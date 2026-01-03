Ha értelmes kormánykritikát keres, ide kattintson! Beszélnünk kell a magyar növekedésről

A harmadik, hogy Magyarország első és legfontosabb növekedési korlátja az elégtelen minőségű humántőke, s mivel az egyetemek reformja az alapítványosítással már megtörtént, a pocsék humántőkét most már kizárólag a közoktatás termeli. A magyar növekedés ma már kevésbé múlik a Nemzetgazdasági Minisztérium intézkedésein, mint a közoktatási államtitkárságéin.

Nem tartható a mostani érettségi, nem tartható a mostani tantárgystruktúra, nem tartható a poroszosnak hazudott, de valójában sem a porosz, sem a finn, sem a kelet-ázsiai rendszerek előnyeit nem bíró, huszadik századi közoktatási csődtömegünkben semmi sem.

Ahogy az egyetemeket, a szakképzést és a HUN-REN-t, úgy a közoktatást is a nemzetgazdaság igényeihez kell végre igazítani, életre, sikerre, innovációra nevelni, és megtalálni a kultúra továbbörökítésének hatékony módjait a gyalázatosan hatékonytalan jelenlegiek helyett. Mikor máskor kellene belevágni egy teljesítményelvű közoktatási reformba, ha nem most, amikor a tanári fizetések végre rendben vannak, s az immáron tisztességesen megfizetett tanári kartól most már joggal lehet el is várni valamit?

Növekedési korlát helyett a növekedés motorjává kell tenni a magyar oktatást – akinek Finnország nem tetszik, az vegyen példát vérmérséklete szerint Lengyelországról, Szingapúrról, Kínáról, Dél-Koreáról vagy az MCC-ről.

Az európai szintű tanárbérek szépek és fontosak, de a huszonegyedik század huszonhatodik évét kezdtük el, ideje volna átvontatni oda tartalmi értelemben is a magyar közoktatást.

És volna itt még egy negyedik apróság, amit a kormány Navracsics Tibor szájával meg is ígért már: az önkormányzati finanszírozás rendbetétele. Magyarország legrosszabb útjai önkormányzati utak, Magyarország legmúltszázadibb közigazgatási eljárásai a sajnálatos módon az önkormányzatoknál maradt hatósági eljárások. Miközben a központi államigazgatás digitalizációja már köröket ver a németre, önkormányzati parkolási bérletet venni, önkormányzati adót befizetni, házasságot kötni még mindig olyan, mint az 1990-es évek Magyarországán.

A lengyel felzárkózás nagy tanulsága, hogy megfelelő önkormányzati finanszírozás, megfelelő szabályok és megfelelő hatáskörök birtokában – azaz nem úgy, ahogy akár 2010 előtt, akár 2017 óta Magyarországon zajlik az önkormányzati politika – az önkormányzatok is a növekedés motorjaivá tudnak válni. Nem véletlenül beszél erről folyamatosan az egyik legsikeresebb fideszes polgármester, Cser-Palkovics András.

Ez sem csupán európai találmány, egy kínai polgármester sikerességét is az országos GDP-növekedéshez való helyi hozzájárulás alapján mérik, el is csapják, ha nem ér el ebben sikereket.

Egyszerű sorvezetőt ajánlok a magyar növekedés beindításához: ha valamiben Finnország, Lengyelország és Kína egyetért, az valószínűleg Magyarország számára is jó politika.

Most, egy nagy válság után, bizonyosan egy új kormányzati ciklus és remélhetőleg egy újabb növekedési korszak elején nyugodtan gondolkodhatunk arról, hogy merre van Magyarország számára az előre. Szerintem erre van: a szabályrendszer kiszámíthatósága, a még néhány százalékpontnyi felzárkózás után bevezetendő, de már most megcélzott euró, a jobb iskola és az önkormányzati reneszánsz felé, a jelenlegi helyes és jó adórendszer megtartása mellett. Ez nem a hisztérikus putyinofóbiából elkövetett energetikai öngyilkosság, a többkulcsos adó, a nyugdíjreform és a gazdaság agyonszabályozásának brüsszeli útja, hanem minden sikeres ország útja nyugaton és keleten. S a Magyarország körül végre javuló nemzetközi helyzetben egy helytelen európai politikáknak nem lekötelezett kormány képes és köteles el is indulni rajta.

Nyitókép: MTI/Faludi Imre

***