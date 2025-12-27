A kormány finomhangolná az önkormányzatok működését

Három ország szembeszállt az Európai Unióval: Orbán Viktor fontos szövetségeseket szerzett
Széles körű egyeztetések kezdődnek az önkormányzati rendszer jövőjéről. Navracsics Tibor közösségi oldalán beszélt arról, hogy a kormány a választások után olyan módosító javaslatcsomagot szeretne letenni az asztalra, amely minden érintett számára elfogadható megoldást kínál.
Navracsics Tibor Facebook-videóban jelentette be, hogy a kormány mandátumot adott számára az önkormányzati rendszert érintő középtávú finomítás előkészítésére. A miniszter hangsúlyozta, hogy az előkészítő munka már zajlik, január elején pedig megkezdődik a konzultációsorozat az érintett szereplőkkel.
Mint fogalmazott:
Ősszel a kormány a különböző önkormányzati szövetségek kérései és javaslatai alapján úgy döntött, hogy mandátumot ad nekem, kezdjem meg a tárgyalásokat egy középtávon végrehajtandó, az önkormányzati rendszert érintő finomításról.
A tervek szerint a konzultációk első körben az önkormányzati szövetségekkel indulnak, majd polgármesterek, helyi képviselők, vármegyei közgyűlési elnökök és vármegyei képviselőtestületi tagok bevonásával folytatódnak. A folyamat hasonló lesz ahhoz, ahogyan korábban a Versenyképes Járások Program vagy az önazonosságvédelmi törvény koncepciója is készült.
Navracsics Tibor szerint a cél egy olyan módosító javaslatcsomag kidolgozása, amely mind az önkormányzati szereplőknek, mind a kormányzati szereplőknek, mind pedig mindenkinek elnyeri a tetszését.
A miniszter egyértelművé tette, hogy a tervezett változtatások nem azonnali beavatkozást jelentenek, hanem a választások utáni időszakra készülnek.
A kérdés hátterében régóta húzódó feszültségek állnak. A Világgazdaság arról ír, hogy az önkormányzatok finanszírozása évek óta „puskaporos hordó”. A helyi iparűzési adó rendszerének aránytalanságaira az Állami Számvevőszék is rámutatott:
egy 2021-es vizsgálat szerint a teljes hipa-bevétel közel kétharmada mindössze 47 önkormányzattól származik.
Ez a helyzet indokolta a kormány korábbi lépéseit is, például a szolidaritási hozzájárulás bevezetését és a Versenyképes Járások Program elindítását. A Világgazdaság felidézi, hogy miközben ezek az intézkedések vitákat váltottak ki, a cél az volt, hogy kezelhetőbbé váljon az a probléma, miszerint a magyar települések kétharmadának szinte semmiféle saját adóbevétele nincs.
A most induló egyeztetések így egy hosszabb folyamat következő állomását jelentik, amelynek végén a kormány egy kiegyensúlyozottabb és széles körben támogatott önkormányzati rendszer kialakítására törekszik.
