„Reméljük, Szoboszlai tanul a hibájából” – egyre jobban aggódnak Liverpoolban

Liverpool vagy Real Madrid? – Szoboszlai helyzetét Holczer Ádám elemezte a Mandinernek
A Sport Tv szakértőjével arról beszélgettünk, milyen következményekkel járhat a szerződéshosszabbítás.
Klopp szavaira figyelmeztetnek. Liverpoolban nem akarják, hogy az történjen Szoboszlaival, mint nyolc éve Coutinhóval.
Az elmúlt napokban a hazai és a nemzetközi sajtóban is egyre több cikk jelenik meg Szoboszlai Dominik kapcsán a Real Madrid érdeklődéséről. Tekintve, hogy a hússzoros angol labdarúgóklub egyik legjobb játékosává nőtte ki magát, valós félelme a szurkolóknak, hogy a nyáron elhagyja Liverpoolt, s Spanyolországban folytatja. Ez azóta forró téma, hogy kiderült, a Real a gyerekkori kedvenc csapata.
A Rousing The Kop egyik cikke a Vörösök korábbi játékosának, Philippe Coutinhónak az esetére figyelmeztet, és Jürgen Klopp szavait idézi, aki egyszer már elmagyarázta, miért lenne rossz döntés elhagyni a Liverpoolt.
„A Liverpool bízik abban, hogy Szoboszlai meghosszabbítja a szerződését, de múltbeli tapasztalataink alapján pontosan tudjuk, hogy egy spanyol óriás csábítása felkeltheti az érdeklődését.
Éppen ezért a magyar játékost emlékeztetni kell arra, amit egykoron Klopp Philippe Coutinhónak mondott, amikor el akarták csábítani”
– olvasható. Hozzáteszik: a német edző szavai talán még inkább igazak lehetnek Szoboszlaival, mint a brazillal kapcsolatban, akit 2018-ban az FC Barcelona környékezett meg, és végül vitt is el.
Mondtam neki, hogy maradj itt, és majd szobrot emelnek a tiszteletedre. Ha elmész máshova, a Barcelonába, a Bayern Münchenbe vagy a Real Madridba, ott csak egy újabb játékos leszel. Itt viszont annál sokkal több”
– hangsúlyozta Klopp Coutinhónak, aki ennek ellenére elfogadta a katalánok ajánlatát. Végül sem ott, sem máshol nem futotta be azt a karriert, amit sokan jósoltak neki, pedig több együttesben is megfordult. Most két napja, 33 évesen csapat nélkül van, miután felbontotta a szerződését a brazil Vasco da Gamával.
Remélhetőleg Szoboszlai tanul a hibájából”
– folytatódik a cikk, amely emlékeztetett arra, hogy akkoriban a Liverpool nem sok trófeát nyert, de ez most már egy sikeresebb időszak a klub életében, ahol a magyar játékos idővel csapakapitány lehet.
Esetében sokkal nagyobb esély van arra, hogy szobrot építsenek neki, amennyiben itt marad, és éveken át sikerre vezeti a csapatot.”
Nem meglepetés, hogy ki van rá a legnagyobb hatással.
