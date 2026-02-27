Sajtóinformációk szerint a Benfica játékosa beismerte: lemajmozta Viníciust

Ötször majmozta le a Benfica játékosa a Real sztárját, Brazíliában bűncselekményt emlegetnek
„Te egy k.rva rasszista vagy!”
Gianluca Prestianni állítólag csapattársainak elismerte: lemajmozta a Real Madrid szupersztárját. A Benfica közleményben tagad, szerintük játékosuk nem mondott ilyet Vinícius Júniornak.
A Real Madrid Benfica elleni Bajnokok Ligája-párharcáról még sokáig beszélni fognak. No, nem azért, mert akkora meccsek lettek volna (a spanyolok jutottak tovább kettős győzelemmel), hanem, mert az odavágón Vinícius Júniort állítólag rasszista inzultus érte, amiért levonult Lisszabonban a pályáról.
Ezt is ajánljuk a témában
„Te egy k.rva rasszista vagy!”
A brazil parádés győztes gólt szerzett a mérkőzésen, majd a szögletzászlónál táncolt nem éppen ízlésesen a hazai szurkolók előtt, ezt pedig a portugálok szóvá tették neki. Az argentin Gianluca Prestianni a száját a mezével eltakarva szólt oda a Real csatárának, aki ezután rögtön a játékvezetőhöz rohant.
A bíró ikszet formáló karjaival jelezte, hogy rasszista inzultus történt, Vinícius le is vonult a pályáról, a mérkőzés csak 10 perc elteltével folytatódott. A találkozó után Kylan Mbappé azt nyilatkozta, hogy Prestianni legalább ötször lemajmozta csapattársát. Az argentin mindezt tagadta, az UEFA viszont eltiltotta a visszavágóra.
A Correio de Manha most úgy értesült, hogy
az argentin a csapattársainak elismerte, valóban majomnak nevezte Viníciust, ez pedig azt jelenti, hogy az UEFA akár 10 mérkőzésre is eltilthatja
– szúrta ki a Blikk.
A Benfica péntek délután azonban hivatalos közleményben tagadta mindezt, kiemelve, hogy Prestianni nem rasszista.
„A Benfica labdarúgóklub határozottan cáfolja, hogy Gianluca Prestianni elismerte volna, hogy majomnak nevezte Viníciust Júniort. Ahogy azt a klub korábban kommunikálta, Prestianni az öltözőben elnézést kért a csapattársaitól és elmondta, megbánta azt, amit tett. Arról pedig mindenkit biztosított, hogy ő nem rasszista ember” – szólt a portugál klub közleménye.
Az ügy hatalmas port kavart, erre reagálva tett sértő kijelentéseket többet közt Magyarországra is a Bayern München vezetőedzője, Vincent Kompany, ami miatt most az UEFA vizsgálatot rendelt el.
Ezt is ajánljuk a témában
Megérkezett a levél Schmidt Ádámhoz. Az UEFA elnöke megkeresi a Bayern Münchent a felháborító rasszista vádak miatt.
Ezt is ajánljuk a témában
Vincent Kompany a legutóbbi kijelentése után nem lett népszerűbb hazánkban.
***
Ezt is ajánljuk a témában
Tényleg 20 százalékkal vezet a Tisza vagy hamisít a Medián? Kivéreztetéses tervvel buktatnák meg a választások után Orbánt Brüsszelből. Mutatjuk a részleteket. Itt a Mesterterv legújabb adása.
Nyitókép: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP