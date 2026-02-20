Lerántották a leplet a Szoboszlai-titokról Liverpoolban: rendszeresen ezt teszi a magyar középpályás

Ekkora dicséretet sem kapott még Szoboszlai Szalahtól – ebben minden benne van (VIDEÓ)
A Liverpool legendája agyondicsérte a magyarok kiválóságát.
Rendkívül versenyképesnek tartják válogatottunk csapatkapitányát a Mersey partján, egy olyan személynek, aki mindig meg akarja mutatni magát. Szoboszlai Dominik az elsők között érkezik az edzésekre és akár Magyarországra is elkocoghatna.
Ahogy arról beszámoltunk, Szoboszlai Dominikot méltató cikket tett közé a BBC, amely többek között a magyar válogatott futballista profizmusáról és a társak véleményéről is ír.
A terjedelmes cikk megemlítette, hogy Szoboszlai karján egy Steven Gerrard-idézet olvasható: „A tehetség isteni áldás, de hihetetlen akarat és alázat nélkül semmit sem ér”. A magyar válogatott futballistája tehát jó okkal választotta a legenda nyolcas számú mezét, amit egyébként az érkezése előtt Alexis Mac Allister is megkaphatott volna, de nem akarta.
Aztán arról esik szó, hogy a 25 éves játékos ebben az idényben főszereplővé lépett elő a Liverpoolban. A múlt hétvégén megszerezte a tizedik gólját is ebben a kiírásban, és emellett már hét gólpassznál jár. A Mandiner is idézte, és a BBC is megemlítette, hogy megjegyezték neki, gerrardos idényt fut, de ő ezt inkább udvariasan elutasította, mert a saját történetét írja.
Szoboszlainál eddig csak a csatár Hugo Ekitiké szerzett több gólt és csak a csapatkapitány Virgil van Dijk játszott több percet ebben az idényben – barátja, Mohamed Szalah pedig úgy írta le őt, mint a világ egyik legjobb középpályása”
– áll a BBC cikkében, amely hozzátette, hogy bár a magyar játékos a saját útját járja, vannak hasonlóságok közte és Gerrard között.
Aztán arról esett szó, hogy Szoboszlai nem mindig játszik a kedvenc, tízes posztján, de ennek ellenére egyre több gólt szerez. Az Arsenalnak és a Manchester Citynek például úgy lőtt pazar szabadrúgásgólt, hogy jobbhátvéd volt.
Az állandóság és a teljesítmény terén is egyértelműen előre lépett.”
A BBC azt is kijelenti, hogy a Liverpool viharos idényében sok találgatás folyik Szalah, Ibrahima Konaté és Andrew Robertson jövőjéről, de talán a legfontosabb feladat Szoboszlai alig két és fél év múlva járó kontraktusának a meghosszabbítása. Itt idézik Marco Rossi friss nyilatkozatát, amelyben a magyar válogatott szövetségi kapitánya elárulta, hogy Szoboszlai gyerekkori álma a Real Madridban játszani, és arra is felhívták a figyelmet, hogy a blancók sztárja, Vinícius Júnior nemrég Szoboszlait nevezte meg, mint a klubon kívüli legjobb barátját a futballban. Ügynöke, Esterházy Mátyás azonban Magyarországon elárulta, nem keresnek másik csapatot neki.
A BBC írása szerin azok, akik minden nap látják Szoboszlait, rendkívül versenyképesnek jellemzik őt, és egy olyan személynek, aki vágyik arra, hogy kitűnjön.
Szoboszlai rendszeresen az elsők között érkezik az edzésekre, és egyáltalán nem meglepő, hogy mindig a legjobbak között végez el a különböző futási és fizika teszteken. Egyetlen Liverpool-játékos sem tett meg annyi távolságot a meccseken, mint ő.”
Magyar válogatott csapattársa nemrég egy videóban úgy fogalmazott, hogy Szoboszlai 400 méteres futó lenne, ha nem lenne futballista.
Úgy kocoghatna el Liverpoolból Magyarországra, hogy el sem fárad”
– jegyezte meg Kerkez Milos viccesen.
A BBC azzal folytatta, hogy Szoboszlai eltökélt ember, de Szalah – aki a karrierjével nagyon magasra tette a lécet – nagy hatással volt rá. A pályán kívül is sok időt töltenek együtt, egymás házában is többször megfordulnak.
A cikk Szoboszlai Barnsley elleni gólt eredményező hibájáról is írt, hogy az egyik szakértő tiszteletlennek nevezte őt, amiért a tizenhatoson belül próbálta meg visszahúzni a labdát. A hírek szerint Arne Slot vezetőedző az eset miatt négyszemközt elbeszélgetett magyar játékosával.
Arról is olvasni, hogy Szoboszlai – akinek a legjobb évei még csak most következnek – már 22 évesen megkapta a magyar válogatott csapatkapitányi karszalagját, és idővel a Liverpoolnál is így járhat.
a lehetőség adott.
Slot is elismerte, hogy ott van benne potenciál, de még sokat kell fejlődnie, elsősorban a „hangoskodás” terén. A szavait korábban mi is idéztük.
A holland edző arra is reagált, hogy Szalah a világ egyik legjobb játékosának nevezte Szoboszlait.
Szoboszlai a mostani idényben már most több percet játszott, mint a teljes 2023–2024-es kiírásban és mindössze 302 percre van attól, hogy beállítsa a tavalyit.
Van Dijk szintén méltatta őt, hogy példát mutat a társaknak, és hogy szép jövő áll előtte a Liverpoolban.
Végezetül Jürgen Klopp szavaira is utaltak, aki Szoboszlai megszerzésekor úgy fogalmazott, hogy ez egy olyan transzfer volt, ami a jelen mellett a jövőről is szól. A Vörösök pedig azon vannak, hogy ez így is maradjon.
Nyitókép: Thibaud Moritz/AFP