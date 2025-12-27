A kormány finomhangolná az önkormányzatok működését

A kormány átfogó megoldásra törekszik

Navracsics Tibor szerint a cél egy olyan módosító javaslatcsomag kidolgozása, amely mind az önkormányzati szereplőknek, mind a kormányzati szereplőknek, mind pedig mindenkinek elnyeri a tetszését.

A miniszter egyértelművé tette, hogy a tervezett változtatások nem azonnali beavatkozást jelentenek, hanem a választások utáni időszakra készülnek.

A kérdés hátterében régóta húzódó feszültségek állnak. A Világgazdaság arról ír, hogy az önkormányzatok finanszírozása évek óta „puskaporos hordó”. A helyi iparűzési adó rendszerének aránytalanságaira az Állami Számvevőszék is rámutatott: