02. 18.
szerda
Vinícius Júnior benfica Real Madrid Bajnokok Ligája rasszizmus

Hatalmas balhé Lisszabonban: majmozás miatt félbeszakadt a meccs, a madridiak vissza sem akartak menni a pályára (VIDEÓ)

2026. február 18. 07:46

Egygólos előnyből várhatja a visszavágót a spanyol gigász, miután idegenben legyőzte portugál ellenfelét a labdarúgó Bajnokok Ligája rájátszásának első fordulójában. A Benfica–Real Madrid ugyanakkor nem a futballról marad emlékezetes...

2026. február 18. 07:46
null

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a 15-szörös győztes spanyol csapat 1–0-ra nyert Portugáliában a labdarúgó Bajnokok Ligája rájátszásának első fordulójában, a nyolcaddöntőbe jutásért zajló párharc keddi, első mérkőzésén. A Benfica–Real Madrid meccs a második félidő elején félbeszakadt, miután a mindent eldöntő gól szerzője, a brazil Vinícius Júnior a szögletzászlónál bemutatott ünneplése után odament Francois Letexier játékvezetőhöz, és közölte vele, rasszista inzultus érte, Gianluca Prestianni majomnak nevezte őt. A bíró az ilyenkor követendő protokoll alapján félbeszakította a találkozót, csaknem tíz percig állt a játék, majd később a hazaiak vezetőedzőjét, José Mourinhót kiállította.

Vinícius a közösségi oldalán, sztoriban reagált az esetre:

A rasszisták mindenekelőtt gyávák. A szájuk elé kell húzniuk a mezüket, hogy megmutassák, milyen gyengék. De élvezik azoknak a védelmét, akiknek elméletileg a büntetés lenne a kötelességük. Semmi olyasmi nem történt, ami újdonság lenne az én és a csapatom életében. Sárga lapot kaptam a gólom megünnepléséért, de még mindig nem értem, miért. Másrészt ott van az a rosszul végrehajtott protokoll, ami semmi nem ért. Nem szeretek ilyen helyzetekben szerepelni, különösen egy ilyen nagy győzelem után, amikor a címlapoknak a Real Madridról kellene szólniuk, de ez szükséges

– hangsúlyozta a 25 éves támadó. 

Forrás: vinijr/ Instagram

Csapattársa, a franica Kylian Mbappé hasonlóan elítélte a történteket. 

„A Benfica 25-ös számú játékosa – akinek a nevét sem akarom kiejteni, mert nem érdemli meg – azt mondta, hogy Vinícius egy majom. ezt ötször elismételte.” 

A francia világklasszis szerint a történtek miatt a labdarúgás összes értéke elveszett, s Prestianni nem érdemli meg, hogy ezentúl a Bajnokok Ligájában játszhasson.

A Real másik francia futballistája, Aurélien Tchouaméni azt is elárulta, hogy korábban megegyeztek, ha ilyen történik, levonulnak a pályáról. Mégis meggondolták magukat és úgy döntöttek, hogy folytatják a meccset és megverik a Benficát.

A Benfica–Real Madrid összefoglalóját itt nézheti meg:

 

A lisszaboniak kiállított edzője szerint Vinícius Júnior hergelte a közönséget, Mourinho úgy fogalmazott, valami baj lehet, mert minden stadionban ez történik, ahol a brazil sztár pályára lép. „Elmagyaráztam neki, hogy amikor ilyen gólt szerzel, egyszerűen ünnepelsz, aztán visszasétálsz. És amikor a rasszizmusról vitatkozott, felvilágosítottam, hogy a klub történetének legnagyobb alakja fekete volt (Eusébio – a szerk.). Az utolsó, amivel vádolhatnak minket, a Benficát, az az, hogy rasszisták vagyunk.” 

A visszavágóra jövő szerdán kerül sor.

Fotók: Filipe Amorim / AFP

