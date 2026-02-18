Hatalmas balhé Lisszabonban: majmozás miatt félbeszakadt a meccs, a madridiak vissza sem akartak menni a pályára (VIDEÓ)

A Real másik francia futballistája, Aurélien Tchouaméni azt is elárulta, hogy korábban megegyeztek, ha ilyen történik, levonulnak a pályáról. Mégis meggondolták magukat és úgy döntöttek, hogy folytatják a meccset és megverik a Benficát.

A Benfica–Real Madrid összefoglalóját itt nézheti meg:

A lisszaboniak kiállított edzője szerint Vinícius Júnior hergelte a közönséget, Mourinho úgy fogalmazott, valami baj lehet, mert minden stadionban ez történik, ahol a brazil sztár pályára lép. „Elmagyaráztam neki, hogy amikor ilyen gólt szerzel, egyszerűen ünnepelsz, aztán visszasétálsz. És amikor a rasszizmusról vitatkozott, felvilágosítottam, hogy a klub történetének legnagyobb alakja fekete volt (Eusébio – a szerk.). Az utolsó, amivel vádolhatnak minket, a Benficát, az az, hogy rasszisták vagyunk.”