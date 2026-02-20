Lerántották a leplet a Szoboszlai-titokról Liverpoolban: rendszeresen ezt teszi a magyar középpályás

Szoboszlainál eddig csak a csatár Hugo Ekitiké szerzett több gólt és csak a csapatkapitány Virgil van Dijk játszott több percet ebben az idényben – barátja, Mohamed Szalah pedig úgy írta le őt, mint a világ egyik legjobb középpályása”

– áll a BBC cikkében, amely hozzátette, hogy bár a magyar játékos a saját útját járja, vannak hasonlóságok közte és Gerrard között.

Aztán arról esett szó, hogy Szoboszlai nem mindig játszik a kedvenc, tízes posztján, de ennek ellenére egyre több gólt szerez. Az Arsenalnak és a Manchester Citynek például úgy lőtt pazar szabadrúgásgólt, hogy jobbhátvéd volt.

Az állandóság és a teljesítmény terén is egyértelműen előre lépett.”

A BBC azt is kijelenti, hogy a Liverpool viharos idényében sok találgatás folyik Szalah, Ibrahima Konaté és Andrew Robertson jövőjéről, de talán a legfontosabb feladat Szoboszlai alig két és fél év múlva járó kontraktusának a meghosszabbítása. Itt idézik Marco Rossi friss nyilatkozatát, amelyben a magyar válogatott szövetségi kapitánya elárulta, hogy Szoboszlai gyerekkori álma a Real Madridban játszani, és arra is felhívták a figyelmet, hogy a blancók sztárja, Vinícius Júnior nemrég Szoboszlait nevezte meg, mint a klubon kívüli legjobb barátját a futballban. Ügynöke, Esterházy Mátyás azonban Magyarországon elárulta, nem keresnek másik csapatot neki.