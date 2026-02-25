Ft
02. 25.
szerda
Nemzeti petíció: így tudunk nemet mondani a „Brüsszel–Ukrajna–Tisza-paktumra”

2026. február 25. 15:30

Már több mint 350 ezren küldték vissza a nemzeti petíciót. Ez is azt mutatja, a magyarok megértették, hogy a nagy tét.

2026. február 25. 15:30
null

Hamarosan mindenkihez megérkezik a nemzeti petíció, aminek kitöltése kiemelkedően fontos.

A legutóbbi adatok szerint már több mint 350 ezren töltötték ki a nemzeti petíciót.
Fotó: MTI

Emlékezetes, hogy Orbán Viktor még a kaposvári Háborúellenes Gyűlésen mutatta be a nemzeti petíciót, amelyet Magyarország Kormánya indított annak érdekében, hogy így üzenjük meg világosan Brüsszelnek: 

NEM FIZETÜNK! 

  • Nem fizetjük az orosz–ukrán háborút, 
  • nem fizetjük az ukrán állam működését a következő 10 évben, 
  • nem fizetünk magasabb rezsit a háború miatt!”

– húzta alá a kormányfő.

A mostani petíció pedig úgy tűnik, hogy eléri a célját, mivel pár nappal ezelőtt a Fidesz közösségi oldalán arról számolt be, 

már több mint 350 ezren töltötték ki a nemzeti petíciót.

Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára nemrég videóüzenetében pedig arról beszélt, hogy ki kell állnia a magyaroknak a „Brüsszel–Ukrajna–Tisza-paktum” ellen.

A politikus felidézte, az elmúlt napok híreit látva ma már mindenki számára világos, hogy „Magyarország elképesztő zsarolás, nyomásgyakorlás és fenyegetések célpontjává vált”.

„Brüsszel szeme láttára az ukránok elzárták, majd megtámadták a Barátság kőolajvezetéket és közben még katonailag is fenyegetik hazánkat” – emlékeztetett.

Hidvéghi ezután hozzátette: most nincs helye a hallgatásnak, nem lehet csendben maradni, a magyaroknak ki kell állnia „a Brüsszel–Ukrajna–Tisza-paktum ellen”, ezért azt kéri, mindenki csatlakozzon a nemzeti petícióhoz.

„Eljött az idő, hogy nagyon sok magyar ember együtt, egyértelműen kimondja: mi nem akarunk ebben a háborúban részt venni, mi nem akarjuk, hogy a magyar emberek pénzéből háborúzzanak és mi nem akarjuk, hogy a háborúpártiak kedvéért veszélybe sodorják az energiaellátásunkat, az üzemanyag-ellátásunkat és a többszörösét fizessük a rezsiért” – jelentette ki az államtitkár.

A magyar sztárvilágból is sorban érkeznek a nyilatkozatok és az egyértelmű kiállások: a napokban többek között megszólalt Bárdosi Sándor birkózó is. 

Kijelentette, ő biztosan kitölti a nemzeti petíciót, mivel 

nem szeretné, ha magasabb rezsit kellene fizetni egy háború miatt, amihez Magyarországnak semmi köze nincsen.

Bárdosi azt a kérdést tette fel többek között, hogy bárki is szeretné-e ezt a háborút finanszírozni. „Én egy percig se tovább. Nem szeretnék egy forintot se költeni a háborúra. Egyszerű lesz megválaszolni akkor az első kérdést”. 

Majd azzal folytatta, szeretnéd-e bárki Ukrajnát finanszírozni? A működését finanszírozni? „Én nem szeretném. Van nekem saját családom, van nekem, akire költsem a nehezen megkeresett pénzemet. Úgyhogy köszönöm szépen, nem szeretném Ukrajnát finanszírozni. Emiatt az ukrán–orosz háború miatt szeretnél-e magasabb rezsiárakat? Mert én nem. Nem szeretnék többért tankolni, nem szeretnék többért fűteni” – sorolta a sportoló.

Bárdosi Sándor videóját alább tekintheti meg:

Nyitókép: grafika

