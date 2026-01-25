Nem fizetünk! – íme a nemzeti petíció három pontja

Ez nem fog tetszeni Magyar Péternek: a közvélemény-kutatók ráléptek a fékre
A baloldali elemzők politikai célból felsrófolták a Tisza-előnyt, de már látják, hogy mi a valóság, és elkezdték ehhez közelíteni a számaikat – értékelt a szakértő.
NEM a háború és NEM Ukrajna finanszírozására, NEM a rezsiárak emelésére!
Orbán Viktor a kaposvári Háborúellenes Gyűlésen mutatta be azt a nemzeti petíciót, amelyet Magyarország Kormánya indított annak érdekében, hogy így üzenjük meg világosan Brüsszelnek:
NEM FIZETÜNK!
„Nem fizetjük az orosz–ukrán háborút, nem fizetjük az ukrán állam működését a következő 10 évben, nem fizetünk magasabb rezsit a háború miatt!”