Orbán Viktor: Nem fogadjuk el Brüsszel háborús gazdaságpolitikáját

Futótűzként söpört végig a világsajtóban, mik történnek Ukrajnában: a brit lapnak erről is Orbán Viktor jutott eszébe
Újra nagyot ment a The Guardian.
A vállalkozásokat támogató, 80-90 milliárd forintos adó- és bürokráciacsökkentésben állapodott meg a kormány és a kamara.
Megújította együttműködését a kormány és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. Ennek keretében 11 pontos megállapodásról egyezett meg Orbán Viktor miniszterelnök és Nagy Elek, a kamara elnöke. A 80-90 milliárd forintos csomag adókedvezmények és bürokráciacsökkentés formájában támogatja a magyar vállalkozásokat – jelentette be hétfőn Orbán Viktor miniszterelnök és Nagy Elek, az MKIK elnöke. A kormányfő kiemelte,
Magyarország úgy döntött, nem csatlakozik Brüsszel háborús gazdaságpolitikájához, hanem továbbra is nemzeti gazdaságpolitikát építünk.
Orbán Viktor felidézte, Európában bevallottan egy háborús gazdaság felépítése a terv, erről fogadnak el dokumentumokat a vezetők, erről nyilatkoznak. Ennek része Ukrajna uniós csatlakozása, hadseregének fegyverben tartása, a következő uniós költségvetés 20-25 százalékának Ukrajnába irányítása. Magyarország dilemmája, hogyan reagáljon a helyzetre: fogadja el és illeszkedjen bele, vagy ne fogadja el, de lehetséges, hogy ebből kimaradunk és brüsszeli helyett nemzeti gazdaságpolitikát építünk? – tette fel a kérdést a miniszterelnök.
Korábban hoztunk egy döntést, úgy ítéltük meg, Magyarország képes a brüsszeli háborús gazdaságpolitika helyett egy nemzeti gazdaságpolitika építésére.
Úgy ítéltük meg, lehetséges folytatni azt a gazdaságpolitikát, ami nem a háború felé megy, hanem Magyarország nemzeti gazdasági érdekeit követi. A korábban kitűzött célokat nem akarjuk feladni
– hangsúlyozta Orbán Viktor, kiemelve, hogy a háború hatása rossz hatással van az EU-s és magyar gazdaságra, de így is ki lehet tartani a nem háborús gazdaságpolitika mellett.
A kormány és az MKIK 11 pontról döntött, a megállapodás hatására összesen 80-90 milliárd forint marad a hazai vállalkozásoknál.
A 80-90 milliárdos, 11 pontos csomag forrása a megemelt bankadó – közölte a miniszterelnök. Vita várható a magyar politikában, meddig terhelhető a bankszektor és milyen legyen a termelő iparágak és a pénzügyi szektor adóztatásának aránya. Stabil bankrendszer nélkül nem elképzelhető stabil gazdaságpolitika. A csomag több mint 200 ezer vállalkozást érint.
Nagy Elek, az MKIK elnöke felidézte, a kamara szemléletváltásának köszönhetően szorosan együttműködik a vállalkozásokkal és figyelembe veszi véleményüket a döntéshozatalban és ezek alapján tesz javaslatot a kormánynak. A jövőben a kormány konkrét gazdaságpolitikai döntésekhez is jogköröket adhat a kamarának.
Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán