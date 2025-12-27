Ft
kormány Navracsics Tibor önkormányzat konzultáció

A kormány finomhangolná az önkormányzatok működését

2025. december 27. 21:50

Széles körű egyeztetések kezdődnek az önkormányzati rendszer jövőjéről. Navracsics Tibor közösségi oldalán beszélt arról, hogy a kormány a választások után olyan módosító javaslatcsomagot szeretne letenni az asztalra, amely minden érintett számára elfogadható megoldást kínál.

2025. december 27. 21:50
null

Navracsics Tibor Facebook-videóban jelentette be, hogy a kormány mandátumot adott számára az önkormányzati rendszert érintő középtávú finomítás előkészítésére. A miniszter hangsúlyozta, hogy az előkészítő munka már zajlik, január elején pedig megkezdődik a konzultációsorozat az érintett szereplőkkel.

Mint fogalmazott:

Ősszel a kormány a különböző önkormányzati szövetségek kérései és javaslatai alapján úgy döntött, hogy mandátumot ad nekem, kezdjem meg a tárgyalásokat egy középtávon végrehajtandó, az önkormányzati rendszert érintő finomításról.

A tervek szerint a konzultációk első körben az önkormányzati szövetségekkel indulnak, majd polgármesterek, helyi képviselők, vármegyei közgyűlési elnökök és vármegyei képviselőtestületi tagok bevonásával folytatódnak. A folyamat hasonló lesz ahhoz, ahogyan korábban a Versenyképes Járások Program vagy az önazonosságvédelmi törvény koncepciója is készült.

A kormány átfogó megoldásra törekszik

Navracsics Tibor szerint a cél egy olyan módosító javaslatcsomag kidolgozása, amely mind az önkormányzati szereplőknek, mind a kormányzati szereplőknek, mind pedig mindenkinek elnyeri a tetszését. 

A miniszter egyértelművé tette, hogy a tervezett változtatások nem azonnali beavatkozást jelentenek, hanem a választások utáni időszakra készülnek.

A kérdés hátterében régóta húzódó feszültségek állnak. A Világgazdaság arról ír, hogy az önkormányzatok finanszírozása évek óta „puskaporos hordó”. A helyi iparűzési adó rendszerének aránytalanságaira az Állami Számvevőszék is rámutatott: 

egy 2021-es vizsgálat szerint a teljes hipa-bevétel közel kétharmada mindössze 47 önkormányzattól származik.

Ez a helyzet indokolta a kormány korábbi lépéseit is, például a szolidaritási hozzájárulás bevezetését és a Versenyképes Járások Program elindítását. A Világgazdaság felidézi, hogy miközben ezek az intézkedések vitákat váltottak ki, a cél az volt, hogy kezelhetőbbé váljon az a probléma, miszerint a magyar települések kétharmadának szinte semmiféle saját adóbevétele nincs.

A most induló egyeztetések így egy hosszabb folyamat következő állomását jelentik, amelynek végén a kormány egy kiegyensúlyozottabb és széles körben támogatott önkormányzati rendszer kialakítására törekszik.

Nyitókép: MTI/MTVA/Balogh Zoltán

steinamanger-2
•••
2025. december 27. 22:13 Szerkesztve
Sokáig azt gondoltam hogy Navracsics az értelmes, emberarcú fideszes. Bedarálta őt is a Fideszmaffia, lehúzták a legaljára. Kár érte, küzdhetett volna magáért, az országért.
Válasz erre
0
0
esvany-0
2025. december 27. 22:03
"Versenyképes Járások Program elindítását." KariGeriék biztosan nem ebben a programban szerepelnek, hanem a Hülye Járások Programban, Budapest népe pedig a Rosszul Járás Programban.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!