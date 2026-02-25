Nemzeti petíció: így tudunk nemet mondani a „Brüsszel–Ukrajna–Tisza-paktumra”

Nem fizetünk! – íme a nemzeti petíció három pontja
NEM a háború és NEM Ukrajna finanszírozására, NEM a rezsiárak emelésére!
Már több mint 350 ezren küldték vissza a nemzeti petíciót. Ez is azt mutatja, a magyarok megértették, hogy a nagy tét.
Hamarosan mindenkihez megérkezik a nemzeti petíció, aminek kitöltése kiemelkedően fontos.
Emlékezetes, hogy Orbán Viktor még a kaposvári Háborúellenes Gyűlésen mutatta be a nemzeti petíciót, amelyet Magyarország Kormánya indított annak érdekében, hogy így üzenjük meg világosan Brüsszelnek:
NEM FIZETÜNK!
– húzta alá a kormányfő.
Ezt is ajánljuk a témában
NEM a háború és NEM Ukrajna finanszírozására, NEM a rezsiárak emelésére!
A mostani petíció pedig úgy tűnik, hogy eléri a célját, mivel pár nappal ezelőtt a Fidesz közösségi oldalán arról számolt be,
már több mint 350 ezren töltötték ki a nemzeti petíciót.
Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára nemrég videóüzenetében pedig arról beszélt, hogy ki kell állnia a magyaroknak a „Brüsszel–Ukrajna–Tisza-paktum” ellen.
A politikus felidézte, az elmúlt napok híreit látva ma már mindenki számára világos, hogy „Magyarország elképesztő zsarolás, nyomásgyakorlás és fenyegetések célpontjává vált”.
„Brüsszel szeme láttára az ukránok elzárták, majd megtámadták a Barátság kőolajvezetéket és közben még katonailag is fenyegetik hazánkat” – emlékeztetett.
Hidvéghi ezután hozzátette: most nincs helye a hallgatásnak, nem lehet csendben maradni, a magyaroknak ki kell állnia „a Brüsszel–Ukrajna–Tisza-paktum ellen”, ezért azt kéri, mindenki csatlakozzon a nemzeti petícióhoz.
„Eljött az idő, hogy nagyon sok magyar ember együtt, egyértelműen kimondja: mi nem akarunk ebben a háborúban részt venni, mi nem akarjuk, hogy a magyar emberek pénzéből háborúzzanak és mi nem akarjuk, hogy a háborúpártiak kedvéért veszélybe sodorják az energiaellátásunkat, az üzemanyag-ellátásunkat és a többszörösét fizessük a rezsiért” – jelentette ki az államtitkár.
Ezt is ajánljuk a témában
„Magyarország elképesztő zsarolás, nyomásgyakorlás és fenyegetések célpontjává vált” – hangsúlyozta Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára.
A magyar sztárvilágból is sorban érkeznek a nyilatkozatok és az egyértelmű kiállások: a napokban többek között megszólalt Bárdosi Sándor birkózó is.
Kijelentette, ő biztosan kitölti a nemzeti petíciót, mivel
nem szeretné, ha magasabb rezsit kellene fizetni egy háború miatt, amihez Magyarországnak semmi köze nincsen.
Bárdosi azt a kérdést tette fel többek között, hogy bárki is szeretné-e ezt a háborút finanszírozni. „Én egy percig se tovább. Nem szeretnék egy forintot se költeni a háborúra. Egyszerű lesz megválaszolni akkor az első kérdést”.
Majd azzal folytatta, szeretnéd-e bárki Ukrajnát finanszírozni? A működését finanszírozni? „Én nem szeretném. Van nekem saját családom, van nekem, akire költsem a nehezen megkeresett pénzemet. Úgyhogy köszönöm szépen, nem szeretném Ukrajnát finanszírozni. Emiatt az ukrán–orosz háború miatt szeretnél-e magasabb rezsiárakat? Mert én nem. Nem szeretnék többért tankolni, nem szeretnék többért fűteni” – sorolta a sportoló.
Bárdosi Sándor videóját alább tekintheti meg:
Nyitókép: grafika