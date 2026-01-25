Ft
Ft
7°C
1°C
Ft
Ft
7°C
1°C
01. 25.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 25.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
magyarország kormánya nemzeti petíció brüsszel nem

Nem fizetünk! – íme a nemzeti petíció három pontja

2026. január 25. 18:56

NEM a háború és NEM Ukrajna finanszírozására, NEM a rezsiárak emelésére!

2026. január 25. 18:56
null

Orbán Viktor a kaposvári Háborúellenes Gyűlésen mutatta be azt a nemzeti petíciót, amelyet Magyarország Kormánya indított annak érdekében, hogy így üzenjük meg világosan Brüsszelnek: 

NEM FIZETÜNK! 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A választásokat is befolyásolhatja: ez a közös Magyar Péter „legfontosabb” igazolásaiban

A választásokat is befolyásolhatja: ez a közös Magyar Péter „legfontosabb” igazolásaiban
Tovább a cikkhezchevron

Nem fizetjük az orosz–ukrán háborút, nem fizetjük az ukrán állam működését a következő 10 évben, nem fizetünk magasabb rezsit a háború miatt!

 

 

Összesen 24 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Conduct
2026. január 25. 19:46
Tapír32,az Orbán-kormány legnagyobb sikere az olyan agyatlan barmok kitenyésztése mint te.
Válasz erre
2
2
egyszeri
2026. január 25. 19:40
Majd jön Sz Tímea és durcás arccal, hangos rikácsolással nyomatékot adva tettének, széttépi az egészet! :D
Válasz erre
3
0
zsugabubus-2
2026. január 25. 19:40
Ja, nem fizetünk! Úgy, ahogyan nem fizetünk büntikét a migránsokra hivatkozással kirótt ítélethez kapcsolódóan?
Válasz erre
0
1
Conduct
•••
2026. január 25. 19:37 Szerkesztve
Garantált az elsöprő többségű 1.2 millió szavazat.🤡
Válasz erre
3
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!