Nyugalom! Átment a Mercosur-deal, és ezzel egyáltalán nem járunk rosszul

Az elmúlt néhány hónapban az európai mezőgazdasági lobbi kifejezetten hatékony volt abban, hogy felnagyítsa az egyezmény mezőgazdaságra gyakorolt hatását,

és úgy láttassa, mintha a deallel az autóipar érdekeiért cserébe az EU feladná a mezőgazdaság érdekeit. Ez azonban nincs így, agrárkatasztrófa egyáltalán nem várható – már csak azért sem, mert a mezőgazdasági érdekképviseletek hihetetlen ügyességgel érvényesítették a tárgyalási folyamat ezer és egy köre alatt az érdekeiket, így aztán lényegében tényleg semmi sem maradt az egyezményben, ami az európai gazdák számára sérelmes lehetne. Az élelmiszerbiztonsági aggályok – azaz hogy a megállapodással mindenféle ellenőrizetlen pampai gyom bejuthatna az EU-ba – sem megalapozottak,

az összes uniós élelmiszerbiztonsági szabály érvényes marad az összes importált élelmiszerre, így a latin-amerikai élelmiszerekre is.

Nem változtat tehát az uniós GMO-helyzeten sem semmit a deal.

Ad viszont egy lehetőséget arra, hogy a Trump akaratából szűkülő amerikai és a brüsszeli vezetés által helytelen módon egyre inkább feladott kínai piac helyett a komoly közép- és felső-középosztálybeli fogyasztói bázissal rendelkező latin-amerikai piacokon fogjon pozíciót az európai ipar (és, megjegyzem tisztelettel, a mezőgazdaság is). A vámcsökkentés mértéke óriási: