Ft
Ft
11°C
0°C
Ft
Ft
11°C
0°C
02. 27.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 27.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Vinícius Júnior benfica Real Madrid

Sajtóinformációk szerint a Benfica játékosa beismerte: lemajmozta Viníciust

2026. február 27. 17:18

Gianluca Prestianni állítólag csapattársainak elismerte: lemajmozta a Real Madrid szupersztárját. A Benfica közleményben tagad, szerintük játékosuk nem mondott ilyet Vinícius Júniornak.

2026. február 27. 17:18
null

A Real Madrid Benfica elleni Bajnokok Ligája-párharcáról még sokáig beszélni fognak. No, nem azért, mert akkora meccsek lettek volna (a spanyolok jutottak tovább kettős győzelemmel), hanem, mert az odavágón Vinícius Júniort állítólag rasszista inzultus érte, amiért levonult Lisszabonban a pályáról.

Ezt is ajánljuk a témában

A brazil parádés győztes gólt szerzett a mérkőzésen, majd a szögletzászlónál táncolt nem éppen ízlésesen a hazai szurkolók előtt, ezt pedig a portugálok szóvá tették neki. Az argentin Gianluca Prestianni a száját a mezével eltakarva szólt oda a Real csatárának, aki ezután rögtön a játékvezetőhöz rohant.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Megfojtanák Orbánt, olajblokáddal zsarolnak, kamuzik a Medián – itt az új Mesterterv

Megfojtanák Orbánt, olajblokáddal zsarolnak, kamuzik a Medián – itt az új Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron

A bíró ikszet formáló karjaival jelezte, hogy rasszista inzultus történt, Vinícius le is vonult a pályáról, a mérkőzés csak 10 perc elteltével folytatódott. A találkozó után Kylan Mbappé azt nyilatkozta, hogy Prestianni legalább ötször lemajmozta csapattársát. Az argentin mindezt tagadta, az UEFA viszont eltiltotta a visszavágóra. 

Prestianni beismerte, hogy lemajmozta Viníciust?

A Correio de Manha most úgy értesült, hogy 

az argentin a csapattársainak elismerte, valóban majomnak nevezte Viníciust, ez pedig azt jelenti, hogy az UEFA akár 10 mérkőzésre is eltilthatja

 – szúrta ki a Blikk.

Vinícius
Vinícius és Prestianni balhéjáról marad emlékezetes a párharc. Fotó: Bruno de Carvalho / BRAZIL PHOTO PRESS / Brazil Photo Press via AFP

A Benfica péntek délután azonban hivatalos közleményben tagadta mindezt, kiemelve, hogy Prestianni nem rasszista.

„A Benfica labdarúgóklub határozottan cáfolja, hogy Gianluca Prestianni elismerte volna, hogy majomnak nevezte Viníciust Júniort. Ahogy azt a klub korábban kommunikálta, Prestianni az öltözőben elnézést kért a csapattársaitól és elmondta, megbánta azt, amit tett. Arról pedig mindenkit biztosított, hogy ő nem rasszista ember” – szólt a portugál klub közleménye.

Az ügy hatalmas port kavart, erre reagálva tett sértő kijelentéseket többet közt Magyarországra is a Bayern München vezetőedzője, Vincent Kompany, ami miatt most az UEFA vizsgálatot rendelt el.

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

 

***

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
angeleye
2026. február 27. 18:12
Vinicius az orangutánok párzási mozgását mímelte gólörömként, persze provokálva, a sportszerűség határait abszolút nem figyelembe véve, és utána áldozatpózba vágja magát. Nagyra értékelném ha az UEFA a magukat akkora sztárnak képzelő, milliárdokkal kényeztetett, túlfizetett tapló focistákkal kőkeményen éreztetné, hogy mi az alap elvárt normál viselkedés. A buzi zászló lobogtatása, a térdeplés, az nem az egyenlőség, hanem liberálfasizmus szabatos világnézetének ráerőszakolása a világ legnépszerűbb sportjára.
Válasz erre
0
0
Polly_neni
2026. február 27. 17:59
Láthatóan bemondásra ítélkeznek, különösen színes bőrű játékosok panaszára, bizonyíték nélkül. A nyafogó játékos elszalad a bíróhoz, árulkodik, a bíró keresztbe teszi a karját stb... Mi van? Mi van itt?... Az ember esze megáll
Válasz erre
0
0
Skulo
2026. február 27. 17:31
Vinicius undorítœ mõdon"meghàgja" a szöglet zàszlõt. Azt lehet??!! Aki ezt kritizàlja ,az rasszista,de a "majom" az miērt rasszista???!!!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!