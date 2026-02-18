Ötször majmozta le a Benfica játékosa a Real sztárját, Brazíliában bűncselekményt emlegetnek

A televíziós felvételeken ugyanakkor az is látszik, hogy Mbappé az eset után körülbelül tízszer azt kiabálja Prestianninak: „Eres un puto racista!”, vagyis „Te egy k.rva rasszista vagy!” – írja az Index.

A Real másik francia focistája, Aurélien Tchouaméni azt is elárulta, hogy korábban megegyeztek, ha ilyen történik, levonulnak a pályáról. Kedd este mégis meggondolták magukat és úgy döntöttek, inkább folytatják a meccset és megverik a Benficát.

Megkérdeztem Vinit, mit csináljunk. Biztosítottam arról, hogy amit ő mond, azt fogjuk tenni, csapatként. Soha nem hagyjuk magára, mindig támogatni fogjuk. Ha veled ilyesmi történik, te mit csinálnál?

– kérdezett vissza a vegyes zónában Kylian Mbappé.

A brazil szövetség reakciójára sem kellett sokat várni: