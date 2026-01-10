Nyugalom! Átment a Mercosur-deal, és ezzel egyáltalán nem járunk rosszul

Ezek a számok nőnek igen jelentős mértékben, ha a vám jelentette versenyhátrányunk végre megszűnik.
S hogy oda kell-e ezért adnunk az élelmiszerpiacunkat szalmakalapos brazil erdőirtóknak? Korántsem. Vámmentessé vagy szinte vámmentessé csupán három, egyébként is alacsony vámmal védett termékcsoportot teszünk: a zöldség-gyümölcsöt (6,4-ről 0,5 százalékra), valamint az élő, friss és feldolgozott halat (nullára 5,7, illetve 16,6 százalékról). A magyar gazdáknak tehát meg kell küzdeniük azzal, hogy a világ másik végéről ideszállított, a magyarhoz nem fogható zöldség és gyümölcs potenciálisan 5,9 százalékkal olcsóbb lesz,
valamint, hogy olyan halak, amik Magyarországon nem élnek, vámmentesen érkezhetnek majd az országba. Ez volna maga az agrárkatasztrófa.
Az érzékeny termékkategóriákat ugyanis ezer meg egy módon zárja el Mercosurtól az egyezmény. Búzára és bárányhúsra érvényben maradnak az eddigi magas vámok. A rizs vámcsökkentése combos 1,3 százalékot tesz ki (7,6-ról 6,3 százalékra). És akkor ott vannak a mennyiségi kvótákkal védett termékek: valóban kedvező vámot az EU a Mercosur-országok mezőgazdasági termelőinek csak igazán kis mennyiségű termékre ad. Marhából évi 99 ezer tonnára (az EU termelésének 1,5 százalékára), sertésből 25 ezer tonnára (0,1 százalék), baromfiból 180 ezer tonnára (1,3 százalék). Az ezen felüli mennyiségeken a vám továbbra is szinte versenyt ellehetetlenítően magas marad. De a gazdák még ennél többet is elértek: ha az EU-snál minimum 5 százalékkal olcsóbb latin-amerikai termékek importja három évig átlagosan 5 százalékkal nő, vagy miattuk 5 százalékkal csökkennek az európai árak, a Bizottság a helyzetet négy hónap alatt kivizsgálja, és visszavonja még ezeket a kedvezményeket is. Bónusz, hogy emellett 344 európai élelmiszertermék kap földrajzi eredetvédelmet: ezen termékek (Magyarország esetében a téliszalámi, a tokaji bor, a pálinka és ezen belül még külön a törkölypálinka) latin-amerikai koppintásait mostantól egyáltalán nem lehet árulni sem az EU-ban, sem a Mercosur országaiban.