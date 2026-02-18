Ötször majmozta le a Benfica játékosa a Real sztárját, Brazíliában bűncselekményt emlegetnek

Hatalmas balhé Lisszabonban: majmozás miatt félbeszakadt a meccs, a madridiak vissza sem akartak menni a pályára (VIDEÓ)
Rasszizmussal vádolják a portugál csapat argentin labdarúgóját, Gianluca Prestiannit, aki állítólag öt alkalommal is majomnak nevezte a brazil Vinícius Júniort meccs közben. A Benfica–Real Madrid Bajnokok Ligája-mérkőzés utózöngéi.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, félbeszakadt a Benfica–Real Madrid labdarúgó mérkőzés a Bajnokok Ligája rájátszásának első fordulójában, miután a vendégcsapat brazil gólszerzője, Vinícius Júnior rasszizmussal vádolta a lisszaboniak argentin futballistáját, a száját a mezével eltakaró Gianluca Prestiannit. A játékvezető az ilyenkor követendő protokollt alkalmazta, amelynek következtében csaknem tíz percig állt a játék, ám kiállítást nem hozott, csak később, és akkor is a pálya szélén hevesen reklamáló portugál edző, José Mourinho kapott piros lapot.
Arról, hogy mi történt, a Real francia támadója, Kylian Mbappé beszélt a lefújást követően:
A Benfica 25-ös számú játékosa – akinek a nevét sem akarom kiejteni, mert nem érdemli meg – azt mondta, hogy Vinícius egy majom. Ezt ráadásul ötször elismételte. A labdarúgás összes értéke elveszett, ez az ember nem érdemli meg, hogy ezentúl a Bajnokok Ligájában játszhasson.
A televíziós felvételeken ugyanakkor az is látszik, hogy Mbappé az eset után körülbelül tízszer azt kiabálja Prestianninak: „Eres un puto racista!”, vagyis „Te egy k.rva rasszista vagy!” – írja az Index.
A Real másik francia focistája, Aurélien Tchouaméni azt is elárulta, hogy korábban megegyeztek, ha ilyen történik, levonulnak a pályáról. Kedd este mégis meggondolták magukat és úgy döntöttek, inkább folytatják a meccset és megverik a Benficát.
Megkérdeztem Vinit, mit csináljunk. Biztosítottam arról, hogy amit ő mond, azt fogjuk tenni, csapatként. Soha nem hagyjuk magára, mindig támogatni fogjuk. Ha veled ilyesmi történik, te mit csinálnál?
– kérdezett vissza a vegyes zónában Kylian Mbappé.
A brazil szövetség reakciójára sem kellett sokat várni:
A Brazil Labdarúgó-szövetség szolidaritását fejezi ki Vinícius Júniortal, aki egy újabb rasszista cselekmény áldozata lett kedden, miután gólt szerzett a Real Madrid színeiben a Benfica ellen Lisszabonban. A rasszizmus bűncselekmény. Elfogadhatatlan. Nem létezhet sem a futballban, sem máshol. Vini, nem vagy egyedül. Ahogy a protokoll aktiválásához viszonyultál, az a bátorság és méltóság példája. Büszkék vagyunk rád! Hajthatatlanok leszünk a diszkrimináció minden formája elleni küzdelemben. Melletted állunk. Mindig
– áll a közleményben.
A Give Me Sport közben arról számolt be, hogy Gianluca Prestianni megtörte a csendet a közösségi médiában.
Szeretném tisztázni, hogy semmikor nem intéztem rasszista sértéseket Vinícius Júnior felé, aki sajnálatos módon félreértette azt, amit hallani vélt. Soha nem voltam rasszista senkivel szemben, sajnálom, hogy ezzel vádolnak a Real Madrid játékosai”
– hangsúlyozta az argentin.
A visszavágóra jövő szerdán, Madridban kerül sor.
