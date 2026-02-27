Sajtóinformációk szerint a Benfica játékosa beismerte: lemajmozta Viníciust

A Benfica péntek délután azonban hivatalos közleményben tagadta mindezt, kiemelve, hogy Prestianni nem rasszista.

„A Benfica labdarúgóklub határozottan cáfolja, hogy Gianluca Prestianni elismerte volna, hogy majomnak nevezte Viníciust Júniort. Ahogy azt a klub korábban kommunikálta, Prestianni az öltözőben elnézést kért a csapattársaitól és elmondta, megbánta azt, amit tett. Arról pedig mindenkit biztosított, hogy ő nem rasszista ember” – szólt a portugál klub közleménye.

Az ügy hatalmas port kavart, erre reagálva tett sértő kijelentéseket többet közt Magyarországra is a Bayern München vezetőedzője, Vincent Kompany, ami miatt most az UEFA vizsgálatot rendelt el.