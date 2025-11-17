Orbán Viktor: Nem fogadjuk el Brüsszel háborús gazdaságpolitikáját

Megújította együttműködését a kormány és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. Ennek keretében 11 pontos megállapodásról egyezett meg Orbán Viktor miniszterelnök és Nagy Elek, a kamara elnöke. A 80-90 milliárd forintos csomag adókedvezmények és bürokráciacsökkentés formájában támogatja a magyar vállalkozásokat – jelentette be hétfőn Orbán Viktor miniszterelnök és Nagy Elek, az MKIK elnöke. A kormányfő kiemelte,

Magyarország úgy döntött, nem csatlakozik Brüsszel háborús gazdaságpolitikájához, hanem továbbra is nemzeti gazdaságpolitikát építünk.

Orbán Viktor felidézte, Európában bevallottan egy háborús gazdaság felépítése a terv, erről fogadnak el dokumentumokat a vezetők, erről nyilatkoznak. Ennek része Ukrajna uniós csatlakozása, hadseregének fegyverben tartása, a következő uniós költségvetés 20-25 százalékának Ukrajnába irányítása. Magyarország dilemmája, hogyan reagáljon a helyzetre: fogadja el és illeszkedjen bele, vagy ne fogadja el, de lehetséges, hogy ebből kimaradunk és brüsszeli helyett nemzeti gazdaságpolitikát építünk? – tette fel a kérdést a miniszterelnök.

Korábban hoztunk egy döntést, úgy ítéltük meg, Magyarország képes a brüsszeli háborús gazdaságpolitika helyett egy nemzeti gazdaságpolitika építésére.