke a Vörösök korábbi játékosának, Philippe Coutinhónak az esetére figyelmeztet, és Jürgen Klopp szavait idézi, aki egyszer már elmagyarázta, miért lenne rossz döntés elhagyni a Liverpoolt.

Szoboszlai maradását akarják

„A Liverpool bízik abban, hogy Szoboszlai meghosszabbítja a szerződését, de múltbeli tapasztalataink alapján pontosan tudjuk, hogy egy spanyol óriás csábítása felkeltheti az érdeklődését.

Éppen ezért a magyar játékost emlékeztetni kell arra, amit egykoron Klopp Philippe Coutinhónak mondott, amikor el akarták csábítani”

– olvasható. Hozzáteszik: a német edző szavai talán még inkább igazak lehetnek Szoboszlaival, mint a brazillal kapcsolatban, akit 2018-ban az FC Barcelona környékezett meg, és végül vitt is el.

Mondtam neki, hogy maradj itt, és majd szobrot emelnek a tiszteletedre. Ha elmész máshova, a Barcelonába, a Bayern Münchenbe vagy a Real Madridba, ott csak egy újabb játékos leszel. Itt viszont annál sokkal több”

– hangsúlyozta Klopp Coutinhónak, aki ennek ellenére elfogadta a katalánok ajánlatát. Végül sem ott, sem máshol nem futotta be azt a karriert, amit sokan jósoltak neki, pedig több együttesben is megfordult. Most két napja, 33 évesen csapat nélkül van, miután felbontotta a szerződését a brazil Vasco da Gamával.

Szoboszlai állandó téma az nagol sajtóban
Szoboszlai állandó téma az nagol sajtóban (Fotó: Thibaud Moritz/AFP)

Remélhetőleg Szoboszlai tanul a hibájából”

– folytatódik a cikk, amely emlékeztetett arra, hogy akkoriban a Liverpool nem sok trófeát nyert, de ez most már egy sikeresebb időszak a klub életében, ahol a magyar játékos idővel csapakapitány lehet.

Esetében sokkal nagyobb esély van arra, hogy szobrot építsenek neki, amennyiben itt marad, és éveken át sikerre vezeti a csapatot.”

Nyitókép: Glyn Kirk/AFP

