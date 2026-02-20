„Reméljük, Szoboszlai tanul a hibájából” – egyre jobban aggódnak Liverpoolban

Az elmúlt napokban a hazai és a nemzetközi sajtóban is egyre több cikk jelenik meg Szoboszlai Dominik kapcsán a Real Madrid érdeklődéséről. Tekintve, hogy a hússzoros angol labdarúgóklub egyik legjobb játékosává nőtte ki magát, valós félelme a szurkolóknak, hogy a nyáron elhagyja Liverpoolt, s Spanyolországban folytatja. Ez azóta forró téma, hogy kiderült, a Real a gyerekkori kedvenc csapata.

A Rousing The Kop egyik cikke a Vörösök korábbi játékosának, Philippe Coutinhónak az esetére figyelmeztet, és Jürgen Klopp szavait idézi, aki egyszer már elmagyarázta, miért lenne rossz döntés elhagyni a Liverpoolt.