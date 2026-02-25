Nemzeti petíció: így tudunk nemet mondani a „Brüsszel–Ukrajna–Tisza-paktumra”

már több mint 350 ezren töltötték ki a nemzeti petíciót.

Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára nemrég videóüzenetében pedig arról beszélt, hogy ki kell állnia a magyaroknak a „Brüsszel–Ukrajna–Tisza-paktum” ellen.

A politikus felidézte, az elmúlt napok híreit látva ma már mindenki számára világos, hogy „Magyarország elképesztő zsarolás, nyomásgyakorlás és fenyegetések célpontjává vált”.

„Brüsszel szeme láttára az ukránok elzárták, majd megtámadták a Barátság kőolajvezetéket és közben még katonailag is fenyegetik hazánkat” – emlékeztetett.

Hidvéghi ezután hozzátette: most nincs helye a hallgatásnak, nem lehet csendben maradni, a magyaroknak ki kell állnia „a Brüsszel–Ukrajna–Tisza-paktum ellen”, ezért azt kéri, mindenki csatlakozzon a nemzeti petícióhoz.