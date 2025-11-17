Ft
11. 17.
hétfő
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Orbán Viktor gazdaságpolitika

Orbán Viktor: Nem fogadjuk el Brüsszel háborús gazdaságpolitikáját

2025. november 17. 10:37

A vállalkozásokat támogató, 80-90 milliárd forintos adó- és bürokráciacsökkentésben állapodott meg a kormány és a kamara.

2025. november 17. 10:37
null
Nagy Kristóf

Megújította együttműködését a kormány és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. Ennek keretében 11 pontos megállapodásról egyezett meg Orbán Viktor miniszterelnök és Nagy Elek, a kamara elnöke. A 80-90 milliárd forintos csomag adókedvezmények és bürokráciacsökkentés formájában támogatja a magyar vállalkozásokat – jelentette be hétfőn Orbán Viktor miniszterelnök és Nagy Elek, az MKIK elnöke. A kormányfő kiemelte, 

Magyarország úgy döntött, nem csatlakozik Brüsszel háborús gazdaságpolitikájához, hanem továbbra is nemzeti gazdaságpolitikát építünk. 

Orbán Viktor felidézte, Európában bevallottan egy háborús gazdaság felépítése a terv, erről fogadnak el dokumentumokat a vezetők, erről nyilatkoznak. Ennek része Ukrajna uniós csatlakozása, hadseregének fegyverben tartása, a következő uniós költségvetés 20-25 százalékának Ukrajnába irányítása. Magyarország dilemmája, hogyan reagáljon a helyzetre: fogadja el és illeszkedjen bele, vagy ne fogadja el, de lehetséges, hogy ebből kimaradunk és brüsszeli helyett nemzeti gazdaságpolitikát építünk? – tette fel a kérdést a miniszterelnök.

Korábban hoztunk egy döntést, úgy ítéltük meg, Magyarország képes a brüsszeli háborús gazdaságpolitika helyett egy nemzeti gazdaságpolitika építésére. 

Úgy ítéltük meg, lehetséges folytatni azt a gazdaságpolitikát, ami nem a háború felé megy, hanem Magyarország nemzeti gazdasági érdekeit követi. A korábban kitűzött célokat nem akarjuk feladni

– hangsúlyozta Orbán Viktor, kiemelve, hogy a háború hatása rossz hatással van az EU-s és magyar gazdaságra, de így is ki lehet tartani a nem háborús gazdaságpolitika mellett. 

Régen várt könnyítést kapnak a hazai vállalkozások

A kormány és az MKIK 11 pontról döntött, a megállapodás hatására összesen 80-90 milliárd forint marad a hazai vállalkozásoknál.

  • Az alanyi áfamentesség lépcsőzetes emelése, 2026-ban 20 millió, 2027-ben 22 millió, 2028-ban pedig 24 millió forintra;
  • Nő az egyéni vállalkozók elszámolható költséghányada jövőre 45, 2027-ben 50 százalékra;
  • A főállású egyéni vállalkozóknál csökken a szocho-alap, 140 ezer vállalkozást érint a lépés;
  • Bővül a kisvállalati adóra (KIVA) jogosultak köre, ez 4-5 ezer vállalkozónak kedvez;
  • 100 milliós adókedvezmény a környezeti károk helyreállítására és a zöld beruházások támogatására;
  • Adókedvezményt kapnak a magyar energiaellátók az infrastruktúra korszerűsítésére;
  • A kiskereskedelmi adó határsávjai emelkednek, 3500 vállalkozásnak jelent kedvezőbb adózást;
  • Fél évvel eltolja a kormány az üzemanyagok jövedékiadó-emelését;
  • Csökken a vállalkozók adminisztrációs terhe, tao-előleg értékhatárát 5 milliárdról 20 milliárdra emelik;
  • Megemelik a mikrogazdálkodók egyszerűsített beszámolójának értékhatárát 150-ről 180 millióra, ez 10 ezer vállalkozást érint;
  • 80 ezer egyéni vállalkozónak speciális adminisztráció-csökkentést vezet be a NAV: automatikusan elvégzi a biztosítottak bejelentését, és negyedévesre csökken a szocho és járulékbevallás időtartama.
     

A 80-90 milliárdos, 11 pontos csomag forrása a megemelt bankadó – közölte a miniszterelnök. Vita várható a magyar politikában, meddig terhelhető a bankszektor és milyen legyen a termelő iparágak és a pénzügyi szektor adóztatásának aránya. Stabil bankrendszer nélkül nem elképzelhető stabil gazdaságpolitika. A csomag több mint 200 ezer vállalkozást érint.

Nagy Elek, az MKIK elnöke felidézte, a kamara szemléletváltásának köszönhetően szorosan együttműködik a vállalkozásokkal és figyelembe veszi véleményüket a döntéshozatalban és ezek alapján tesz javaslatot a kormánynak. A jövőben a kormány konkrét gazdaságpolitikai döntésekhez is jogköröket adhat a kamarának.

Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

 

